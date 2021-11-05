Прививка от ковида

После начала пандемии COVID-19 началась активная разработка вакцин против коронавируса SARS-CoV-2. Как проходит иммунизация населения и почему это важно - в досье DW.
Когда в 2020 году первая волна пандемии нового коронавируса захлестнула мир, стала очевидной необходимость оперативной разработки вакцины. Первыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) были признаны препараты немецкой лаборатории BioNTech (производство на базе Pfizer), американских компаний Moderna и Johnson & Johnson, шведско-британской AstraZeneca.
Как убедить людей в необходимости прививки от коронавируса и какими двумя способами можно спасти тысячи жизней в разгар пандемии? Интервью DW c врачом-педиатром и телеведущим Евгением Комаровским.
Слова футболиста "Баварии" Киммиха о том, что он опасается прививки от COVID-19, всколыхнули Германию, вызвав бурные дебаты о последствиях подобных суждений непрофессионалов-знаменитостей.
Подделка сертификатов вакцинации от COVID-19 в Украине набирает обороты - несмотря на усилия правоохранителей. Теперь они обещают наказывать не только продавцов, но и покупателей подделок.
В разных регионах России готовятся к локдаунам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Почему россияне не хотят прививаться и не верят в меры предосторожности, DW узнала у социологов.
Появление новых вариантов коронавируса, снижение эффективности вакцин - во многих странах задумываются о необходимости ревакцинации. Между тем ВОЗ призывает отказаться от нее - хотя бы на время.