Как Польша стала главной целью атак госпропаганды РБ

Власти Беларуси, провластные деятели и государственные СМИ не прекращают резкую антипольскую риторику. Чем она вызвана, и как на нее реагируют в обеих странах?

В Беларуси сносят памятники солдатам Армии Крайовой , в государственных СМИ звучат заявления о том, что с Польши надо потребовать репарации за время нахождения в ее составе Западной Беларуси, а Александр Лукашенко снова обещает разобраться с белорусскими обладателями карты поляка. В том, почему Польша стала главным противником официального Минска и госпропаганды, разбиралась DW.

"Каждый выбирает врага, сравнимого с собственным потенциалом"

Польша традиционно поддерживала демократическое движение в Беларуси, поэтому давно вызывает раздражение Александра Лукашенко и его окружения, после 2020 года это раздражение только усилилось, считают собеседники DW.

Михал Потоцкий Фото: privat

"Когда Путин говорит об угрозе НАТО, он имеет в виду США и, возможно, Великобританию. Когда об угрозе НАТО говорит Лукашенко, он имеет в виду Польшу и Литву. Каждый выбирает врага, хотя бы как-то сравнимого с собственным потенциалом", - отмечает польский журналист Михал Потоцкий. По его мнению, то, что из Польши на Беларусь вещает телеканал "Белсат", а в Вильнюсе сейчас находится лидер оппозиции Светлана Тихановская, Лукашенко воспринимает как прямую угрозу для его.

"У Лукашенко четко сформировался образ Польши, которая стоит за событиями августа 2020 года. Могу представить, что он охотно верит, что если в Варшаве находится NEХTA (Telegram-канал, основанный Степаном Путило, проживающим в Варшаве, наиболее популярный ресурс во время протестов в Беларуси, признан в РБ экстремистским. - Ред.), то за этим стоят не какие-то частные лица, а польское государство", - добавляет белорусский историк Александр Фридман.

Советские корни антипатии Лукашенко к Польше

Фридман не исключает, что негативное отношение к соседней стране у Лукашенко сформировалось еще в период СССР, когда "панскую" Польшу воспринимали как врага. Согласен с этим тезисом и белорусский политолог Александр Класковский: "Чувствуется некоторая личная предвзятость Лукашенко, может, еще с советских времен у него есть какие-то стереотипы о польских панах-эксплуататорах. Он думает, что поляки хотят захватить половину или даже всю Беларусь. На самом деле, ни один серьезный польский политик не декларирует никаких реваншистских идей".

Александр Класковский (на фото слева) Фото: DW/E. Daneyko

Класковский полагает, что Лукашенко всегда был антизападным деятелем, но после 2020 года, и особенно после того, как он "стал соучастником агрессии России против Украины", соответствующая риторика у белорусского правителя усилилась. По мнению собеседника DW, с одной стороны, это объясняется желанием оправдаться: "Если бы мы не ударили, они бы первыми на нас напали". С другой - это отговорка, чтобы не отправлять в Украину белорусских военных, которые прикрывают "спину русским братьям" от удара НАТО и, в первую очередь, Польши.

Потоптаться по могилам "врага"

Класковский также обращает внимание на то, что в антипольской риторике белорусские власти и госпропаганда прибегают к манипуляциям историческими темами. "Действительно, был период, когда Западная Беларусь находилась под польской властью, отношение к белорусам там было, мягко говоря, неидеальное. Другое дело, надо ли бередить эти раны? Поляки с украинцами показывают сейчас, что можно отодвинуть в сторону исторические обиды", - рассуждает политолог.

Польские солдаты Армии Крайовой Фото: picture-alliance/akg-images

По его словам, "сложные и неоднозначные страницы в отношениях (у Беларуси. - Ред.) были со всеми соседями, но в сторону России кинуть камень страшно, а по полякам можно потоптаться, в том числе и в прямом смысле - по могилам польских солдат".

В свою очередь, Александр Фридман считает, что в разрушении могил солдат Армии Крайовой в Беларуси прослеживается советское отношение к местам захоронений: "Если это не свои памятники и кладбища, а врагов, соперников или тех, о ком просто не хотели помнить, они просто уничтожались. Так советская власть поступала, например, с еврейскими и католическими кладбищами, с немецкими могилами после войны. Могилы бойцов Армии Крайовой, с точки зрения белорусских властей, - тоже захоронения врага, на нашей территории никаких следов этого быть не должно".

Через обращение к истории ударить по нынешним польским властям

Александр Фридман также прокомментировал заявление главы белорусского общества "Знание" Вадима Гигина о том, что Беларусь может потребовать от Польши репарации за время нахождения Западной Беларуси в ее составе в 1921-39 годах. Историк говорит, что эта тема всплыла в контексте польских претензий к Германии и была подхвачена пропагандистами в Беларуси и в России. По оценке Фридмана, с юридической точки зрения, притязания РБ совершенно несостоятельны.

Александр Фридман Фото: Privat

В целом, по мнению историка, белорусская пропаганда не случайно обращается к Армии Крайовой или Речи Посполитой 1920-30 годов - в культуре польской исторической памяти эти периоды занимают особое место: "А если мы возьмем сегодня достаточно консервативное правительство Польши, то это для них особенно важные этапы истории, поэтому ударить по этим периодам, это, в том числе, означает ударить по сегодняшним польским властям".

Белорусская госпропаганда не работает?

"Закон о геноциде белорусского народа, разрушения могил солдат АК, репарации за период, когда часть современной Беларуси принадлежала Польше - белорусские власти знают, что в Варшаве такие темы особенно больно воспринимаются. Поляки в большей степени живут историей, чем какой-нибудь другой народ Европы. Кроме того, у Беларуси нет других возможностей навредить", - добавляет Михал Потоцкий.

По его выражению, единственное, что еще могут сделать белорусские власти, - это надавить на польское национальное меньшинство, хотя Лукашенко считает "белорусских поляков за своих". Другое дело - борьба с независимыми организациями белорусских поляков и постепенная ликвидация польских школ.

В этой связи Александр Класковский напомнил об очередном предложении Александра Лукашенко "разобраться с ориентацией" белорусских обладателей карты поляка и обязать их сообщать о своем статусе госорганам: "По мнению властей в Минске, Польша вербует белорусских граждан, перетягивает на свою сторону. В их глазах обладатель карты поляка - это человек, который таким образом продемонстрировал лояльность другой стране, то есть это фактически "пятая колонна".

В то же время, продолжает Класковский, как показывают соцопросы, в белорусском обществе, несмотря на все усилия госпропаганды, Польшу не воспринимают как врага, этот нарратив не работает . Почти не замечают риторику властей РБ и в самой Польше.

"Да, это как-то обсуждается, но нельзя сказать, чтобы это была тема №1, поляки обсуждают сейчас экономическую ситуацию, энергетический кризис. Если говорить о внешней политике, то, конечно, Украину. С Лукашенко и так все всем понятно, в последние годы он является практически вассалом России. Думаю, в Польше нет сомнений, что это просто часть антизападной компании Союзного государства", - подытожил Потоцкий.

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