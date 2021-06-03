 Зачем Минск приравнял польских участников ″Армии Крайовой″ к фашистам? | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 03.06.2021

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Беларусь

Зачем Минск приравнял польских участников "Армии Крайовой" к фашистам?

Сначала были репрессии в отношении представителей польского меньшинства в Беларуси, потом Минск назвал партизанов польской "Армии Крайовой" "фашистскими преступниками". Варшава возмущена.

Польские солдаты Армии Крайова

Польские солдаты "Армии Крайова"

В начале этого года представители польского меньшинства в Беларуси подверглись давлению со стороны властей, его лидеры  были арестованы. А теперь в поле зрения Генеральной прокуратуры Беларуси оказались бойцы сопротивления польской "Армии Крайовой", которые во время Второй мировой войны находились в подполье и боролись против оккупировавших Польшу нацистов. Генеральный прокурор РБ Андрей Швед назвал бойцов "Армии Крайова" "фашистскими преступниками".

Тех, кто состоял в рядах польской "Армии Крайовой" и мог бы что-то сказать по поводу обвинений, прозвучавших в ее адрес со стороны белорусских властей, в живых осталось немного. Одна из них - 90-летняя Вероника Себастьянович, председатель "Объединения солдат Армии Крайовой в Беларуси". Ей было 13 лет, когда она вступила в ряды "Армии Крайовой". Спустя 6 лет после окончания Второй мировой войны ее задержали, пытали, отправили в лагерь. Женщина выжила в ГУЛАГе. В интервью польской газете Rzeczpospolitа она сказала, что не хотела бы высказываться по поводу обвинений со стороны Беларуси, но не потому, что чего-то боится.

Уголовное дело по факту "геноцида"

9 апреля 2021 года в Беларуси было возбуждено уголовное дело против бывших бойцов "Армии Крайовой" по факту "геноцида белорусского народа" во время Второй мировой войны. В середине мая глава Генеральной прокуратуры РБ Андрей Швед в эфире государственного телеканала "Беларусь 1" заявил о первых результатах расследования. По его словам, установлены сведения о еще "живых нацистских преступниках", в первую очередь, из числа военнослужащих "литовских батальонов СС и польской "Армии Крайовой". Швед заявил, что намерен обратиться к Польше за соответствующей правовой помощью.

"Армия Крайова" - созданная из ячеек сопротивления в 1942 году на территории оккупированной в 1939 году нацистской Германией Польши добровольческая армия, к которой примкнули сотни тысяч человек. В посткоммунистической Польше официально чтят "Армию Крайову". То, что Беларусь сравнила ее членов с нацистами, вызвало возмущение в Польше. Варшава потребовала объяснений от Минска. Заявление Генеральной прокуратуры Беларуси - это "официальная точка зрения" белорусского руководства или оно носит "публицистический характер", спрашивает польский министр иностранных дел. Польша расценивает нынешнюю ситуацию как серьезное обострение двусторонних отношений.

 В "войне дезинформации"?

Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворжик заявил об очередном этапе "дезинформационной войны", проводимой Лукашенко. В свою очередь генпрокурор Швед считает, что западноевропейские государства, "причастные в том числе к массовому уничтожению белорусов и представителей иных национальностей в период Великой Отечественной войны и послевоенное время", развернули информационную войну, "направленную на искажение исторических событий". А также, что эти страны предприняли "попытку дестабилизации правопорядка (в Беларуси. - Ред.) с применением методов радикализма и различных форм экстремизма".

Генеральная прокуратура Беларуси

Генеральная прокуратура Беларуси

Между тем белорусские и польские историки считают представление о том, что члены польского антикоммунистического подполья были пособниками Гитлера, совершенно абсурдными. 

"Армия Крайова" подчинялась польскому правительству в изгнании, находившемуся в Лондоне и являвшемся частью антигитлеровской коалиции, - говорит белорусский историк Игорь Мельников в интервью газете Rzeczpospolita. - "Армию Крайову" можно обвинять в национализме и действиях в интересах Польши, существовавшей до 1939 года, но она ни в коем случае не была фашистской".

Абсурдным называет сравнения польских бойцов "Армии Крайовой" с нацистами и польский историк Януш Маршалец: "Я думаю, никто в мире не поверит в то, что польская "Армия Крайова" рука об руку с нацистами повергла страну в волну террора".

Спорная роль "Армии Крайовой" в Беларуси

Отдельные случаи преступлений, совершенных теми, кто состоял в рядах "Армии Крайовой", задокументированы. Историки без всякой опаски могли бы заняться их изучением, подчеркивает Маршалец. К этому относятся и убийства евреев, и "акции возмездия" против "вильнюсских бригад", жертвами которых стали мирные жители Литвы. "Это является второстепенным явлением, которое безусловно бросает тень на "Армию Крайову". Но ничего не известно о подобных преступлениях в Беларуси", - говорит Маршалец. В целом, историки пришли к консенсусу, что "Армию Крайову" стоит оценивать скорее положительно.

"Армия Крайова" не была святой, и ее бойцы, конечно, во время Второй мировой войны совершали поступки, которые можно квалифицировать как военные преступления", - говорит белорусский историк Александр Пашкевич. "При желании можно найти немало свидетельств, когда от их рук погибали невиновные, и вообще, когда люди с оружием совершали всякие бесчинства. Но мы знаем, насколько жестока была та война на нашей территории, и можно уверенно утверждать, что ни одна из ее сторон не избежала подобного негатива. Говорить же о том, что АК программно и целенаправленно проводила геноцид белорусов - большое преувеличение", - подчеркивает он. 

