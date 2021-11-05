 Прививка от ковида | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.11.2021

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Коронавирус

Прививка от ковида

После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.

Женщина с детьми в США после прививки вакциной BioNTech/Pfizer

Когда в 2020 году первая волна пандемии нового коронавируса захлестнула мир, стала очевидной необходимость оперативной разработки вакцины. Первыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были признаны препараты немецкой лаборатории BioNTech (производство на базе Pfizer), американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, шведско-британской AstraZeneca.

Контекст

Доктор Комаровский: Надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого

Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.  

Скандал со звездой "Баварии": можно ли не медикам критиковать вакцины?

Слова футболиста "Баварии" Киммиха о том, что он опасается прививки от COVID-19, всколыхнули Германию, вызвав бурные дебаты о последствиях подобных суждений непрофессионалов-знаменитостей.  

Фейковые COVID-сертификаты в Украине: покупатель "заплатит трижды"

Подделка сертификатов вакцинации от COVID-19 в Украине набирает обороты - несмотря на усилия правоохранителей. Теперь они обещают наказывать не только продавцов, но и покупателей подделок.  

Почему россияне не хотят прививаться от ковида

В разных регионах России готовятся к локдаунам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Почему россияне не хотят прививаться и не верят в меры предосторожности, DW узнала у социологов.  

Дельта, мю и другие варианты коронавируса: кому нужна третья прививка

Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.  

Ослабляет ли прививка от COVID-19 врожденный иммунитет? Фактчекинг DW

Прививка от коронавируса ослабляет иммунную систему организма, утверждают некоторые пользователи Сети, ссылаясь на новое исследование нидерландских ученых. DW выяснила, верны ли эти выводы.  

Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

Глобальная прививочная кампания против COVID-19 набирает скорость. В разных странах созданы препараты, призванные остановить пандемию. Представляем их в фотогалерее DW.  

Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

Фотогалерея DW о стратегическом альянсе, который заключили в борьбе против коронавируса разработчик мРНК-технологий из ФРГ и один из лидеров мировой фармацевтики из США.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германию накрыла "четвертая волна" пандемии (04.11.2021)  

Катастрофа с ковидом: в России - максимум смертей, в Германии - зараженных. DW Новости (04.11.2021)  

Нужно ли прививаться от ковида беременным и что советуют врачи (25.01.2021)  

Можно ли прививать от ковида детей: что говорят в Германии и США. DW Новости (27.10.2021)  

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