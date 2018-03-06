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МИД Латвии
Министерство иностранных дел Латвийской Республики.
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Контекст
Глава МИД Латвии: Россия должна проиграть войну c Украиной
Глава МИД Латвии: Россия должна проиграть войну c Украиной
Министр иностранных дед Латвии Кришьянис Кариньш в интервью DW объяснил, почему НАТО должна усилить поддержку Украины.
Конфликты
05.04.2024
5 апреля 2024 г.
Глава МИД Латвии о притоке мигрантов через Беларусь
Глава МИД Латвии о притоке мигрантов через Беларусь
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что в интересах России заставить Лукашенко прекратить гибридную операцию.
Политика
11.11.2021
11 ноября 2021 г.
10:34 мин.
Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов
Минск и Рига взаимно выслали послов и дипломатов
Глава МИД Латвии и мэр Риги публично поменяли государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый.
Политика
24.05.2021
24 мая 2021 г.
Страны Балтии осудили планы РФ по пакту Молотова-Риббентропа
Страны Балтии осудили планы РФ по пакту Молотова-Риббентропа
Ранее комитет Госдумы одобрил законопроект о реабилитации пакта Молотова-Риббентропа.
Политика
19.06.2020
19 июня 2020 г.
Латвийский министр призвал защитить выборы в Европе
Латвийский министр призвал защитить выборы в Европе
Страны Европы должны принять предупредительные меры в свете возможных кибератак, заявил Эдгарс Ринкевичс в Берлине.
Политика
22.02.2019
22 февраля 2019 г.
Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой со стороны РФ
Страны Балтии озабочены "гибридной" угрозой со стороны РФ
Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы встретились с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном в Вашингтоне.
Политика
06.03.2018
6 марта 2018 г.
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Всего публикаций: 19
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