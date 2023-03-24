Последствия после прививки: кто поможет жертвам вакцинации

Институт Пауля Эрлиха располагает данными о более чем 300 тыс. случаев побочных реакций на прививки от коронавируса в Германии. При этом в обществе проблемы пострадавших от вакцинации не воспринимают всерьез.

В марте 2021 года, когда число случаев заражения коронавирусом в Германии стремительно росло, а кампания по вакцинации буксовала, Саша Шварц (Sascha Schwartz) с трудом дождался своей очереди на прививку. Как и многие немцы, он хотел вернуть себе кусочек свободы и внести свой маленький вклад в то, чтобы взять пандемию COVID-19 под контроль. Ему тогда было 30 лет, и он описывает того Сашу Шварца как спортивного, активного, позитивно настроенного человека.

Как рассказывает Саша, его жизнь изменилась 25 марта 2021 года, после введения вакцины от AstraZeneca. "Я никогда не чувствовал такой вопиющей беспомощности и бессилия, как последние два года. Я ощущаю себя запертым в собственном теле, и мне кажется, что меня больше не существует", - говорит он сегодня.

Саша Шварц Фото: privat

Вторая прививка вакциной компании BioNTech в июне 2021 года, по словам Саши, только ухудшила его состояние. Некоторое время спустя Шварц, который профессионально ухаживает за психически больными и инвалидами, теряет сознание во время экскурсии с подопечными в парке развлечений. После этого он несколько недель лежит в постели, совершенно обессиленный, и с тех пор находится на больничном.

"Мне потребовалось шесть месяцев, чтобы найти иммунолога, который серьезно отнесся бы ко мне и моим жалобам. До этого мне всегда говорили, что это психосоматика, прививка безопасна...", - рассказывает Шварц.

Институт Пауля Эрлиха определил долю побочных реакций на вакцины

Шварц считает себя жертвой вакцинации. Согласно Закону об эпидемиологической защите, ущерб от вакцинации - это "медицинские и экономические последствия вреда здоровью, вызванные вакцинацией, которые выходят за рамки обычной степени реакции на вакцинацию". По просьбе DW, Институт Пауля Эрлиха - немецкий федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов - приводит такие цифры: с начала кампании по вакцинации и по 31 октября 2022 года включительно были зарегистрированы в общей сложности 333 492 предполагаемых случая побочных реакций и 50 833 предполагаемых случая серьезных побочных реакций после основной иммунизации и бустерных прививок. Что означает 1,78 случая побочных реакций на 1000 доз вакцины и 0,27 серьезных случая побочных реакций на 1000 доз вакцины.

По оценкам практикующих врачей, эти цифры могут быть занижены в связи с существующей бюрократической процедурой.

Случай Шварца попадает в эту статистику. В университетской клинике Марбурга ему, наконец-то, смогли поставить диагноз: "гипервоспаление иммунной системы в результате вакцинации". Это позволило избавиться от клейма, что его жалобы носят исключительно психосоматический характер. Но до сих пор никакая терапия не помогла.

Группа самопомощи с десятками пострадавших

Шварц не хочет смириться со своей участью; он основал в Кельне группу самопомощи для людей, у которых возникли серьезные проблемы со здоровьем после прививки от коронавируса. Сейчас в группе уже 70 человек, и каждую третью среду месяца пострадавшие, кто может, встречаются и обмениваются идеями.

Но в обществе до сих пор существует большой дефицит понимания пострадавших от вакцинации. "Когда мы публикуем что-то публично, то получаем много сообщений полных ненависти. "Вы сами виноваты, вам сделали прививку, вы должны были этого ожидать" или "То, что вы пишете, полная чушь", - говорит Шварц.

Демонстрация коронаскептиков и противников вакцинациии Фото: Jonas Güttler/dpa/picture alliance

В эти дни истекает срок действия его пособия по болезни, и вскоре Шварцу придется жить на пособие по безработице. До сих пор он не получил ни цента компенсации от государства. За два года мужчина накопил 4000 евро долгов. Его заявление на очищение крови, рекомендованное врачом, было отклонено больничной кассой. Это обошлось бы в 15 000 евро.

Федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) хочет помочь людям с долгосрочными последствиями коронавирусной инфекции или вакцинации. Он и его министерство будут исследовать последствия затяжного ковида и последствий вакцинации и добиваться улучшения ухода за пострадавшими. Те, кто на это не сильно надеются, обращаются к Тобиасу Ульбриху (Tobias Ulbrich).

Первые гражданские иски жертв вакцинации

Его юридическая фирма в Дюссельдорфе специализируется на ведении судебных дел, связанных с ущербом от последствий вакцинации. Адвокат представляет интересы 750 человек и подал 130 исков против компаний BioNTech и Moderna. Ульбрих делает упор на то, что федеральное правительство недостаточно информировало население о возможных побочных эффектах и намеренно преуменьшало возможные серьезные последствия вакцинации. Объект критики: министр здравоохранения Карл Лаутербах. "У нас есть федеральный министр, который в течение довольно долгого времени называл вакцинацию свободной от побочных эффектов", - утверждает адвокат.

Тобиас Ульбрих отстаивает права жертв вакцинации Фото: privat

28 апреля во Франкфурте-на-Майне состоялось слушание первого гражданского дела против компании BioNtech - 57-летняя женщина подала иск о возмещении ущерба. Она утверждает, что в результате вакцинации пострадало сердце. Далее последуют судебные дела во Франкентале, Дюссельдорфе и Мюнхене. Тобиас Ульбрих в постоянной работе: он и его команда уже дали более 3000 первичных консультаций.

Согласно договору с Еврокомиссией производители вакцин освобождены от какой-либо ответственности. "Каждое государство-участник должно возместить подрядчику убытки и оградить его от ответственности в отношении всех возникших обязательств", - указывается в документе. Это означает, что Берлин обязан оплатить судебные издержки, гонорары адвокатов, возмещение ущерба и компенсацию за страдания жертвам вакцин - а не Moderna или BioNTech. Поэтому "с чисто экономической точки зрения нашим противником является Федеративная Республика Германия, а на бумаге - производитель вакцин", - говорит юрист.

"Жертв вакцинации не воспринимают всерьез".

О том, какова в настоящее время ситуация с людьми с поствакцинальным синдромом в Германии, DW поговорила с Йордис Фроммхольд (Jördis Frommhold). Терапевт является немецким светилом по затяжному ковиду.

Специалист по затяжному ковиду Йордис Фроммхольд Фото: Privat

Сейчас к ней обращается и все больше пациентов с побочными эффектами после вакцинации. "Пациентов с поствакцинальным синдромом действительно постоянно загоняют в угол как коронаскептиков и сторонников теории заговора. Их вообще не воспринимают всерьез", - говорит Фроммхольд.

По словам врача, от последствий вакцинации страдают не только взрослые, но и дети и подростки: у двенадцатилетнего ребенка, находившегося у нее на лечении, развились обширные когнитивные нарушения после вакцинации.

Возможно, Германии следовало бы принять другую стратегию вакцинации? Нет, уверена Йордис Фроммхольд. Главной целью было положить конец пандемии коронавируса и предотвратить самые тяжелые ее формы. Не следует забывать, что отделения интенсивной терапии были переполнены, поэтому было важно, чтобы как можно больше людей сделали себе прививки, что позволило предотвратить многие смерти. Однако после каждой прививки, к сожалению, существует риск побочных эффектов.

Во время кампании по вакцинации власти требовали проявить солидарность с самыми слабыми членами общества. Солидарность, которой сейчас не хватает жертвам вакцинации.

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