Западные эксперты о мобилизации в РФ: число убитых возрастет

В долгосрочной перспективе Россия может отправлять на войну все больше и больше резервистов, но они вряд ли помогут Москве добиться военного успеха в Украине.

Потери российской армии в Украине заставили военно-политическое руководство в Москве в третий раз в истории страны прибегнуть к мобилизации. Но смогут ли резервисты переломить ход войны? На этот вопрос DW ответили эксперты в области безопасности.

Сколько человек у Путина под ружьем?

На бумаге численность российских вооруженных сил составляет 1 млн военнослужащих, а согласно указу российского президента с 2023 года она должна быть доведена до 1,1 млн, однако в реалии она меньше, рассказала в интервью DW Маргарете Кляйн (Margarete Klein) из берлинского Фонда науки и политики (SWP). При этом значительная часть российских подразделений, которые могут быть развернуты, уже размещены в Украине. "Они понесли большие потери убитыми и ранеными", - говорит эксперт по вопросам обороны. Точных данных нет. Но американские разведслужбы полагают, что речь идет о десятках тысяч военнослужащих.

К сегодняшнему дню наибольшие потери понесли части, расквартированные в мирное время в азиатской части России, говорит Джордж Баррос, аналитик американского Института изучения войны (ISW). Представление о том, что у России есть резервы, готовые к действиям, не имеет ничего общего с реальностью, заявил он DW. Ход войны доказывает, что мир долгое время переоценивал силу российской армии, уверен Баррос.

Мобилизация в Краснодаре, 25 сентября 2022 года Фото: AP/dpa/picture alliance

Россия теперь вынуждена призывать резервистов, чтобы заполнить пробелы в комплектации своих частей, образовавшиеся в результате потерь, подтверждает Маргарете Кляйн. В конечном счете, цель Путина при призыве резервистов, полагает Баррос, заключается в сохранении нынешней линии фронта.

На фронт без подготовки и снаряжения

О состоянии военной мощи России можно судить по тому, кто в настоящее время призывается на военную службу. "Там есть мужчины старше 50 лет, у которых проблемы со здоровьем", - говорит аналитик. Многочисленные посты в социальных сетях подтверждают это наблюдение.

Резервисты должны быть обучены и экипированы перед отправкой на войну, утверждает Баррос. Однако сейчас в России в некоторых случаях их подготовка сводится лишь к паре месяцев обучения, что явно недостаточно. Других же отправляют на фронт вообще безо всякой подготовки и снаряжения, указывает он. По мнению аналитика, с такими резервистами вряд ли можно добиться военного успеха. Только число убитых и раненых, скорее всего, увеличится, уверен он.

С этим согласен живущий сейчас в США российский эксперт по безопасности Павел Лужин. По его мнению, Украина будет продолжать бороться за свои территории, несмотря на фиктивные референдумы, проведенные путинскими приспешниками на востоке страны. Лужин также считает, что российская оружейная промышленность не в состоянии обеспечить краткосрочные поставки в войска, не говоря уже о том, чтобы снабдить новым оружием резервистов, призываемых в настоящее время. Но в России до сих пор хранится старое оружие и патроны еще советских времен, напоминает Маргарете Кляйн. При этом нет уверенности в том, что значительная часть этого оружия не была уже продана армейскими коррупционерами и что оно вообще может быть использовано для ведения боевых действий.

В российской военной промышленности не хватает микросхем для высокоточного оружия и других запчастей, говорит Кляйн. Однако у России есть преимущество - в ее распоряжении огромный мобилизационный ресурс, и поэтому в долгосрочной перспективе она может отправлять на войну все больше и больше резервистов, пояснил DW Тед Гален Карпентер из вашингтонского исследовательского Института CATO.

Количеством резервистов проблемы не решить

Для успеха в войне необходимо множество компонентов, считает Джордж Баррос. Солдаты, современное оружие, хорошая подготовка, грамотное руководство, мотивация, логистика - это лишь некоторые из них. "Простое размещение большего количества людей на передовой не решит проблему, с которой столкнулись русские". По его словам, украинские силы будут продолжать наступление. "Их наступление не закончено", - уверен эксперт.

Россияне, по его мнению, в ближайшее время будут довольны тем, что удерживают существующие позиции. В прошлом вооруженные силы России явно превосходили украинские, в том числе по качеству оружия и количеству солдат. Но военное руководство Москвы не смогло использовать это тактическое превосходство для достижения стратегических целей в войне, анализирует ситуацию он.

Наемники из ЧВК "Вагнер" воюют в разных точках мира. На фото: Сирия Фото: Getty Images/AFP/D. Derda

Не помогут и хорошо обученные и хорошо оснащенные наемники, такие как так называемая ЧВК "Вагнер". Их численность перед войной составляла около 8000-9000 бойцов. Но они были развернуты не только в Украине, но и в других точках, где у России есть свои интересы, напоминает Баррос. На востоке Украины "вагнеровцы" воевали как простые пехотинцы. Они не окажут существенного влияния на ход войны, считает он.

Использование ядерного оружия для запугивания Запада

Эксперты сходятся во мнении, что постоянно звучащая из уст пропагандистов и российского руководства угроза применения ядерного оружия призвана запугать Запад. "Эта угроза не нова", - говорит Маргарете Кляйн. Цель - подорвать поддержку Украины со стороны Запада. В военном отношении применение ядерного оружия бесполезно. Оно может иметь смысл только с политической точки зрения, например, если режиму в Москве грозит военное поражение. Тем не менее, Маргарете Кляйн считает такой сценарий маловероятным. Следствием этого будет то, что Путин потеряет поддержку Китая или Индии.

Испытание ядерного оружия Фото: picture-alliance/dpa

С другой стороны, Тед Гален Карпентер из CATO говорит: "Если Путин будет поставлен перед выбором: применить ядерное оружие или ответить за свои преступления перед международным судом, он выберет первое".

Баррос и другие эксперты считают, что после нынешних фиктивных референдумов Путин аннексирует восточную и южную Украину. После этого он также сможет направить в эти районы призывников и военнослужащих внутренних войск МВД, что в настоящее время невозможно юридически. "Силам России нужна передышка, они измотаны", - говорит Баррос. Он ожидает новых наступлений Украины этой зимой.

Исход войны решит поддержка Запада

Тед Гален Карпентер из CATO уверен, что Россия хочет быстрого окончания войны, а Украина и Запад должны продемонстрировать готовность к переговорам. Маргарете Кляйн и Джордж Баррос, которые не верят в быстрое окончание войны, смотрят на вещи совершенно по-другому. Путин надеется, что Запад откажется от поддержки Украины, а, по словам Кляйн, исход войны фактически зависит от этой дальнейшей поддержки. Война может действительно закончиться только в том случае, если Россия потерпит полное поражение, считает российский эксперт по вопросам безопасности Павел Лужин.

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