 Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 11.11.2021

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Коронавирус

Может ли негативный эффект от вакцинации проявиться спустя годы? Фактчекинг DW

Большинство тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, объясняют свое нежелание страхом перед долгосрочными последствиями прививки. Существует ли этот риск на самом деле, выясняла DW.

Мужчине делают УЗИ сердца

Тяжелые побочные эффекты вакцинации встречаются редко - и всегда спустя непродолжительное время после прививки

Каждый четвертый житель Германии до сих пор не вакцинирован от коронавируса. Основной аргумент тех, кто отказывается делать прививку от ковида, - боязнь долгосрочных негативных последствий вакцин от SARS-CoV-2. Скептики аргументируют свои опасения рассказами о редких побочных эффектах, выявленных в случаях с другими вакцинами, например против свиного гриппа: в Twitter можно найти десятки постов на эту тему с сотнями комментариев под ними. Но оправдан ли этот страх на самом деле?

Реакции на вакцину, побочные эффекты, долгосрочные последствия: в чем различия?

Реакции на препарат обычно возникают сразу после вакцинации и могут наблюдаться в течение нескольких дней - в случае прививки против коронавируса это может быть боль в месте укола или головная боль. Обычно такие реакции являются свидетельством эффективности вакцины: так она "учит" организм бороться с инфекцией.

Побочные эффекты - это "более сильная и нежелательная реакция организма на вакцины, которая выходит за рамки стандартных реакций", объясняет в беседе с DW Кристине Фальк (Christine Falk), президент Немецкого общества иммунологии и профессор Института трансплантационной иммунологии в Ганновере. Подобные реакции в самых крайних случаях могут отрицательно влиять на состояние здоровья. В частности, при вакцинации препаратами против ковида уже были зафиксированы такие побочные эффекты, как тромбоз синусовых вен или воспаление сердечной мышцы.

Инфографик Уровень вакцинации против коронавируса по континентам

Популярный термин "долгосрочные последствия" нельзя отделить от побочных эффектов, связанных с вакцинацией. По сути, это побочные эффекты, которые обнаруживаются только спустя некоторое время после введения препарата, объясняет иммунолог Карстен Вацль (Carsten Watzl). К примеру, если побочный эффект возникает только у одного из миллиона человек, то связь между недугом и прививкой становится очевидной лишь после того, как вакцина была введена нескольким миллионам человек.

Преимущество препаратов против коронавируса состоит в том, что на сегодняшний день в мире введены более 7,2 млрд доз таких вакцин, поэтому редкие побочные эффекты можно обнаружить в течение непродолжительного времени. "Вакцинировано огромное число людей, при этом большинство - много месяцев назад, так что нежелательные реакции обнаруживаются очень быстро", - указывает иммунолог Райнхольд Фёрстер (Reinhold Förster).

Почему о риске тромбоза при вакцинации AstraZeneca не сообщили на этапе исследований

О том, что препарат против коронавируса AstraZeneca может усилить риск образования тромбов, стало известно уже после начала массовой вакцинации: появились данные о единичных случаях тромбозов головного мозга или синусовых вен у людей, которым сделали прививку этой вакциной. Почему же создавшая ее компания не сообщила об этом еще на этапе тестирования препарата?

"Проблема в том, что в ходе клинических испытаний выявляются лишь часто встречающиеся побочные эффекты вакцины, - объясняет иммунолог Кристине Фальк. - Более редкие обнаружить практически невозможно, поскольку в исследовании участвует не так много людей". Вот почему о повышенной опасности появления тромбов стало известно лишь после того, как препарат AstraZeneca прошел регистрацию, и им стали массово вакцинировать.

Девушка делает себе укол против образования тромбов

Тромбоз - один из очень редких побочных эффектов вакцинации

По данным австралийского Минздрава, на миллион пациентов, вакцинированных AstraZeneca, тромбоз возникает максимум у 4-6 человек. Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung) в свою очередь сообщило, что большинство случаев тромбоза обычно возникало через две-три недели после вакцинации, в основном у людей в возрасте до 60 лет. Поэтому с 1 апреля 2021 года прививки вакциной AstraZeneca в Германии делают лишь людям старше 60 лет.

Сколько времени проходит до выведения вакцины из организма?

