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Частичная мобилизация – "Заповедник", выпуск 232, 25.09.22

3 ч. назад

Сеанс омоложения Путина с купанием в кровавой ванне мобилизации. Шансон о вербовке на войну в Украину. Фантазии Кремля о замерзающей Европе. Отрицательный рост членов ОДКБ. Новые преследования несогласных и законы военного времени в России. В поисках ядерного чемоданчика. Смотрите в 232-м выпуске "Заповедника"!

https://www.dw.com/ru/satiritscheskoje-show-zapovednik/video-63233826

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со всей звериной добротой анализируют последние телевизионные новости, пытаясь ответить на главный вопрос: сошли политики с ума, или же им достался недостойный их народ?

Программа выходит по воскресеньям в 19 часов по восточноевропейскому времени (20 часов по МСК).

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Наши сатирические итоги недели можно увидеть и в эфире партнерских ТВ-каналов, в том числе в России, Украине, Израиле. А на телеканале Starvision Волк и Заяц говорят на грузинском языке!

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О программе

Ворона, Заяц, Волк и Филин - герои сатирического шоу DW "Заповедник"

Сатирическое шоу "Заповедник"

В радиоактивном заповеднике Волк, Заяц, Ворона и Филин со звериной добротой анализируют новости, пытаясь ответить на вопрос: сошли политики с ума или же им достался недостойный их народ?

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