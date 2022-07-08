Уничтожение могил польских солдат: Лукашенко воюет с мертвыми?

4 июля представитель Союза поляков в Беларуси (СПБ) Марек Заневский сообщил на своей странице в Facebook, что сровняли с землей захоронение солдат "Армии Крайовой" в деревне Микулишки Ошмянского района Гродненской области. В Варшаве заявили, что уничтожение захоронения напоминает "самые мрачные страницы истории коммунизма". В тоже время МИД Беларуси заявил, что в Микулишках "воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано".

Реакция официальных Варшавы и Минска

В конце июня МИД Польши выразил обеспокоенность в связи с осквернением могил польских солдат в Беларуси, в основном, в Гродненской области. Упоминалось уничтожение польских надгробий и памятников в Богданах, Бобровичах, Диндилишках, Ивье, Ошмянах, Йодковичах.

Польские солдаты "Армии Крайовой"

Особое возмущение в Варшаве вызвало уничтожение могил солдат "Армии Крайовой" в Микулишках, о котором стало известно 4 июля. МИД Польши назвал это "позорным событием" и обвинил белорусские власти в невыполнении обязательств относительно памятных мест на своей территории. "Это напоминает самые мрачные страницы истории коммунизма, и, принимая во внимание предыдущие сообщения о разорении польских воинских кладбищ, нельзя воспринимать иначе как целенаправленную акцию с целью дальнейшего ухудшения отношений между Польшей и Беларусью", - говорится в заявлении.

Между тем последовала и реакция официального Минска. 7 июля в МИД Беларуси "в связи с немотивированной обеспокоенностью польской стороны ситуацией с местом вблизи деревни Микулишки" был вызван Временный Поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский. Как сообщается на странице ведомства в Facebook, дипломату было разъяснено, что, по информации местных органов власти, "на территории данного населенного пункта воинских захоронений и захоронений иностранных военнослужащих не зарегистрировано": "Законность проведения работ по обустройству территории дополнительно подтверждена Генеральной прокуратурой и основывается на получении данных об отсутствии человеческих останков и других препятствующих факторов".

Кто был похоронен в Микулишках?

"То, что там похоронены польские солдаты было известно всегда, в том числе, и во времена советской власти. Чтобы утверждать обратное, белорусские власти должны были бы провести эксгумацию, какие-то процедуры, чего сделано не было, просто уничтожено это место и насыпана гора песка, - отметил в беседе с DW представитель СПБ Марек Заневский. - Мы всегда следили за местами, где лежат наши предки. Это захоронение всегда выглядело надлежащим образом. В первую очередь, за ним ухаживали местные жители".

Заневский утверждает, что это не первая атака на польские места памяти и захоронения на территории Беларуси. Активист опасается, что подобные случаи продолжатся.

8 июля Заневский сообщил об уничтожении захоронений солдат АК в Волковыске, а польский телеканал "Белсат" написал о снесении крестов на могилах возле деревни Качичи Кореличского района. "На военном кладбище под Микулишками в Ошмянском районе похоронены воины "Армии Крайовой", погибшие во время боев в этих местах в конце немецкой оккупации Беларуси. Большинство погибли в 1944 году в боях с немецкими нацистами и подконтрольными им литовскими формированиями, и лишь несколько человек из похороненных там были убиты советским НКВД", - комментирует белорусский историк Александр Пашкевич.

Другие места памяти тоже под угрозой?

По его словам, подобных захоронений много в Западной Беларуси, в целом они находятся в хорошем состоянии, так как за могилами ухаживают представители польской общины, также это всегда поддерживало польское государство. "Белорусские власти обычно оставались нейтральными в отношении этих захоронений - сами их благоустройством не занимались, но и особо не мешали заботиться о них другим. Тем более, что существовало межправительственное соглашение об охране захоронений и мест памяти жертв войн и репрессий, подписанное между Беларусью и Польшей в 1995 году. С тех пор было много репрессий против живых польских активистов, но на государственном уровне воздерживались от масштабной войны против мертвых", - уверен историк.

