Шенгенские визы для путешествий: где в Беларуси их можно получить

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.
С началом сезона отпусков коронавирусные ограничения в ЕС почти сняты, но для белорусов все упирается в визу. Какие страны ЕС выдают "шенген" для турпоездок? DW обратилась в их посольства в Беларуси.
Сначала пандемия, потом протесты в Беларуси в 2020 году, затем развязанная Россией война против Украины, за пособничество в которой страны ЕС ввели санкции против режима Лукашенко. Все это привело к тому, что некоторые страны существенно ограничили или вовсе прекратили выдачу виз для белорусов. И все же возможности подать заявление на получение туристической шенгенской визы в самой стране есть. DW узнала, где.
Если раньше шенгенские визы белорусам активно выдавала Польша, то сейчас на фоне дипломатического конфликта ее визовые центры оформляют лишь визы в гуманитарных целях, для учебы, работы, по карте поляка или программе "Poland. Business Harbour". Визы с целью туризма на неопределенный срок остаются недоступными.
Посольство Эстонии в Минске по решению эстонского правительства с марта не оформляет гражданам Беларуси и России краткосрочные шенгенские и долгосрочные визы типа D. Исключение делается для родственников граждан Эстонии, Финляндии, Швеции и лиц, имеющих ВНЖ или право на жительство в этих странах. Впрочем, в начале июня было заявлено о планах выдавать рабочие и гуманитарные визы.
В посольстве Латвии в Беларуси на запрос DW сообщают, что после выдворения латвийских дипломатов спектр консульских услуг сузился. Сейчас работает только консульство в Витебске, главная задача которого - защита интересов граждан Латвии, проживающих в РБ. Заявки на шенгенскую визу принимают только от членов семьи граждан Латвии, для посещения больных родственников, на похороны и в связи с лечением. В целях туризма визы не выдаются. Заявления принимаются только в визовом центре Pony Express в Витебске. Срок рассмотрения документов - 10 дней. В июне еще есть "окна" для записи. Сертификат о вакцинации или ПЦР-тест для въезда в Латвию не нужны.
Из-за сокращения дипломатического представительства по требованию белорусских властей консульство Литвы также выдает визы только в исключительных случаях. Заморозил выдачу краткосрочных виз и видов на жительство "до дальнейшего уведомления" и минский визовый центр Дании. В марте принимать заявления на визы и ВНЖ от граждан Беларуси перестала Чехия - в связи с поддержкой белорусскими властями военной агрессии РФ в Украине. Однако после майской поездки Светланы Тихановской их решено выдавать для воссоединения семьи и тем, кто вынужден покинуть Беларусь по политическим причинам. На запрос DW по поводу туристического "шенгена" в консульском отделе посольства Чехии в Беларуси сообщили, что на данный момент приостановлены прием заявлений и выдача виз для граждан Беларуси и России, объяснив это, впрочем, тем, что в Чехии до 30 июня продлен режим ЧП в связи с с потоком беженцев из Украины.
Зато заявки по всем категориям виз, включая туристические, принимает визовый отдел посольства ФРГ в Минске. В конце мая Германия отменила правило 3G для тех, кто въезжает в эту страну - пока до 31 августа. Лицам старше 12 лет на въезде в ФРГ не нужно предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном ковиде или негативный тест на коронавирус. Однако, как отмечают DW в пресс-службе германского МИД, белорусы могут получить визу только при наличии сертификата о вакцинации, включая одобренные ВОЗ вакцины, как Sinovac, Covaxin и Sinopharm. Альтернатива - наличие веских причин для посещения Германии, как свадьба, рождение ребенка или смерть родственника. Спрос на шенгенские визы сейчас высокий, обработка заявок в Минске занимает примерно неделю.
Также в посольство Словакии в Минске и его визовых центрах с 18 мая белорусы вновь могут подать документы на шенгенскую визу без ограничений целей поездки, то есть и для туризма. На запрос DW консульский отдел сообщает о повышенном интересе, а также о том, что еще в июне есть свободные даты для предварительной записи.
Обратиться за туристической визой можно и в посольство Италии в Минске. Записаться на прием для оформления краткосрочного шенгена можно через внешнего поставщика услуг TLScontact на сайте https://it.tlscontact.com/by. Эта компания ежедневно принимает некоторое количество заявителей без предварительной записи. В июне, по данным консульского отдела в Минске, все места уже забронированы. Однако каждый день в полночь система бронирования prenot@mi будет предлагать возможность записаться на каждый последующий день.
Визы для всех поездок, включая туризм, можно получить и в посольстве Австрии, правда, - в диппредставительстве в Москве либо через официального посредника - компанию VFS в Минске. Обработка заявок занимает около трех недель. Количество свободных дат в июне из-за большого спроса очень ограничено. В Москву придется ехать, чтобы подать докумены в визовый центр Испании. В Минске он был закрыт еще в апреле из-за нерешенных вопросов с арендодателем. Как сообщают белорусские СМИ, также есть возможность получить туристический "шенген" в Грецию - для этого надо подать документы в визовый центр этой страны в Минске. Подать заявку можно и в консульский отдел посольства Франции в Беларуси. Правда, на запрос DW о подробностях ни одна из этих организаций не ответила.
Смотрите также: