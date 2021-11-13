 Рождественские базары в эпоху пандемии. Что с ними будет? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.11.2021

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Культура и стиль жизни

Рождественские базары в эпоху пандемии. Что с ними будет?

После вынужденного перерыва в Германию возвращаются рождественские рынки. Но как они будут выглядеть в этом году?

Рождественский рынок в Нюрнберге до ковидной пандемии

Рождественский рынок в Нюрнберге до ковидной пандемии

Один из самых больших в Германии и, пожалуй, самый известный в мире рождественский рынок проходит в Нюрнберге и называется  Кристкиндлесмаркт  (Christkindlesmarkt). По традиции с 1969 года открывает его Кристкинд, младенец Христос, роль которого играет юная жительница Нюрнберга, победившая в конкурсе и принимающая эту почетную должность сроком на два года. Главная ее обязанность помимо прочих - открывать рождественский базар. В этом году новоизбранная 17-летняя гимназистка Тереза в образе младенца Христа откроет рождественский рынок в Нюрнберге 26 ноября, но не с балкона церкви Фрауэнкирхе, как обычно, а в виртуальном пространстве. Ведь в докоронавирусные времена перед Фрауэнкирхе собирались тысячи людей. В условиях пандемии допускать такое скопление людей не представляется возможным. "Это было бы неправильным сигналом", - пояснил Томас Майлер (Thomas Meiler) из отдела по коммуникациям и городскому маркетингу Нюрнберга в интервью Deutsche Welle. Поэтому открытие перенесено в виртуальное пространство и будет транслироваться 26 ноября во все уголки мира. Несмотря на пандемию, рождественский рынок в Нюрнберге в этом году состоится! И не только в Нюрнберге, если пандемия не внесет свои коррективы.

Рождественский рынок как экономический фактор                                        

В Германии ежегодно проводится около 3000 рождественских базаров. За два месяца - ноябрь и декабрь - их посещают около 160 миллионов человек, а объем продаж на таких базарах составляет почти 2,9 миллиарда евро. Таковым было положение дел в 2018 году.

Рождественский рынок с наибольшим количеством посетителей проводится в Кельне на площади перед знаменитым готическим собором города. Кельнский рождественский рынок посещают ежегодно примерно 4 миллиона человек. Почти 20 процентов посетителей кельнского рынка - иностранные туристы. Средний показатель по Германии - всего около пяти процентов. 

На втором месте в рейтинге популярности - рождественский рынок в Штутгарте, у которого максимальное число посетителей составляет 3,5 миллиона человек. За ним следует Мюнхенский Кристкиндлесмаркт, на котором бывает до 3 миллиона гостей. Одноименный и более известный рождественский рынок в Нюрнберге не такой большой, как его тезка в Мюнхене, и поэтому число его посетителей ежегодно не превышает 2 миллионов человек.

Отмена из-за строгих правил и нерентабельности

Рождественские рынки в Германии обычно начинаются в середине или конце ноября и продолжаются до Сочельника. В 2020 года все они были отменены из-за пандемии коронавируса. Это не только сильно подпортило предрождественское настроение в стране, но и стало причиной больших финансовых потерь для устроителей рынков и задействованного в их проведении бизнеса. 

Рождественский рынок в Нюрнберге в 2020 году был обычным рынком

Рождественский рынок в Нюрнберге в 2020 году был обычным рынком

В этом году рождественские базары разрешено проводить в Германии. Однако в связи с продолжающейся пандемией они открываются при соблюдении определенных правил и ограничений, которые сильно варьируются в различных федеральных землях и даже городах. 

Некоторые устроители рождественских рынков предпочли из-за этих ограничений и в этом году отказаться от его проведения, потому что все мероприятие при наличии ограничений становится просто нерентабельным. Так уже точно известно, что в этом году не будет рождественского рынка "Фантастические огни" в Дортмунде. Для его организаторов стало невыполнимым так называемое правило "3G". По этому правилу посетитель должен предъявить документальное свидетельство либо о выздоровлении от COVID-19 ("genesen"), либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft"), либо об отрицательном ПЦР-тесте ("getestet"). 

Устроители рождественского рынка в Дортмунде могли бы, конечно, посадить человека за кассу у входа на огороженную рыночную территорию, чтобы он проверял у входящих наличие требуемых документов. Но с учетом многих тысяч посетителей организовать такой контроль было бы чрезвычайно трудно и затратно. 

Больше повезло рождественским рынкам, которые в силу своего местоположения невозможно огородить забором. На таких рынках, по действующим в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия правилам, проверка документов "3G" будет проводиться выборочно. Получается, что не повезло тем организаторам, у которых рынки расположены на территории, которую можно оградить с целью контроля доступа. 

