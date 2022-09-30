Илья Новиков: Мобилизация в России похожа на игру в кальмара

Российский адвокат Илья Новиков, живущий теперь в Киеве, прокомментировал в интервью DW ситуацию с мобилизацией в России. То, как она проходит, по его мнению, похоже на игру в кальмара.

DW: Две данности - необъявленная война и объявленная мобилизация - могут как-то сосуществовать с точки зрения каких-либо законодательных и правовых норм?

Илья Новиков: Последнее, о чем нужно думать, это законы в данном случае. Вообще не нужно преувеличивать степень того, насколько российская власть зависит от собственных законов. И дело не только в том, что она их может менять в любой момент. Она не стесняется их нарушать, когда нет времени их поменять.

Что касается статуса "объявленная война"… После Второй мировой войны были сотни вооруженных конфликтов, в том числе крупных, где гибли миллионы человек. Я думаю, что можно по пальцам двух рук пересчитать, сколько из этих конфликтов сопровождались официальным объявлением войны. Разумеется, сути это не меняет. Это не меняет ни положения военнопленных, с которыми должны обращаться так, как если бы война была объявлена, это не меняет ни фактического положения вещей, ни страдания мирных людей. Это настоящая война, все это понимают.

- А зачем Кремлю нужно было официально объявлять мобилизацию? Проводили бы скрытую, как это было, к примеру, во время афганской войны. Или иначе уже не могли поступить?

- Путин - человек трусливый, он славится тем, что все свои решения, особенно необратимые решения, он оттягивает до последнего - и принимает их крайне неохотно. Пока у него была иллюзия, что он может эту войну вести с регулярной армией. К сентябрю 22 года даже Путин признал, что он не может эту войну не то что выиграть, но даже продолжать вести в том ключе, как последние семь месяцев, если он кратно не увеличит свою собственную армию.

Илья Новиков Фото: DW

У него остается, по сути, два аргумента. Это ядерное оружие, про которое он, видимо, понимает, что если он его применит, то он резко ухудшит свое личное положение. То есть ему этого не простят. Это будет совершенно необратимое решение. А второе - это просто закидывать украинскую армию "живым мясом". Ну, кроме того, это тоже не нужно недооценивать, мобилизация - это способ усиления внутренней управляемости обществом. Путин, видимо, рассчитывает, что чем жестче будут его меры, которые проходят под предлогом этой мобилизации, тем меньше риски внутри страны.

- Мирный или немирный протест в РФ способен остановить мобилизацию и остановить войну?

- Я не хочу фантазировать, но есть вероятность коллапса. Коллапс Путина может начаться с какого-то одного региона. И пока таким очевидным кандидатом является Северный Кавказ. В Дагестане произошло то, что вполне можно назвать мирным протестом - хотя мне не очень нравится это выражение, поскольку мирные протесты требуют мирного подхода с обеих сторон. Когда вы выходите без оружия, а на вас идут с оружием, протест перестает быть мирным. Вы можете не убивать, но вас будут убивать.

Если что-то подобное будет проходить одновременно в разных регионах, когда у Путина не будет возможности свои ресурсы оперативно перебрасывать и успевать подавлять один мятеж до того, как начался второй, конечно, может произойти коллапс. Но пока никаких реальных признаков того, что что-то случится в ближайшие недели, я не вижу.

- Как избежать мобилизации тем, кто остается в России, но категорически не хочет идти на фронт и убивать украинцев?

- Во-первых, не нужно думать, что это станет проблемой каждого человека. Пока это выглядит как такая игра в кальмара. То есть в этой игре невозможно выиграть, но возможно остаться при своих, если у государства до тебя не дойдут руки. У них нет даже механизма принудительно доставить туда (в военкомат. - Ред.) того, кто сам туда не пришел. А с момента, когда человек приходит в военкомат, он уже оказывается не хозяином своего собственного положения.

