Прививка от ковида

Ковид, вакцинация и антитела - ученые открыли "супериммунитет"

Группа американских вирусологов обнаружила так называемый "супериммунитет" у одновременно переболевших ковидом и привитых людей. В чем он состоит и как его получить? Единственное слабое место данного исследования - пока оно базируется на слишком маленьком количестве подопытных.