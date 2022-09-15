  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Граница ЕС и Беларуси
Граница Евросоюза и БеларусиФото: Ales Petrovich/DW
ОбществоБеларусь

Где в ЕС белорусам трудно получить визу и вид на жительство

Александра Богуславская
30 мин. назад

Хотя на уровне ЕС не принят запрет на выдачу виз белорусам, некоторые европейские страны все же ввели ограничения на визы и ВНЖ для граждан РБ. Подробнее - у DW.

https://www.dw.com/ru/dveri-zakryvautsa-gde-v-es-belorusam-trudno-polucit-vizu-i-vid-na-zitelstvo/a-63118702

Последнее время среди европейских чиновников бурно обсуждался вопрос запрета на выдачу виз и видов на жительство, а также на въезд в страны Европы не только для россиян, но и для граждан Беларуси, чьи власти поддерживают российскую агрессию в Украине. Во многом благодаря усилию белорусских демсил, которые призывают отделять россиян от белорусов, подобные решения не были приняты на уровне ЕС, однако некоторые страны все же ввели определенные ограничения для белорусов.

Упрощенный визовый режим с ЕС не действует для чиновников Беларуси

6 сентября страны Евросоюза утвердили полную остановку действия Соглашения об упрощении визового режима с Россией. И хотя первоначально обсуждалось, что в документе будет и Беларусь, этого удалось избежать. Как рассказал советник Светланы Тихановской Франак Вячорка, благодаря информационной кампании и действиям политиков удалось изменить мнение европейских чиновников. "Но если будет полномасштабное вхождение Лукашенко в войну, а к этому идет, ситуация может поменяться. И не факт, что нам тогда удастся балансировать", - считает Вячорка.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом, которое стороны заключили в январе 2020 года, действует до сих пор, однако с ограничениями. После того, как Беларусь приостановила действие Соглашения о реадмиссии с ЕС, Евросоюз в ответ отменил действие упрощенного визового режима для белорусских должностных лиц в части требования к предоставляемым документам и стоимости визы.

Кроме того, 14 сентября депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштравичус опубликовал предложение запретить выдачу виз всем лицам, служащим в белорусских (а также российских) вооруженных силах и членам их семей, а также чиновникам центральной администрации и членам их семей. Но пока соответствующее решение не принято.

Страны Балтии ограничивают получение виз для белорусов

Наиболее резкую позицию в отношении визового бана занимают страны Балтии. Так, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее призывал не только перестать выдавать туристические визы белорусам, но и аннулировать уже выданные визы (впрочем, туристические визы Литва не выдает еще с 2020 года. - Ред.). Но позже он заверил, что Литва продолжит выдавать визы белорусам по гуманитарным соображениям.

В свою очередь, в Эстонии в конце июля правительство ограничило возможность получения визы для краткосрочного трудоустройства граждан Беларуси - оно может быть оформлено только при наличии действующей визы, выданной Эстонией. Также Эстония прекратила выдачу туристических виз, но белорусы по-прежнему смогут оформить учебную визу.

Латвия еще весной перестала выдавать белорусам туристические визы, однако остается возможность получить национальные визы для членов семьи граждан Латвии, на похороны, лечение и по другим основаниям. Кроме того, в парламенте Латвии сейчас рассматривается законопроект о приостановлении действия Соглашения между Латвией и Беларусью об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий. Эту меру планируют принять с 10 октября.

В Чехии дают только гуманитарные визы и проверяют студентов из Беларуси

Довольно жесткие условия по визам у белорусов и в Чехии. После начала войны в Украине правительство Чехии прекратило выдачу виз белорусам, как и россиянам, за исключением случаев гуманитарного характера. Это было закреплено в законопроекте "Lex Украина". В начале мая во время визита в Прагу Светлана Тихановская заявила, что добилась исключения Беларуси из этого законопроекта, а глава МИД Чехии заверил ее, что посольство в Минске скоро вновь будет выдавать белорусам визы. Однако в итоге закон был принят таким образом, что белорусы все же остались практически без виз.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (фото из архива)
Светлана Тихановская (фото из архива)Фото: Julien Warnand/REUTERS

Так, гражданам Беларуси не будут выдавать визы в Чехию до конца марта 2023 года. Исключения сделаны для поездок с гуманитарной целью - у Чехии есть специальная программа поддержки для репрессированных, журналистов и активистов. Также положение не распространяется на заявки на краткосрочные визы, если заявитель - член семьи гражданина Чехии или гражданина Европейского Союза.

