Скандал со звездой "Баварии": можно ли не медикам критиковать вакцины?

"Да, все верно", - такими словами звезда мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Германии Йозуа Киммих (Joshua Kimmich) 24 октября ответил на просьбу журналиста телеканала Sky подтвердить информацию о том, что футболист до сих пор не сделал прививку от коронавируса. После этого немецкие СМИ захлестнула эмоциональная дискуссия о последствиях подобного поведение знаменитостей - не специалистов в данной сфере - на фоне растущего числа заражений во время пандемии. Свое мнение высказали даже в правительстве Германии.

Пожалуй, ни один из голов Киммиха, забитых им за национальную сборную, не вызывал у немцев столько эмоций, как его заявление о вакцинации. Дело в том, что сомнения в необходимости делать прививку на данном этапе футболист мотивировал тем, что о возможных долгосрочных побочных эффектах вакцин от коронавируса пока известно очень мало. При этом Киммих подчеркнул, что не является "отрицателем пандемии" и антипрививочником, соблюдает все правила гигиены и делает тест на COVID-19 каждые два-три дня - как и некоторые другие непривитые его одноклубники.

Осуждение Киммиха в немецкой прессе

Йозуа Киммих известен в Германии, помимо прочего, своей благотворительной деятельностью. Так, после начала пандемии он вместе с партнером по нацсборной Леоном Горецка (Leon Goretzka) создал фонд под названием We kick Corona, чтобы помочь пострадавшим от COVID-19.

Возможно, именно поэтому заявление спортсмена о том, что сам он пока не готов сделать прививку, вызвало в Германии столь широкий резонанс - преимущественно негативный. "Сколько уважения заслуживает Йозуа Киммих?", "Образцовый футболист Йозуа Киммих не привит: это двойная мораль?", "Дебаты о вакцине: "Киммих ошибается" - подобными заголовками пестрит немецкая пресса в последние дни.

Не остался без внимания журналистов даже вопрос о том, можно ли непривитому футболисту играть на стадионах, вход на которые разрешается строго по принципу 2G (то есть только привитым или переболевшим). Ведь, в конце концов, американскому баскетболисту Кайри Ирвингу именно по этой причине в США запретили выступать в NBA.

Этичность публичной критики вакцин от коронавируса

Между тем скандал вокруг полузащитника мюнхенской "Баварии" стал в Германии поводом начать и более широкую дискуссию - о том, имеют ли право знаменитости, не являющиеся профессиональными медиками или учеными, торпедировать кампанию по вакцинации населения во время пандемии.

В Германии прививка от коронавируса пока не является обязательной

"Если частное лицо Йозуа Киммих не хочет делать прививку от коронавируса - это его личное решение. То же относится пока и к футболисту Йозуа Киммиху, поскольку прививка не является обязательной, в том числе и для игроков национальной сборной. Но когда профессиональный футболист Йозуа Киммих заявляет, что он отвергает прививку от коронавируса, опасаясь долгосрочных побочных эффектов, он забивает интеллектуальный гол в собственные ворота. Он обосновывает эмоциональное решение псевдонаучными аргументами", - пишет в этой связи газета Reutlinger General-Anzeiger.

"Никого нельзя критиковать только за то, что он не привит - разумеется, это относится и к знаменитостям. Однако с их влиянием на массы, славой и привилегиями связана и особая ответственность внимательно относиться к своим словам", - подчеркивает, в свою очередь, онлайн-издание Main Post.

Оценивая историю с Йозуа Киммихом в интервью телеканалу Sky, глава Совета по этике, профессор Алена Бюкс (Alena Buyx) заявила 25 октября, что Киммих, по ее мнению, "подвергся воздействию ложной информации" и она надеется, что спортсмен все-таки сделает прививку. "Сейчас важно хорошо объяснить, что долгосрочных побочных эффектов в такой форме нет. Чтобы люди не думали, что им стоит из-за этого беспокоиться, потому что он (Йозуа Киммих. - Ред.) беспокоится", - добавила Бюкс.

Глава Stiko: "Данных о долгосрочной побочке пока нет"

Со своей стороны, глава постоянной комиссии по вакцинации (Stiko) Томас Мертенс (Thomas Mertens) назвал скандал с Киммихом "безграничной ерундой". Комментируя поднявшуюся вокруг футболиста шумиху в интервью агентству dpa 26 октября, эксперт напомнил, что на сегодняшний день известно о "нескольких побочных эффектах (допущенных к применению в ЕС вакцин от коронавируса. - Ред.), и все они проявлялись спустя весьма непродолжительное время после прививки".

Глава постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс

В научной среде существует единое мнение, что побочные эффекты, возникающие спустя длительное время после прививки, - "очень редкое явление, связанное с отдельными вакцинами", продолжил Мертенс. "Понятно, что в отношении вакцины, использующейся на протяжении чуть более года, не может быть десятилетних наблюдений", - уточнил он.

Комментарий правительства Германии

Между тем официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) выразил желание, чтобы Киммих "еще раз переосмыслил" всю доступную информацию о вакцинах от коронавируса, допущенных к применению в ЕС. Будучи игроком "Баварии" и национальной сборной ФРГ, Киммих является примером для подражания, указал Зайберт.

Некоторые журналисты интерпретировали слова представителя кабинета Меркель (Angela Merkel) как косвенную попытку склонить футболиста к тому, чтобы он все-таки сделал себе прививку.

Эффективность прививки от коронавируса

По подсчетам немецкого Института имени Роберта Коха (RKI), к середине октября 2021 года средняя эффективность вакцин, допущенных к применению в Германии, для людей в возрасте от 18 до 59 лет достигла в прошедшие девять месяцев 83%. Для лиц в возрасте старше 60 лет - около 82%. Защита от тяжелого протекания болезни при применении вакцины составила для этих возрастных групп соответственно 95 % и 93 %.

Профессор Кристине Фальк

Как сообщила в интервью DW президент Германского общества иммунологии Кристине Фальк (Christine Falk), на полученную в результате вакцинации защиту от коронавируса влияет фактор времени. "Пока нет ни одного человека, который был бы привит раньше, чем год назад. Поэтому мы не можем точно сказать, как долго действует прививка", - отметила она.

Ограничения для непривитых в Германии

По официальным данным, к октябрю 2021 года доля полностью привитых от коронавируса в Германии составляет чуть более 66%. Это 55 млн человек. Вакцинация от COVID-19 не является в ФРГ обязательной, однако непривитые жители сталкиваются с целым рядом ограничений. В частности, при посещении многих общественных учреждений, например, кинотеатров, ресторанов или бассейнов, им требуется сдавать платный тест на коронавирус. Некоторые владельцы таких учреждений уже полностью отказались от обслуживания не имеющих иммунитета к коронавирусу клиентов.

Тиль Швайгер связывает нарколепсию своей дочери с прививкой от свиного гриппа

Йозуа Киммих - не единственная немецкая знаменитость, столкнувшаяся со шквалом критики в свой адрес в связи с дискуссией о возможных негативных последствиях прививки от коронавируса. Ранее, в середине сентября, аналогичные дебаты в ФРГ вспыхнули после того, как актер Тиль Швайгер (Til Schweiger) в интервью для фильма "Другая свобода" (Eine andere Freiheit) высказался против обязательной вакцинации от коронавируса детей и рассказал, что одной из его дочерей после прививки от свиного гриппа был поставлен диагноз нарколепсия.

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