Отношение к "Армии Крайовой" в Беларуси неоднозначное. На создание негативного образа, по словам Пашкевича, повлияло то, что политику памяти в послевоенной БССР формировал тоталитарный советский режим, для которого польские партизанские формирования были серьезным идеологическим противником. Не слишком изменилась ситуация и в независимой Беларуси.

Дискредитировать внутренних и внешних оппонентов

Тем не менее нынешнее внимание белорусских властей к событиям той войны, считает Пашкевич, можно объяснить текущей политической ситуацией - белорусское общество само по себе этой повесткой не живет.

Интерес к данной теме проявляет и ряд государственных СМИ. К примеру, газета "Гродзенская праўда" ("Гродненская правда") подготовила цикл публикаций об "истинных мотивах польской "Армии Крайова". Выходят сюжеты на государственных телеканалах.

Валерий Карбалевич

Валерий Карбалевич

"Очевидно, что вся эта кампания борьбы с нацизмом - политически мотивированная, история здесь выступает только инструментом для достижения политических целей", - говорит политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич считает, что белорусские власти преследуют несколько целей, привлекая внимание к событиям более чем 70-летней давности: "Во-первых, этим они стремятся дискредитировать своих политических оппонентов, объявить их неонацистами". Но найти и привлечь к ответственности тех преступников, кто находился в рядах "Армии Крайовой", маловероятно. "Из тех, кто участвовал в борьбе во время войны, в живых почти никого не осталось, а те, кто еще живы, участвовали в польском сопротивлении в послевоенное время, когда "Армии Крайовой" уже формально не существовало", - подчеркивает эксперт.

На руку пропаганде Лукашенко играет то, что во время правления партии "Закон и справедливость" (PiS) в Польше возник культ антикоммунистического подполья, действовавшего в послевоенные годы. К числу таких подпольщиков относится Ромуальд Райс (по прозвищу "Бурый") - небесспорный предводитель вооруженного отряда, на счету которого убийства десятков представителей православного белорусского меньшинства.

После прихода к власти партии PiS к партизану Райсу с его неоднозначной репутацией стали относиться с почтением. Государственный институт истории IPN заявил, что сомневается в обвинениях, выдвигаемых против "Бурого". Группы националистов постоянно устраивают марши в его честь в деревнях на востоке Польши, где люди еще помнят о зверствах "Бурого". При этом однако преступления, в которых обвиняют этого бывшего военнослужащего "Армии Крайовой", были совершены в 1946 году, когда эта армия уже была расформирована. Но некоторые ее ветераны, такие как "Бурый", не могли смириться с тем, что к власти пришли коммунисты, и радикализировались. 

Смотрите также:

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

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    От Бреста до Москвы

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  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

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    Генерал Гудериан и комбриг Кривошеин отлично понимали друг друга и вели беседу без переводчика. Оба хорошо знали французский язык: Гудериан - с детства, а Кривошеин учил его в Военной академии и совершенствовал в 1935 году во Франции, где был в служебной командировке. Французский был его рабочим языком и во время Гражданской войны в Испании, где Кривошеин командовал танковым отрядом.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Междубурье

    В 1964 году Семен Кривошеин (на снимке справа), к тому времени генерал-лейтенант запаса, кавалер трех орденов Ленина, трех орденов Красного Знамени и других наград, выпустил книгу воспоминаний под названием "Междубурье". О вторжении в Польшу и совместном военном параде в Брест-Литовске пишет скупо, утверждая, что парада никакого не было, а было "прохождение торжественным маршем".

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Свастика рядом с серпом и молотом

    Так приветствовали самих себя в городке Янов войска вермахта и РККА. Через неделю после подписания в Москве "пакта Молотова-Риббентропа" с его секретным протоколом Гитлер напал на Польшу. 17 сентября без объявления войны польскую границу перешли с востока части Красной армии: 21 стрелковая и 13 кавалерийских дивизий, 16 танковых и 2 моторизованные бригады, более 600 тысяч человек.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Перекур союзников

    Братания в сентябре 1939 года, конечно, не было: этого не допускали командиры. Уж очень крутым был поворот. Еще совсем недавно в СССР писали о "кровавом фашистском режиме", а в нацистской Германии - о "еврейском большевизме", а теперь "третий рейх" и сталинский Советский Союз - союзники.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Любопытно познакомиться

    Немецкие мотоциклисты и командирский танк Красной армии Т-26.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Обязательный политработник

    Из Москвы была дана команда, чтобы в переговорах с немцами в Брест-Литовске обязательно участвовал и политработник. Им стал батальонный комиссар Филипп Боровенский. На снимке он на переднем плане в шлеме, рядом с броневиком.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    За кулисами переговоров

    Договоривались офицеры обеих армий не только о том, как установить демаркационную линию, какую музыку будут играть на параде военные оркестры, и о других подобных формальностях. За кулисами остались переговоры о выдаче гестапо немецких и австрийских коммунистов, бежавших из "третьего рейха" в Советский Союз. Об этих последствиях германо-советского "братства по оружию" тоже пишет Герхард Пауль.

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Довольны не все

    Обстановка в Бресте (тогда он назывался Брест-Литовск) 20-22 сентября была теплая. Но, похоже, не всем это новое "боевое товарищество" было по душе. Или офицер Красной армии на снимке просто недоволен тем, что его снимает немецкий военный фотограф?

  • Вермахт и Красная армия. 1939 г.

    Совместный парад вермахта и Красной армии в Бресте. Сентябрь 1939 года

    Выезд в народ

    В командирской легковушке офицера вермахта. На заднем плане - местные жители. В кадр явно попали случайно.

    Автор: Ефим Шуман


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