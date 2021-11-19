Коронавирус: в Германии ужесточают противоэпидемические меры

На фоне роста заражаемости число госпитализаций в расчете на 100 000 населения в федеральных землях Германии впредь будет играть ключевую роль при введении ограничений.
В Германии на фоне растущего числа заражений коронавирусом главы правительств федеральных земель, а также представители федерального правительства на совещании в четверг, 18 ноября, приняли решение ужесточить ограничения для граждан, не привитых от коронавируса и не переболевших COVID-19.
Главным показателем для введения новых ограничений при этом должно стать количество госпитализаций на 100 000 человек населения в той или иной федеральной земле. Если этот показатель равен 3, должно вступать в силу так называемое правило 2G, при котором участие в общественной жизни разрешается только привитым и переболевшим COVID-19. Предъявления теста, подтверждающего отсутствие заражения коронавирусом, при этом будет уже не достаточно.
Если будет зафиксировано 6 госпитализаций на 100 тыс. населения, в силу вступит правило 2G+, означающее, что при посещении общественных мероприятий привитые и переболевшие COVID-19 граждане должны будут также предъявить отрицательный тест на коронавирус.
При повышении показателя госпитализаций до 9 будут вводиться дополнительные ограничения, в том числе в плане социальных контактов.
Действовать эти меры будут не только при посещении общественных мероприятий, но в развлекательных учреждениях, заведениях общепита, а также в отелях и в сфере оказания услуг, не позволяющих соблюдать социальную дистанцию, например при визите в парикмахерскую.
По состоянию на четверг, 18 ноября, по данным Института имени Роберта Коха, в Германии на 100 000 населения зафиксировано 5,2 случая госпитализаций.
Кроме прочего, в документе, согласованном главами региональных правительств и федеральным кабинетом, указано, что выплата финансовой помощи предприятиям, пострадавшим от последствий пандемии, будет продлена.
Также планируется оказать финансовую поддержку предпринимателям, которые потерпят убытки из-за действия ограничений на рождественских базарах, которые откроются в Германии в ближайшее время.
Некоторые федеральные земли призывают к введению обязательной вакцинации от коронавируса представителей определенных профессий, например сотрудников больниц и учреждений по уходу за престарелыми и немощными людьми, поскольку последние подвержены особенно большому риску осложнений в случае заражения коронавирусом.
Со своей стороны, власти земель пообещали улучшить контроль за наличием у граждан свидетельств о пройденной вакцинации или перенесенном заболевании, а также негативных тестов.
Еще одной мерой по борьбе с пандемией в ФРГ должна стать работа по повторной вакцинации жителей страны, привившихся от коронавируса несколько месяцев назад. По информации участников совещания, и.о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) поставила перед правительствами земель цель предоставить в общей сложности 27 млн граждан возможность сделать бустерные прививки. На данный момент около 4,8 млн жителей страны уже сделали третий укол. При этом Меркель выразила мнение, что согласованных ограничений не достаточно.
Между тем Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) после продолжавшихся несколько недель дискуссий приняла решение рекомендовать бустерную прививку от COVID-19 всем лицам старше 18 лет. При этом в отдельных случаях разрешили не дожидаться прохождения полугода с момента последней прививки и делать третий укол по возможности уже через пять месяцев.
В совещании глав земельных правительств 18 ноября принял участие и вероятный преемник Ангелы Меркель на посту главы федерального кабинета - Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также управляющие профильными ведомствами. Следующее совещание в таком формате запланировано на 9 декабря.
Ранее в тот же день, 18 ноября, бундестаг одобрил внесение изменений в закон об эпидемиологической защите, предполагающие новые меры по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, речь идет о правиле 3G (переболел, привился, протестировался: genesen, geimpft, getestet) на рабочем месте и при пользовании общественным транспортом. На введении соответствующих ограничений настаивали, прежде всего, "зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП).
Теперь эти меры должен будет одобрить бундесрат.
Смотрите также:
В Германии все больше позитивных тестов на коронавирус, но новые ограничительные меры не планируются. Власти надеются сбить очередную волну пандемии, побуждая людей вакцинироваться.
Эпидемия коронавируса привела к параличу общественной и экономической жизни в ФРГ. Политики и эксперты предостерегают от губительных последствий введенных властями ограничительных мер.