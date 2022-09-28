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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф ШольцФото: picture alliance/dpa
КонфликтыГермания

Шольц назвал мобилизацию "актом отчаяния Путина"

Даниил Сотников
57 мин. назад

Канцлер Германии прокомментировал итоги "референдумов" на оккупированных территориях Украины и мобилизацию в России.

https://www.dw.com/ru/solc-nazval-mobilizaciu-aktom-otcaania-putina/a-63260154

Результаты "голосования" на оккупированных Россией территориях Украины не имеют значения для Германии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung в среду, 28 сентября.

"Мы не примем результаты этих фиктивных "референдумов" и продолжим поддерживать Украину с неослабевающей силой", - подчеркнул Шольц.

Германия продолжит военную помощь Украине 

"Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - сказал Шольц. Германский канцлер неоднократно заявлял, что Украина будет получать тяжелое вооружение советской разработки из других стран НАТО, запасы которых затем будут постепенно пополняться западной техникой в ​​рамках так называемого кольцевого обмена.

В рамках такого обмена Германия уже передала Украине более 100 БМП и танков, напомнил Шольц. "Некоторые критики ведут себя так, как будто мы поставляем только каски", - добавил он. По словам канцлера, поставленные Киеву самоходные гаубицы, системы залпового огня и ЗСУ "Гепард" уже внесли "очень важный вклад в успех вооруженных сил Украины на востоке страны".

"Мобилизация - это акт отчаяния"

Комментируя объявленную Путиным мобилизацию, Шольц назвал этот шаг очередной ошибкой российского президента. "Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - пояснил Шольц.

Мобилизацию канцлер назвал "актом отчаяния и несколько панической реакцией на неудачи российских вооруженных сил на востоке Украины".

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Путин может использовать в Украине ядерное оружие, Шольц сказал, что никто не может знать этого наверняка. "Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться к России и сказать очень ясно: забудьте об этом", - заявил Шольц.

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