На сегодняшний день в Евросоюзе одобрены два разных типа вакцин: мРНК-вакцины от производителей BioNTech/Pfizer и Moderna, а также векторные вакцины от AstraZeneca или Johnson&Johnson. "Если говорить о полном выведении вакцины из организма, то речь идет о нескольких днях и неделях", - объясняет иммунолог Кристине Фальк.

Вакцины на основе мРНК работают следующим образом: в них содержится своего рода чертеж определенного компонента коронавируса, и после их введения иммунная система начинает вырабатывать антитела для нейтрализации патогена. Затем клетки полностью разрушают мРНК и избавляются от нее - и, таким образом, вакцина не может спровоцировать никаких поздних долгосрочных эффектов. "Нет никаких доказательств того, что могут возникнуть более поздние реакции", - говорит иммунолог Райнхольд Фёрстер.

Векторные вакцины также содержат чертеж определенной части вируса и стимулируют иммунную систему к выработке антител. Это достигается с помощью модифицированного вируса (вектора), с которым генетический код антигена доставляется в клетки человека. После этого вектор разрушается, так что о долгосрочных последствиях после введения этой вакцины речь также не идет, объясняет Федеральное ведомство просвещения в области здравоохранения.

Молодой человек в кровати смотрит на будильник

Нарколепсия - редкое расстройство сна, характеризующееся приступами внезапного засыпания

Что же касается вакцин против свиного гриппа, то действительно, спустя некоторое время после вакцинации препаратом Pandemrix у некоторых пациентов проявилось очень редкое последствие: нарколепсия, или сонная болезнь. Установить связь этого недуга с вакцинацией удалось только после того, как прививку сделали достаточному числу людей.

"Тот факт, что этот побочный эффект вообще удалось обнаружить, связан не с тем, что за вакцинированными людьми приходилось наблюдать особенно долго, пока он не проявился, а, скорее, с тем большим количеством тех, кто получил прививку", - объясняет иммунолог Фёрстер в интервью. Он подчеркивает: об очень редких побочных эффектах становится известно лишь при наличии достаточного числа вакцинированных.

Этот побочный эффект после вакцины Pandemrix спорадически возникал в течение нескольких недель у детей в возрасте от 4 до 19 лет. На основании эпидемиологических исследований ученые предполагают, что на 100 тысяч доз у детей и подростков встречается от 2 до 6 случаев нарколепсии. В настоящее время препарат больше не используется в ЕС. 

Какие побочные эффекты могут вызвать вакцины против ковида

К известным и в то же время очень редким побочным эффектам вакцин от коронавируса, которые называет в своем отчете немецкий Институт имени Пауля Эрлиха, относятся, в частности, миокардит (воспаление сердечной мышцы) и перикардит (воспаление перикарда, или околосердечной сумки), причем причинно-следственная связь до сих пор окончательно не установлена. Тем не менее, Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) 10 ноября рекомендовала прививать в ФРГ от коронавируса людей младше 30 лет лишь вакциной BioNTech/Pfizer. Как пояснили в комиссии, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что эта вакцина грозит молодежи до 30 лет осложнениями на сердце в меньшей степени, чем вакцина Moderna.

В числе других осложнений после вакцинации были зарегистрированы анафилактические реакции, тромбозы синусовых вен, синдром Гийена-Барре и тромбоцитопения или иммунная тромбоцитопения. Более подробную информацию о побочных эффектах и частоте их проявлений можно найти в ежемесячно обновляемых отчетах о безопасности вакцин против коронавируса на сайте Института имени Пауля Эрлиха.

Так может ли негативный эффект от вакцин проявиться спустя годы? 

И тем не менее, несмотря на существование побочных реакций на вакцины от коронавируса, важно осознавать: возможность того, что спустя годы после вакцинации проявятся какие-то последствия, практически равна нулю. В этом мнении едины все ведущие немецкие иммунологи. Организм реагирует на прививку непосредственно после введения препарата или, в худшем случае, спустя несколько недель - и тогда могут возникнуть или развиться более серьезные нежелательные эффекты. 

О долгосрочных последствиях, впервые проявляющихся спустя годы после вакцинации, неизвестно и в случае с другими вакцинами. Это связано с тем, что спустя непродолжительное время они расщепляются клетками и выводятся из организма, а, значит, в принципе не могут вызвать никаких последующих реакций.

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    Автор: Андрей Гурков


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