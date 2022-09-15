Где в ЕС белорусам трудно получить визу и вид на жительство

Хотя на уровне ЕС не принят запрет на выдачу виз белорусам, некоторые европейские страны все же ввели ограничения на визы и ВНЖ для граждан РБ. Подробнее - у DW.

Последнее время среди европейских чиновников бурно обсуждался вопрос запрета на выдачу виз и видов на жительство, а также на въезд в страны Европы не только для россиян, но и для граждан Беларуси, чьи власти поддерживают российскую агрессию в Украине. Во многом благодаря усилию белорусских демсил, которые призывают отделять россиян от белорусов, подобные решения не были приняты на уровне ЕС, однако некоторые страны все же ввели определенные ограничения для белорусов.

Упрощенный визовый режим с ЕС не действует для чиновников Беларуси

6 сентября страны Евросоюза утвердили полную остановку действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией. И хотя первоначально обсуждалось, что в документе будет и Беларусь, этого удалось избежать. Как рассказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, благодаря информационной кампании и действиям политиков удалось изменить мнение европейских чиновников. "Но если будет полномасштабное вхождение Лукашенко в войну, а к этому идет, ситуация может поменяться. И не факт, что нам тогда удастся балансировать", - считает Вячорка.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом, которое стороны заключили в январе 2020 года, действует до сих пор, однако с ограничениями. После того, как Беларусь приостановила действие Соглашения о реадмиссии с ЕС, Евросоюз в ответ отменил действие упрощенного визового режима для белорусских должностных лиц в части требования к предоставляемым документам и стоимости визы.

Кроме того, 14 сентября депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштравичус опубликовал предложение запретить выдачу виз всем лицам, служащим в белорусских (а также российских) вооруженных силах и членам их семей, а также чиновникам центральной администрации и членам их семей. Но пока соответствующее решение не принято.

Страны Балтии ограничивают получение виз для белорусов

Наиболее резкую позицию в отношении визового бана занимают страны Балтии. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее призывал не только перестать выдавать туристические визы белорусам, но и аннулировать уже выданные визы (впрочем, туристические визы Литва не выдает еще с 2020 года. - Ред.). Но позже он заверил, что Литва продолжит выдавать визы белорусам по гуманитарным соображениям.

В свою очередь, в Эстонии в конце июля правительство ограничило возможность получения визы для краткосрочного трудоустройства граждан Беларуси - оно может быть оформлено только при наличии действующей визы, выданной Эстонией. Также Эстония прекратила выдачу туристических виз, но белорусы по-прежнему смогут оформить учебную визу.

Латвия еще весной перестала выдавать белорусам туристические визы, однако остается возможность получить национальные визы для членов семьи граждан Латвии, на похороны, лечение и по другим основаниям. Кроме того, в парламенте Латвии сейчас рассматривается законопроект о приостановлении действия Соглашения между Латвией и Беларусью об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий. Эту меру планируют принять с 10 октября.

В Чехии дают только гуманитарные визы и проверяют студентов из Беларуси

Довольно жесткие условия по визам у белорусов и в Чехии. После начала войны в Украине правительство Чехии прекратило выдачу виз белорусам, как и россиянам, за исключением случаев гуманитарного характера. Это было закреплено в законопроекте "Lex Украина". В начале мая во время визита в Прагу Светлана Тихановская заявила, что добилась исключения Беларуси из этого законопроекта, а глава МИД Чехии заверил ее, что посольство в Минске скоро вновь будет выдавать белорусам визы. Однако в итоге закон был принят таким образом, что белорусы все же остались практически без виз.

Светлана Тихановская (фото из архива) Фото: Julien Warnand/REUTERS

Так, гражданам Беларуси не будут выдавать визы в Чехию до конца марта 2023 года. Исключения сделаны для поездок с гуманитарной целью - у Чехии есть специальная программа поддержки для репрессированных, журналистов и активистов. Также положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель - член семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза.

Есть проблема и с белорусскими студентами, им довольно сложно добиться студенческой визы в Чехии. Кроме того, после начала войны они больше не могут получать образование по критически важным специальностям, например, техническим и должны были либо прекратить учебу, либо изменить программу. Поэтому, чтобы учиться в Чехии, студенты из Беларуси проходят верификацию у демсил - у них выясняют позицию и проверяют их родных.

Проблемы не только с визами, но и с видами на жительство в ЕС

Некоторые страны ввели ограничения в выдаче не только виз, но и документов о проживании на территории страны. При этом, согласно статистике Евростата за 2021 год, белорусы занимают второе место по числу выданных документов на проживание в ЕС - их получили более 149 тысяч граждан Беларуси.

В конце июля Эстония прекратила выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) для белорусов. До конца марта 2023 года не смогут получить ВНЖ и белорусы в Чехии, хотя это решение не распространяется на тех, кто уже имеет вид на жительство - его можно будет продлить.

Между тем в Латвии кабинет министров 6 сентября ужесточил условия для постоянного проживания белорусов в стране - до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное проживание гражданам Беларуси, за исключением тех, кто проживает в стране уже длительное время. Кроме того, для всех иностранцев с постоянным видом на жительство вводится экзамен на знание латышского языка. Впрочем, эти нововведения еще должны утвердить депутаты Сейма.

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