Поэтому мои коллеги юристы, которые остаются в России, советуют не ходить в военкомат. Я со своей стороны таких советов не раздаю. Но здесь у меня конфликт интересов. Как юрист, я должен был бы дать совет клиенту в его лучших интересах. А как человек, которого эта армия пойдет убивать, потому что я с вами говорю из Киева, я конечно хотел бы, чтобы в этой армии было как можно больше немотивированных людей. И мне странно помогать людям, у которых есть, допустим, медицинские показания, чтобы не оказаться в путинской армии, чтобы на их месте оказался здоровый человек, который будет пытаться убить меня и моих соседей.

- Как в Украине отреагировали на мобилизацию? Градус тревожности повысился или, наоборот, это видится как некая слабость со стороны России?

- Это безусловно слабость. Но никто не недооценивает опасности. Мы понимаем прекрасно, что при всем том хаосе, который воцарится в российской армии, безусловно эта мобилизация ударит по российской армии раньше, чем эти люди доедут до фронта. Но их все равно будет настолько много, что проблема будет реальной.

- Давайте перейдем к теме так называемых "референдумов". Понятно, что их результаты не будут признаны абсолютным большинством стран. Но тем не менее речь все-таки о людях, которые находятся на этих территориях. Как они сейчас могут защитить себя и свои права какими-либо законными способами?

- Давайте сразу забудем о двух вещах. Во-первых, не будем называть это голосованием даже в кавычках. Просто должно быть абсолютное табу, которого не было после (аннексии. - Ред.) Крыма. В контексте этих новых "референдумов" воспринимать 2014 год как что-то нормальное больше невозможно.

И, второе, давайте не будем вообще говорить о юридических или законных способах защитить себя для этих людей. Они находятся под властью гестапо. Это не эмоциональная какая-то окраска, это не аллегория, это реально так и есть. И когда политики разные самые, в Европе, в том числе, говорят нам что-то вроде: "пусть будут переговоры, пусть будет какое-то перемирие, давайте отдадим Путину территории в обмен на мир", надо понимать, что это предельно циничная и предельно подлая формулировка.

Речь не идет о территориях, о каких-то квадратных километрах земли. Речь идет о людях, у которых нет абсолютно никакой возможности защититься от того, что с ними происходит. У них есть три варианта: либо идти в партизаны, что практически верная смерть, это попытки выехать, в том числе через Россию, и третий вариант - смириться. Не имея никаких гарантий, не имея никакой правовой защиты. Ну и кроме того, в довершение всего прочего, вас могут мобилизовать в российскую армию.

- Насколько возможен трибунал для разжигателей войны со стороны РФ и насколько быстро это может произойти? Или здесь много иллюзий?

- Иллюзий действительно много. Но давайте попробуем разобраться с этим. Первое, самое очевидное, - это украинские суды, и они реализуются прямо сейчас. Уже было несколько случаев, когда российские военные, которые успели совершить какие-то преступления, оказались осуждены украинскими судами.

Второй подход - это Международный уголовный суд ООН, который действует в Гааге на постоянной основе. У этого подхода есть плюс: это суд с уже устоявшимися правилами. Но он крайне медленный. Я не знаю, доживет ли кто-то из окружения Путина в итоге до него.

Третий подход заключается в том, что если Россия избавится от режима Путина, если там окажется власть, которая будет подходить ответственно к тому наследию, которое ей досталось, то в том числе и российские суды могут судить наемников, могут судить военных преступников. И для Украины это не самый плохой вариант. Разумеется, если будут реальные суды, а не постановочные процессы для обеления и освобождения от ответственности виновных. Не нужно забывать о том, что суд - это очень дорогое удовольствие. Украина будет нуждаться в каждом евро, который она сможет получить, просто для того, чтобы хотя бы физически отстроиться. Тратить многие миллионы евро на организацию судебной процедуры - это очень расточительно. Если это можно переложить на Россию, я бы сказал, что так и лучше.

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