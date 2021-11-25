Комментарий: Растерянное преимущество, или 100 000 жертв COVID-19 в ФРГ

В отличие от многих стран, Германия сравнительно неплохо справилась с первыми тремя волнами пандемии. Но летом немцы проявили легкомыслие, и его последствия катастрофичны, считает Фабиан Шмидт.
И вот это случилось: число пациентов, скончавшихся за время пандемии COVID-19 в Германии, превысило сто тысяч человек. За этими бездушными цифрами скрыты судьбы реальных людей, большинство из которых просто задохнулись, когда лежали в палатах интенсивной терапии, подключенные к трубкам и прочей технике, разделенные со своими родными и близкими.
Кроме того, за этими цифрами скрываются тысячи медиков и специалистов по уходу за больными, которые до изнеможения боролись за жизни своих пациентов и делают это до сих пор. Многие из них к концу второго года пандемии оказались на грани эмоционального выгорания. Некоторые ушли из профессии. За бездушными цифрами скрывается и тот факт, что так далеко дело не должно было зайти, по крайней мере не на столь раннем этапе.
Если сравнивать Германию с другими странами, видно, что она до недавнего времени сравнительно неплохо справлялась с пандемией. Локдауны, введенные весной 2020 года и зимой 2020/2021 года, дали результат. Под воздействием шока от стремительного распространения вируса в Испании и на севере Италии, где системы здравоохранения оказались безнадежно перегружены, общественная жизнь в Германии в апреле 2020 года практически замерла.
Люди не покидали свои дома и соблюдали рекомендованные правила гигиены - в том числе из уважения к тем, кто спасал человеческие жизни в больницах. И успех этих мер был налицо: в отличие от таких стран, как, например, Чехия, число заражений из расчета на сто тысяч населения за неделю за первые три волны пандемии не достигало в ФРГ 500 человек.
Вместе с тем благодаря финансовой помощи бизнесу правительство сумело избежать катастрофических последствий для экономики страны. Что касается самих компаний, то они неожиданно продемонстрировали высокий уровень инноваций, оперативно переведя своих сотрудников на удаленку. Но вот мы утратили бдительность и расплачиваемся за это.
Мне вспоминаются два момента. Первый - в марте 2020 года. Знакомый водитель фуры, занимающийся снабжением одной крупной сети супермаркетов, полчаса ехал по автобану A2 под Ганновером, пока не увидел первый встречный автомобиль. И это на одной из важнейших транспортных артерий Европы, расположенной в сердце одного из самых развитых промышленных регионов Германии!
Другое мое воспоминание датируется июлем 2021 года. Я ехал на машине через берлинский район Кройцберг. Улицы были заполнены до отказа. Тротуары, кафе, рестораны - люди были повсюду. Все это напоминало городские районы, где расположено множество баров, клубов и дискотек. Люди вели себя так, как будто коронавируса никогда и не существовало, или как будто они хотели наверстать все, что упустили в предыдущем году.
Эти два воспоминания наглядно показывают, что пошло наперекосяк. Думая, что самое страшное осталось позади, люди сначала испытали усталость от ограничений, а потом стали легкомысленно относиться к еще реальной угрозе. Ими овладело желание наконец-то вернуться к нормальной жизни. И они снова начали собираться вместе - группами по десять, тысяче, десять тысяч человек. В школе, на собраниях, семинарах, занятиях спортом, в общественном транспорте, на концертах, стадионах и, наконец, на празднике открытия карнавального сезона.
Правила гигиены оставались в силе, но никто не воспринимал их всерьез, хотя уже давно известно, что и привитые от COVID-19 люди могут бессимптомно носить в себе вирус и заражать других. То же относится к детям и молодежи. Таким образом, для распространения вируса были созданы идеальные условия.
Усугубилась ситуация нежеланием делать прививки, характерным для жителей германоговорящих стран. Испания и Португалии хорошо усвоили урок первой волны пандемии, жестко ударившей по ним. Сегодня в этих странах привиты соответственно 80% и 86% населения. По Германии в целом этот показатель составляет 70%, а в некоторых регионах страны - только 60%.
В то время как в Израиле активно ведется кампания по вакцинации в школах, Германия в этом отношении безнадежно отстает. На сегодня в ФРГ привито от коронавируса менее 50% подростков в возрасте от 12 лет, хотя возможность вакцинировать этих детей есть. При этом число заражений среди детей и молодежи во многих регионах Германии вдвое больше, чем среди людей других возрастных групп.
Но даже официальные представители сообщества педиатров не хотят признавать, что класс, в котором находятся 30 школьников, может стать исходным пунктом для массового заражения уже тогда, когда всего один ребенок бессимптомно носит в себе вирус.
Директор подразделения детской и подростковой медицины Университетской клиники Кельна, член Общества детской и юношеской медицины профессор Йорг Дёч (Jörg Dötsch) указывает, что чаще всего заражение происходит в семье: ведь детей регулярно тестируют. Но ведь тесты иногда показывают неправильный результат - кстати, и у взрослых тоже! В такой ситуации нельзя не задать вопрос: так кто же приносит вирус в семью? Уж точно не привившиеся родители и бабушки и дедушки!
Пришла пора переосмыслить положение, в том числе и тем, кто уже привился от коронавируса. Не все, что сегодня разрешается, чтобы соблюсти интересы привитых, нужно обязательно делать. Неужели стоит рисковать, отправляясь на рождественский базар?
Число сделанных прививок в Германии снова растет, потому что многие, к счастью, принимают решение получить бустерный укол. Но, с другой стороны, количество не привитых от COVID-19 остается практически неизменным. Те, кто до сих пор не осознал, насколько серьезно положение, этого уже не осознают.
Именно поэтому даже вакцинированным гражданам сейчас стоит проявлять осторожность, если мы не хотим вскоре сожалеть о смерти еще ста тысяч пациентов. Если уж нам не удается переубедить противников вакцинации, нужно попытаться хотя бы защитить самих себя, насколько это возможно.
Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW
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