Нынешнее разрушение польских мемориалов Пашкевич связывает с желанием властей хоть как-то досадить полякам, которые занимают непримиримую позицию в отношении белорусского режима.

"В отношении тех, кого власти считают своими личными и идеологическими врагами, они проявляют абсолютную готовность действовать максимально жестоко и беспощадно. Под репрессии могут попасть абсолютно любые захоронения, памятники или исторические объекты, если они имеют сакральное значение не только для поляков или литовцев, но и для национально ориентированных белорусов", - высказывает опасение эксперт.

Генпрокуратура Беларуси против АК

"Армия Крайова" - созданная из ячеек сопротивления в 1942 году на территории оккупированной в 1939 году нацистской Германией Польши добровольческая армия, к которой примкнули сотни тысяч человек. В посткоммунистической Польше официально чтят "Армию Крайову".

А белорусские власти приравняли ее солдат к "фашистским преступникам". 9 апреля 2021 года в РБ было возбуждено уголовное дело против бывших бойцов "Армии Крайовой" по факту "геноцида белорусского народа" во время Второй мировой войны. Через месяц глава Генпрокуратуры Андрей Швед в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил о первых результатах расследования. По его словам, установлены сведения о еще "живых нацистских преступниках", в первую очередь, из числа военнослужащих "литовских батальонов СС и польской "Армии Крайовой".

Абсурдным называет сравнения польских бойцов "Армии Крайовой" с нацистами польский историк Януш Маршалец. Отдельные случаи преступлений, совершенных теми, кто состоял в рядах "Армии Крайовой", задокументированы. К этому относятся и убийства евреев, и "акции возмездия" против "вильнюсских бригад", жертвами которых стали мирные жители Литвы. "Это, безусловно, бросает тень на "Армию Крайову". Но ничего не известно о подобных преступлениях в Беларуси", - говорит Маршалец.

По словам Александра Пашкевича, у большинства белорусов было сдержанное отношение к АК: в восточной части страны, где "Армия Крайова" во время Второй мировой войны не действовала, большинство людей почти ничего о ней не знали и имели стереотипное представление, в том числе, сформированное госпропагандой. "На западе Беларуси история АК часто переплеталась с семейной, и многое зависело от того, какие именно воспоминания о польском подполье сохранились у предков. В целом белорусское общество не считало бойцов АК своими героями и вряд ли будет считать их таковыми сейчас. В то же время, государственной пропаганде вряд ли удастся изменить сдержанное отношение на всеобщую ненависть", - убежден Пашкевич.

Смотрите также:

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года С оркестрами и знаменами Брест, 22 сентября 1939 года. Немецкий военный оркестр и строй красноармейцев во время совместного парада частей вермахта и Красной армии. Мимо шли танки и бронетранспортеры, маршировали в походных колоннах со знаменами солдаты "третьего рейха" и РККА, а советский военный оркестр (он остался за кадром) играл "Интернационал".

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Под портретом вождя "Персона нон грата": на дипломатическом языке это "нежелательная персона". Фотографиями "нон грата" назвал снимки совместного парада вермахта и РККА в Бресте и подготовки к нему автор книги "Фотографии диктатуры". Некоторые российские историки и официальные лица продолжают утверждать, что был не парад, а "торжественный марш", "церемониальное шествие". Но сути дела это не меняет.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года От Бреста до Москвы На трибуне: комбриг Семен Кривошеин (в темной кожанке), генералы Хайнц Гудериан, командующий пехотной дивизией Мориц фон Викторин и командир танковой группы Вальтер Неринг. Все эти немецкие генералы воевали позже на Восточном фронте. Особенно отличился Неринг, за что был неоднократно награжден, и Гудериан, который в 1941 году дошел до Москвы.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Переводчик не нужен Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Междубурье В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Свастика рядом с серпом и молотом Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Перекур союзников Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Любопытно познакомиться Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Обязательный политработник Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года За кулисами переговоров Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Довольны не все Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года Выезд в народ В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно. Автор: Ефим Шуман

