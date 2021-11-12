В Германии заражаемость ковидом обновляет максимумы пятый день подряд

В Германии коэффициент заражаемости коронавирусом обновляет максимумы уже пятый день подряд. На утро пятницы, 12 ноября, он вырос до 263,7 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Только накануне этот показатель составлял 249,1 случая.

До минувшего воскресенья самая высокая заражаемость в ФРГ была зафиксирована 22 декабря 2020 года (197,6), однако на тот момент в Германии почти не было привитых от ковида. С 8 ноября заражаемость коронавирусом в ФРГ непрерывно растет.

Суточное количество новых заражений за минувшие сутки несколько снизилось и составило 48 640 случаев. Накануне по этому показателю был установлен абсолютный максимум за все время пандемии в Германии - 50 196 случаев. В целом за весь период пандемии в ФРГ коронавирусом заразились уже 4 942 890 человек, 97 389 из них умерли.

RKI - за широкие антикоронавирусные ограничения

RKI на фоне резкого роста заражаемости высказался за возвращению к широким антикоронавирусным ограничениям в Германии. "Настоятельно рекомендуется по возможности отменять или избегать массовых мероприятий, все другие контакты, не являющиеся необходимыми, следует сократить", - заявили в Институте имени Роберта Коха.

Накануне в Кельне тысячи людей отпраздновали начало нового карнавального сезона. На главное официальное мероприятие в центре города, а также в бары и заведения общепита допускались лишь привитые от ковида и переболевшие. Торжества по случаю открытия "пятого времени года" прошли также в Дюссельдорфе и Майнце.

Общественность неоднозначно отнеслась к этому на фоне усиления эпидемии. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) выразил сомнение в целесообразности празднований в нынешнее время.

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