В этом году проводится не будет - рождественский рынок у берлинского Шарлоттенбурга

В этом году проводится не будет - рождественский рынок у берлинского Шарлоттенбурга

Отменен и рождественский базар во дворце Шарлоттенбург в Берлине. "Политики - в очередной раз - не смогли вовремя обеспечить устроителям четкие и реализуемые условия", - заявил в прессе организатор этого берлинского рынка Томми Эрбе (Thommy Erbe). Проблема с рождественским рынком у знаменитого барочного дворца следующая. Действующие в Берлине антиковидные меры предусматривают запрет на распитие алкоголя на территориях с зелеными насаждениями. К таковым относится и рыночная площадь перед дворцом. Кроме того, устроителям рынка пришлось бы требовать от посетителей носить защитные маски и проверять на входе выполнение правила "3G" или "2G" (выздоровевшие и привитые). На устроителей рынка во дворце Шарлоттенбург, по их собственным данным, легли бы дополнительные расходы в размере 250 000 евро. Поэтому и этого рынка в этом году не будет. 

И все же рождественские рынки в 2021 году будут

И все же во многих немецких городах в этом году в урочное время откроются рождественские рынки. На большинстве из них будут проводиться только выборочные проверки наличия одного из документов правила "3G". В Штутгарте посетителям будут выдавать браслеты, чтобы всем было видно, что человек привит, выздоровел или же успешно прошли тестирование.

Рождественский рынок в Брауншвейге в 2017 году

Рождественский рынок в Брауншвейге выглядел так в 2017 году. В 2021 году он будет поменьше

Бавария, которая обычно принимает самые жесткие антиковидные меры, на этот решила все-таки не нарушать рождественских традиций и провести рождественские рынки. Правда, несколько небольших баварских городов уже заявили об отмене рождественских базаров. Крупные города пока сохраняют твердые намерения провести все по плану. Так нюрнбергский Кристкиндлесмаркт сократил число своих палаток с 140 до 100. Вместо традиционных восьми проходов между палатками теперь их будет пять. И шириной они будут шесть метров вместо прежних трех. Палатки с едой и глинтвейном разместят не в самом центре, как это было раньше, а на периферии и даже на других площадах города. 

Так что, хорошая новость, несмотря на пандемию - в 2021 году в Германии предрождественская пора будет скрашена традиционными ароматами глинтвейна. Хотя напряженность и неуверенность все равно сохраняется, ведь число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти...

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    Рождественский чек-лист

    Каждый рождественский рынок в Германии прекрасен по-своему, но на всех этих рынках есть вещи, их объединяющие. Одна из них - глинтвейн, с которого мы решили начать наш список того, что должен попробовать, купить или сделать каждый их посетитель - если не за один раз, то хотя бы в течение четырех предпраздничных недель.

  • Глинтвейн

    Рождественский базар. Что делать?

    1. Глинтвейн ✓

    Глинтвейн (Glühwein) - традиционный алкогольный напиток зимнего времени. Готовится на основе нагретого до 70-80 градусов красного вина, в которое добавляются сахар и пряности. В последние годы популярным стал также глинтвейн на основе белого вина. По желанию в кружку или стакан могут подлить немного шнапса. Prost!

  • Гамбург

    Рождественский базар. Что делать?

    2. Колбаски ✓

    Жареные колбаски (Bratwurst) продают в Германии круглый год. Рождественские рынки - не исключение. Особыми деликатесами считаются колбаски нюрнбергские и тюрингские. Guten Appetit!

  • Майнц

    Рождественский базар. Что делать?

    3. Драники ✓

    Reibekuchen - немецкие картофельные оладьи, то есть драники или деруны. Вносят более чем весомый вклад в общий счет калорий, потребляемых в предпраздничные недели, но без них посещение рождественского базара представить себе трудно. Классический спутник немецких драников - яблочное пюре, но можно выбрать более дорогой вариант - копченый лосось.

  • Ротенбург-об-дер-Таубер

    Рождественский базар. Что делать?

    4. Свечки ✓

    Во время коротких перебежек между питейно-гастрономическими киосками позаботьтесь о сувенирах и вещицах для создания праздничной атмосферы дома. Рождество - время покупать свечки. Выбор на базарах огромный, а выглядят они, как настоящие произведения искусства - так, что зажигать их даже не хочется.

  • Дрезден

    Рождественский базар. Что делать?

    5. Елочные игрушки ✓

    Во многих немецких семьях елочные игрушки переходят от поколения к поколению, но это никак не снижает спроса на новые украшения. На рождественских базарах в Германии свою продукцию предлагают небольшие художественные и ремесленные мастерские, что объясняет их огромное разнообразие.

  • Аннаберг-Буххольц

    Рождественский базар. Что делать?

    6. Музыка ✓

    Рождественские песни и мелодии очень способствуют праздничному настроению. Постарайтесь попасть на рынок во время одного из концертов под открытым небом. Расписание можно узнать прямо на месте или в интернете, где у каждого более-менее крупного рынка есть свой сайт.

  • Рождественский кекс из Дрездена

    Рождественский базар. Что делать?

