Германия примет российских уклонистов? Украинцы в шоке

Германия высказывается за предоставление убежища уклонистам из РФ. Украинцы в ФРГ недоумевают. Они указывают на то, что бегущие от мобилизации россияне повлияют на ситуацию с безопасностью.

Когда украинка Катерина Ритц-Ракул услышала, что Германия готова принимать россиян, которые бегут от объявленной Путиным мобилизации, она сочла это неудачной шуткой. "Я подумала, что такого не может быть. Я не могла в это поверить. Я думала, что это сатира, какое-то сообщение в сатирическом журнале, пока не посмотрела новости", - рассказывает переводчица Катерина, которая 20 лет живет в Германии. Она с большим удивлением следит за тем, как немецкие политики из правящей коалиции предлагают помощь тем, кто бежит от мобилизации в России.

"Уклонисты - это не оппозиционеры"

"Тем, кто ненавидит путинскую войну и любит либеральную демократию, добро пожаловать в Германию", - заявил министр юстиции Марко Бушманн (Marco Buschmann) из Свободной демократической партии Германии (СвДП). Поддерживать таких людей, дать им возможность убежать, я считаю само собой разумеющимся", - заявил премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль (Stephan Weil) из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). "Тому, кто не хочет в качестве солдата участвовать в противоречащей международному праву убийственной войне Путина против Украины и по этой причине бежит в Германию, мы должны предоставить убежище", - заявила Ирене Михалич (Irene Mihalic) из партии "Союз-90/"зеленые".

Катерина Ритц-Ракул, которая заботится об украинских стипендиатах берлинского форума Гумбольдта, не может этого понять. Она считает предоставление убежища российским уклонистам в корне неверным политическим решением: "Это не оппозиционеры, не диссиденты. Они просто не хотят рисковать своей жизнью. Еще пару дней назад они не считали, что российская политика является проблемой. А сейчас они вдруг проснулись. Но это не задача Запада спасать этих людей".

Может ли Германия отказать уклонистам из РФ?

Аргумент, который сейчас повторяют немецкие политики, мотивируя необходимость предоставить убежище российским уклонистам - каждый россиянин, бежавший от мобилизации, который получит убежище в ФРГ, не станет солдатом в армии Путина. Но Катерина Ритц-Ракул считает это неверным расчетом. "Я считаю это безумием, Россия так или иначе наберет 300 тысяч человек и даже миллион для войны против Украины. Это не повлияет на ситуацию в целом, но здесь мы столкнемся с угрозой безопасности", - говорит украинка, живущая в Германии.

Решение о предоставление политического убежища принимается в индивидуальном порядке, и в рамках этой процедуры происходит проверка, связанная с вопросами безопасности, заверяют в МВД ФРГ. Особенно в случае членов семей российских военнослужащих речь идет о том, чтобы знать, кто приедет в страну.

"Германия уже перегружена беженцами"

Впрочем, глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил, что выступает категорически против того, чтобы всем уклонистам из РФ обеспечить возможность бегства в Германию. А Катерина Ритц-Ракул задается вопросом, как немецкие ведомства в нынешней ситуации справятся с возможным наплывом россиян, ищущих убежища. "Мы в Германии уже сейчас перегружены украинскими беженцами - женщинами и детьми, оформлением документов, поиском жилья. Многие федеральные земли переполнены и отказываются принимать беженцев. Куда денутся все эти мужчины, сбежавшие от мобилизации? Кто будет проверять, представляют ли они угрозу безопасности? Как можно проверить их соцсети?".

Более миллиона украинских беженцев сейчас зарегистрированы в Германии, в основном женщины и дети. Катерина Ритц-Ракул указывает на то, что они бежали от российских солдат. И сейчас в Германии им снова предстоит встретиться с россиянами, потому что ФРГ дает уклонистам "зеленый свет". "Это безумие, уже существует много случаев вербальных и невербальных атак на украинцев. Почему вместо российских уклонистов Германия не примет женщин из Дагестана или Ирана?" - задает вопрос Ритц-Ракул.

Немцы недооценивают фактор безопасности

Ана (имя изменено) знает, каково подвергаться нападкам со стороны пророссийски настроенных граждан. Ана приехала в Германию ребенком и является активисткой украинского общества Vitsche, которое организует акции в поддержку Украины, в том числе в Берлине. "Мы как активисты испытываем страх, потому что часто во время демонстраций происходят провокации, где люди, поддерживающие Россию, пытаются спровоцировать участников акций. Проблемы с безопасностью просто еще не осознаны немцами".

Неделю назад Vitsche организовало демонстрацию у министерства обороны с требованием обеспечить поставки танков Украине. В октябре должен состояться митинг, на котором немецкие интеллектуалы выскажутся против российской пропаганды. Российская пропаганда - еще одна опасность, на которую обращают внимание те, кто не поддерживает готовность ФРГ принять российских уклонистов.

"В российских Z-группах многие ликуют, когда происходит то или иное военное преступление. А после объявленной мобилизации те же самые люди бегут из России, - рассказывает Ана, которая вместе с другими активистами Vitsche среди прочего занимается мониторингом российских социальных сетей. - Этих людей нельзя пускать в Германию. Поскольку российская армия сейчас несет большие потери, они хотят наблюдать за войной издалека. Но никто не знает, дистанцируются ли они на самом деле от этой войны и политики Путина".

Ана считает, что на самом деле невозможно выяснить истинную политическую позицию россиян, бегущих от мобилизации. Содержание чатов и аккаунты в соцсетях можно легко удалить. Кроме того, из больших городов бежит аполитичный, привилегированный средний класс: "У них есть деньги, связи, они могут покупать дорогие билеты на самолет".

Отношение Германии к российским уклонистам является отображением общей немецкой позиции к войне РФ против Украины, думают многие украинцы в ФРГ. Многие немцы, похоже, все еще верят в миф о загадочной русской душе. "Такая наивность привела к тому, что мы имеем сегодня. Мы в Западной Европе всегда демонстрировали открытость и говорили - вот наши ценности, мы терпимо относимся к вам, вы может делать, что хотите. Но эта наивность ни к чему хорошему дальше не приведет. Она повлияет на нашу безопасность и безопасность украинских беженцев здесь".

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