Есть проблема и с белорусскими студентами, им довольно сложно добиться студенческой визы в Чехии. Кроме того, после начала войны они больше не могут получать образование по критически важным специальностям, например, техническим и должны были либо прекратить учебу, либо изменить программу. Поэтому, чтобы учиться в Чехии, студенты из Беларуси проходят верификацию у демсил - у них выясняют позицию и проверяют их родных.

Проблемы не только с визами, но и с видами на жительство в ЕС

Некоторые страны ввели ограничения в выдаче не только виз, но и документов о проживании на территории страны. При этом, согласно статистике Евростата за 2021 год, белорусы занимают второе место по числу выданных документов на проживание в ЕС - их получили более 149 тысяч граждан Беларуси.

В конце июля Эстония прекратила выдачу временных видов на жительство (ВНЖ) для белорусов. До конца марта 2023 года не смогут получить ВНЖ и белорусы в Чехии, хотя это решение не распространяется на тех, кто уже имеет вид на жительство - его можно будет продлить.

Между тем в Латвии кабинет министров 6 сентября ужесточил условия для постоянного проживания белорусов в стране - до 30 июня 2023 года будет прекращена выдача разрешений на временное проживание гражданам Беларуси, за исключением тех, кто проживает в стране уже длительное время. Кроме того, для всех иностранцев с постоянным видом на жительство вводится экзамен на знание латышского языка. Впрочем, эти нововведения еще должны утвердить депутаты Сейма.

Смотрите также:

Страна-агрессор: как Беларусь заплатит за войну в Украине?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?

Жесткие санкции ЕС: удар по Лукашенко или по белорусам?

ЕС принял экономические секторальные санкции против белорусского режима. Но заставят ли они Лукашенко пересмотреть свою политику в отношении политзаключенных и прав человека? Ведут ли санкции к еще большей зависимости Минска от Кремля? И как они отразятся на экономике страны и на жизни простых белорусов?
Политика
6 июля 2021 г.
43:54 мин.
external

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"

Лукашенко еще у власти: уезжать или оставаться? | Ток-шоу DW "В самую точку"

Массовые репрессии в Беларуси и режим Лукашенко заставляют белорусов задуматься: пора валить? "Уехать или остаться - это вопрос не оценки ситуации, а веры. Веришь ли ты в быстрые перемены или нет", - считает журналист из Минска Виталий Цыганков. Ждать ли перемен в Беларуси? Или грядет новый "железный занавес"? Что делать тем, кто решает остаться в стране? И ждут ли белорусов в Европе?
Политика
8 июня 2021 г.
44:01 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Украины Владимир Зеленский в Изюме

Автомобиль с Владимиром Зеленским попал в ДТП в Киеве

Автомобили и транспорт
4 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Акежан Кажегельдин в эксклюзивном интервью DW

Политика
11 ч. назад
41:01 мин.
На российско-эстонской границе

Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Доля отказов в получении визы в ЕС у россиян повысится

Правосудие и закон
16 ч. назад
Немецкий чиновник, заваленный папками с делами

При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

При дефиците газа властям ФРГ не до бюрократизма и идеологии

Конфликты
19 ч. назад
Bamberg Bamberger Dom Reportage Welterbe 207

Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов

Как врачу переехать в Германию: истории двух белорусов

Общество
21 ч. назад
Азербайджан в ночь на 13 сентября атаковал территорию Армении, сославшись на провокации с армянской стороны. Фото из архива

Западный эксперт: Баку использует момент неудач РФ в Украине

Западный эксперт: Баку использует момент неудач РФ в Украине

Конфликты
13 сентября 2022 г.
Президент России Владимир Путин

Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Автор петиции против Путина: Надеюсь, в РФ что-то поменяется

Политика
13 сентября 2022 г.
На главную страницу