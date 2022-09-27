В ЕС готовят рекомендации по допуску российских уклонистов

Представитель Еврокомиссии сообщил, что идет работа над рекомендациями, касающимися въезда в ЕС граждан России, бегущих от мобилизации.

Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для стран Евросоюза с критериями допуска на территорию ЕС россиян, бегущих от мобилизации, и потенциального предоставления им убежища. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер во вторник, 27 сентября, на брифинге в Брюсселе.

Он также напомнил, что для получения убежища недостаточно просто приехать на границу, а важно подать официальное ходатайство об убежище. Обязанность стран-членов Евросоюза - рассмотреть эти ходатайства, указал Мамер.

Стабильная ситуация с притоком мигрантов из РФ

Нынешнюю ситуацию с притоком мигрантов из РФ на внешних границах ЕС в Еврокомиссии назвали стабильной, отметив прирост на российско-финской границе.

Страны ЕС по-разному отреагировали на перспективу предоставления убежища россиянам, не желающим воевать в Украине и по этой причине покидающим РФ. Несколько дней спустя после объявления в России мобилизации в Евросоюзе начались технические дискуссии о едином подходе к допуску этой категории граждан на территорию ЕС.

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