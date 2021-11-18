Бундестаг одобрил поправки к закону об эпидемиологической защите

Германский бундестаг одобрил новые правила для противодействия распространению коронавируса, в частности предполагающие обязательное соблюдение правила 3G (переболел COVID-19, привит или протестирован на коронавирус, по-немецки: genesen, geimpft, getestet - Ред.) на рабочем месте и при пользовании общественным транспортом в ФРГ. Изменения в закон об эпидемиологической защите (Infektionsschutzgesetz, IfSG) одобрены в четверг, 18 ноября, голосами 398 депутатов, еще 254 высказались против, а 36 воздержались. На поправках настаивали члены Социал-демократической партии Германии, "Союза-90"/"зеленых" и Свободной демократической партии.

Нововведения еще должен одобрить бундесрат - представительство федеральных земель Германии. Ожидается, что голосование пройдет 19 ноября. Между тем члены Христианско-демократического и Христианско-социального союзов уже пообещали отклонить законопроект.

Федеральные власти и правительства земель хотели встретиться для дополнительных консультаций по документу до конца дня 18 ноября.

Расширение полномочий федеральных земель

Проект закона предусматривает, в частности, что доступ в дома престарелых, клиники и учреждения для людей с ограниченными возможностями может предоставляться сотрудникам и посетителям только при наличии ежедневного отрицательного теста на коронавирус.

Если изменения будут одобрены, федеральные земли смогут самостоятельно принимать более строгие меры борьбы с пандемией. Однако такие шаги должны быть утверждены законодательными органами этих земель. Речь идет, в частности, об ограничениях на пребывание лиц на предприятиях, в учреждениях или на ряде мероприятий в условиях пандемии, а также ограничениях на контакты в частных и общественных местах.

В ФРГ - плюс 65 371 инфицированный за сутки

По состоянию на утро 18 ноября общее число официально зарегистрированных инфицированных в ФРГ с начала пандемии достигло 5 195 321 человека (плюс 65 371 за сутки), сообщил Институт имени Роберта Коха. За минувшие 24 часа скончались 264 человека с диагнозом COVID-19. Таким образом совокупное количество летальных исходов с начала пандемии составило в ФРГ 98 538.

Вирус выявлен более чем у 255 млн жителей мира

Вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, с начала пандемии, по данным волонтеров Worldometer, выявлен более чем у 255 млн жителей планеты, свыше 5,1 млн больных умерли, около 231 млн выздоровели. Больше всего подтвержденных заражений (более 48 млн) и летальных исходов (свыше 787 тысяч) приходится на США.

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