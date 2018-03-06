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МИД Латвии

Министерство иностранных дел Латвийской Республики.

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Контекст

На учениях НАТО в Латвии, март 2022 года

Глава МИД Латвии: Россия должна проиграть войну c Украиной

Глава МИД Латвии: Россия должна проиграть войну c Украиной

Министр иностранных дед Латвии Кришьянис Кариньш в интервью DW объяснил, почему НАТО должна усилить поддержку Украины.
Конфликты5 апреля 2024 г.
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Глава МИД Латвии о притоке мигрантов через Беларусь

Глава МИД Латвии о притоке мигрантов через Беларусь

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что в интересах России заставить Лукашенко прекратить гибридную операцию.
Политика11 ноября 2021 г.10:34 мин.
Мэр Риги и глава МИД Латвии под бело-красно-белым флагом

Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов

Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов

Глава МИД Латвии и мэр Риги публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
Политика24 мая 2021 г.
МИД Литвы в Вильнюсе

Страны Балтии осудили планы РФ по пакту Молотова-Риббентропа

Страны Балтии осудили планы РФ по пакту Молотова-Риббентропа

Ранее комитет Госдумы одобрил законопроект о реабилитации пакта Молотова-Риббентропа.
Политика19 июня 2020 г.
Эдгарс Ринкевичс

Латвийский министр призвал защитить выборы в Европе

Латвийский министр призвал защитить выборы в Европе

Страны Европы должны принять предупредительные меры в свете возможных кибератак, заявил Эдгарс Ринкевичс в Берлине.
Политика22 февраля 2019 г.
Таллин, старый город

Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой со стороны РФ

Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой со стороны РФ

Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.
Политика6 марта 2018 г.
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