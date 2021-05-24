Правозащитники призвали к ужесточению санкций против Минска

Немецко-швейцарская неправительственная правозащитная организация Libereco - Partnership for Human Rights на фоне захвата белорусскими властями самолета авиакомпании Ryanair и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки, гражданки РФ Софии Сапега, призвала ввести действенные санкции против Минска, а также потребовала от властей Швейцарии прекратить обхаживать режим в Беларуси. Об этом говорится в сообщении для прессы в понедельник, 24 мая (имеется в распоряжении DW).

"Похищение самолета - это наивысшая точка недели ужаса в Беларуси. 18 мая власти отключили самый популярным белорусский портал tut.by и арестовали его сотрудников. 21 мая в тюрьме скончался политзаключенный Витольд Ашурак, приговоренный к 5 годам лишения свободы. Похищение Протасевича и Сапеги - лишь привлекающий внимание захват заложников из числа противников режима, ведь в конечном счете всех из более чем 400 политзаключенных можно считать заложниками белорусского режима", - утверждает Ян-Хенрик Вибе, пресс-секретарь Libereco.

Набор конкретных ограничительных мер

Libereco считает санкции европейских государств, введенные до сих пор против режима Лукашенко, слишком малоэффективными. Основными требованиями к белорусским властям должны быть: безусловное освобождение всех политзаключенных, прекращение государственного насилия, а также свободные и справедливые новые выборы.

При этом правозащитники рекомендуют европейским государствам принять следующие меры в отношении Беларуси. Следует запретить торговля белорусскими гособлигациями через европейские банки. Финансовые институты Беларуси должны быть исключены из международной платежной системы Swift. Всем белорусским судьям, прокурорам, госчиновникам и силовикам, участвующим в преследовании, осуждении, жестоком обращении, пытках и убийстве политических заключенных, должен быть запрещен въезд в Европу. Кроме того, должно быть приостановлено членство Беларуси в Европейском вещательном союзе до тех пор, пока работа портала tut.by не возобновится в полном объеме.

Правозащитники считают также, что прокуратура Германии на основании недавно поданного заявления белоруссов, ставших жертвами пыток, должна выдвинуть обвинение против Беларуси, исходя из принципов уголовного преследования за преступные деяния, предусмотренные международными соглашениями. Международный уголовный суд в Гааге должен начать уголовное преследование по фактам всех преступлений режима Лукашенко - досудебная проверка доказательств, собранных четырьмя неправительственными организациями, уже проводится. Похищение самолета авиакомпании Ryanair должно быть включено в эту процедуру.

Хватит обхаживать режим Лукашенко

Похищение самолета авиакомпании Ryanair должно положить конец обхаживанию Минска со стороны официального Берна. В Libereco напомнили, что, в то время как Наталья Герше, имеющая двойное швейцарско-белорусская гражданство, уже 8 месяцев сидит в белорусской тюрьме в качестве заложника Лукашенко, глава департамента иностранных дел Иньяцио Кассис выкатил красную ковровую дорожку министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею в Берне. "Встреча с Макеем была бы оправдана только в том случае, если бы Беларусь в обмен пообещала безоговорочное освобождение политзаключенных, таких как Наталья Герше. Швейцария должна немедленно присоединиться ко всем санкциям, введенным ЕС, и прекратить свою морально весьма сомнительную политику в отношении преступного режима Лукашенко",- считает Ларс Бюнгер, председатель Libereco.

"Репортеры без границ" требуют освободить Протасевича

"Адекватных и значительных санкций в ответ на жестокий акт насилия" требует от руководства Европейского Союза и международная правозащитная организация "Репортеры без границ" (ROG). В заявлении организации для СМИ подчеркивается, что арестованный в Минске журналист и блогер Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. В рейтинге свободы прессы, напомнили правозащитники, Беларусьзанимает 158-е место из 180 стран.

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