    7. Кексы ✓

    Рождественские рынки - сладкий рай. Посетителей ожидают конфеты, печенье, коврижки, пряники, кексы и другие муки выбора. Все это можно и нужно пробовать на месте, а также брать с собой. В наш чек-лист мы в обязательном порядке включили рождественские кексы из Дрездена - Dresdner Christstollen. Ни один уважающий себя такой немецкий базар без них не обходится.

  • Рождественские пряники

    Рождественский базар. Что делать?

    8. Пряники ✓

    Пряников в Германии делают много. Среди самых известных - имбирные из Нюрнберга (Nürnberger Lebkuchen) и ахенские пряники (Aachener Printen). Продают их, конечно же, повсюду, а не только в этих городах.

  • Кельн

    Рождественский базар. Что делать?

    9. Фотографии ✓

    Пряники и кексы рано или поздно будут съедены, но на долгую цифровую память о посещении рождественского рынка нужно обязательно делать много фотографий разных жанров и ракурсов, включая эффектные селфи. Оперативно выкладывайте их в социальные сети и отмечайте каждый лайк глотком глинтвейна.

  • Гамбург

    Рождественский базар. Что делать?

    10. Французские блинчики ✓

    Рождественские рынки в Германии давно стали рынками кулинарно-космополитическими. Самым распространенным доказательством этого тезиса можно считать французские тонкие блинчики - Crêpes, особо полюбившиеся немцам. Есть много вариантов начинки на выбор - шоколадный крем, тертый сыр, взбитые сливки, кусочки банана, но самый распространенный вариант - креп, посыпанный сахарной пудрой и корицей.

  • Бельгийские вафли

    Рождественский базар. Что делать?

    11. Бельгийские вафли ✓

    Соседи французских блинчиков - горячие бельгийские вафли. В особой рекламе они тоже не нуждаются. С пылу, с жару… остывать не успевают!

  • Дюссельдорф

    Рождественский базар. Что делать?

    12. Лосось на открытом огне ✓

    Способ приготовления этого блюда - Flammlachs, полюбившегося посетителям немецких базаров и рынков, позаимствован в Финляндии. Филе лосося прикрепляют к сосновым дощечкам и готовят на открытом огне - вкусно и зрелищно.

  • Немецкая журналистка Нина Руге - посол ЮНИСЕФ

    Рождественский базар. Что делать?

    13. Благотворительность ✓

    Рождество - время благотворительности. На некоторых рынках в предпраздничные недели работают стенды разных организаций, оказывающих помощь нуждающимся. Например, ЮНИСЕФ выпускает специальные рождественские открытки, выручка от продажи которых идет на детские проекты в разных странах мира. Не проходите мимо.

  • Бремен

    Рождественский базар. Что делать?

    14. Подарки ✓

    На рождественских рынках продают много разных вещей - от вполне полезных и пригодных в домашнем хозяйстве до забавных безделушек. Не забудьте о подарках для родных и близких. Кстати, чаще всего немцы на Рождество дарят книги, игрушки, одежду и аксессуары, косметику и парфюмерию, подарочные сертификаты, деликатесы и алкоголь, диски с фильмами и музыкой, билеты на концерты, а также часы и украшения.

  • Дюссельдорф

    Рождественский базар. Что делать?

    15. Аттракционы ✓

    Детей на рождественских рынках поджидают карусели. Взрослым в некоторых городах тоже есть на чем прокатиться. Например, такое колесо обозрения в Дюссельдорфе - хороший повод сделать паузу между предпраздничным шопингом и поеданием всяких вкусностей, а также обдумать план дальнейших действий.

  • Берлин

    Рождественский базар. Что делать?

    16. Жареные каштаны ✓

    Какой рождественский рынок без жареных каштанов - Maronen? Берем пакетик и продолжаем прогулку.

  • Нюрнберг

    Рождественский базар. Что делать?

    17. Жареный миндаль ✓

    Тот, кто не любит каштаны, может в качестве альтернативы купить немного жареного миндаля (Gebrannte Mandeln). Правда, некоторые злословники утверждают, что эта сладость очень нравится зубным врачам… Она стабильно обеспечивает их работой, так что грызите их осторожно.

  • Магдебург

    Рождественский базар. Что делать?

    18. Засахаренные яблоки ✓

    При всем богатстве выбора, пройти мимо засахаренных яблок (Kandierte Äpfel) на рождественских рынках бывает трудно не только самым юным посетителям. Впрочем, зачем себе отказывать в удовольствии?

  • Берлин

    Рождественский базар. Что делать?

    19. Каток ✓

    В последние годы популярность в Германии стали набирать рождественские катки. Так как погода в декабре обычно держится теплая, лед на них искусственный, но радость от катания - настоящая. Во многих местах они работают еще некоторое время после Рождества - до Нового года. Замерзли немного?

  • Гамбург

    Рождественский базар. Что делать?

    20. Пунш ✓

    Начали с глинтвейна - закончим пуншем. Немецкий Punsch готовят из смеси различных соков со специями, добавляя в него вино или ликер, например, яичный. На Рождество также принято готовить горящий пунш - Feuerzangenbowle. На здоровье!

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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