Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов

Беларусь и Латвия в понедельник, 24 мая, взаимно выслали послов и весь состав дипломатических представительств обеих стран. Первый шаг сделал официальный Минск.Причиной дипломатического скандала послужила замена государственного флага Беларуси в Риге на бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов против режима Александра Лукашенко.

Как сообщил государственному информационному агентству БелТА министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, в МИД был приглашен посол Латвии Эйнарс Семанис, которому был заявлен решительный протест по поводу инцидента с белорусским флагом в центре Риги. Белорусская сторона потребовала от латвийских властей провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг Беларуси.

"Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа. Поэтому послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу также предложено покинуть Беларусь в течение 48 часов и оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - указал глава МИД Беларуси

Латвия ответила симметрично

В ответ на решение Минска Рига объявила о высылке посла Беларуси и всего состава дипломатического учреждения в латвийской столице. Об этом агентству Reuters рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства балтийской страны.

Инцидент на чемпионате мира

Причиной белорусско-латвийского дипломатического конфликта стали действия главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Политики заменили государственный флаг Беларуси в центре латвийской столицы на бело-красно-белый флаг. Красно-зеленый флаг Беларуси был поднят в Риге вместе с флагами всех стран-участниц чемпионата мира по хоккею, который проходит в латвийской столице с 21 мая по 6 июня.

"Поднимаем флаг свободной Беларуси среди флагов чемпионата мира по хоккею. Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, который символизирует режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли!" - написал Стакис на белорусском языке в своем Twitter.

Посол Латвии в Беларуси заявил, что акция в Риге была проведена в знак протеста в связи с инцидентом, связанным с принудительной посадкой и многочасовым удержанием в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержанием оппозиционного блогера Романа Протасевича.

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