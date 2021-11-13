Рождественские базары в эпоху пандемии. Что с ними будет?

Один из самых больших в Германии и, пожалуй, самый известный в мире рождественский рынок проходит в Нюрнберге и называется Кристкиндлесмаркт (Christkindlesmarkt). По традиции с 1969 года открывает его Кристкинд, младенец Христос, роль которого играет юная жительница Нюрнберга, победившая в конкурсе и принимающая эту почетную должность сроком на два года. Главная ее обязанность помимо прочих - открывать рождественский базар. В этом году новоизбранная 17-летняя гимназистка Тереза в образе младенца Христа откроет рождественский рынок в Нюрнберге 26 ноября, но не с балкона церкви Фрауэнкирхе, как обычно, а в виртуальном пространстве. Ведь в докоронавирусные времена перед Фрауэнкирхе собирались тысячи людей. В условиях пандемии допускать такое скопление людей не представляется возможным. "Это было бы неправильным сигналом", - пояснил Томас Майлер (Thomas Meiler) из отдела по коммуникациям и городскому маркетингу Нюрнберга в интервью Deutsche Welle. Поэтому открытие перенесено в виртуальное пространство и будет транслироваться 26 ноября во все уголки мира. Несмотря на пандемию, рождественский рынок в Нюрнберге в этом году состоится! И не только в Нюрнберге, если пандемия не внесет свои коррективы.

Рождественский рынок как экономический фактор

В Германии ежегодно проводится около 3000 рождественских базаров. За два месяца - ноябрь и декабрь - их посещают около 160 миллионов человек, а объем продаж на таких базарах составляет почти 2,9 миллиарда евро. Таковым было положение дел в 2018 году.

Рождественский рынок с наибольшим количеством посетителей проводится в Кельне на площади перед знаменитым готическим собором города. Кельнский рождественский рынок посещают ежегодно примерно 4 миллиона человек. Почти 20 процентов посетителей кельнского рынка - иностранные туристы. Средний показатель по Германии - всего около пяти процентов.

На втором месте в рейтинге популярности - рождественский рынок в Штутгарте, у которого максимальное число посетителей составляет 3,5 миллиона человек. За ним следует Мюнхенский Кристкиндлесмаркт, на котором бывает до 3 миллиона гостей. Одноименный и более известный рождественский рынок в Нюрнберге не такой большой, как его тезка в Мюнхене, и поэтому число его посетителей ежегодно не превышает 2 миллионов человек.

Отмена из-за строгих правил и нерентабельности

Рождественские рынки в Германии обычно начинаются в середине или конце ноября и продолжаются до Сочельника. В 2020 года все они были отменены из-за пандемии коронавируса. Это не только сильно подпортило предрождественское настроение в стране, но и стало причиной больших финансовых потерь для устроителей рынков и задействованного в их проведении бизнеса.

Рождественский рынок в Нюрнберге в 2020 году был обычным рынком

В этом году рождественские базары разрешено проводить в Германии. Однако в связи с продолжающейся пандемией они открываются при соблюдении определенных правил и ограничений, которые сильно варьируются в различных федеральных землях и даже городах.

Некоторые устроители рождественских рынков предпочли из-за этих ограничений и в этом году отказаться от его проведения, потому что все мероприятие при наличии ограничений становится просто нерентабельным. Так уже точно известно, что в этом году не будет рождественского рынка "Фантастические огни" в Дортмунде. Для его организаторов стало невыполнимым так называемое правило "3G". По этому правилу посетитель должен предъявить документальное свидетельство либо о выздоровлении от COVID-19 ("genesen"), либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft"), либо об отрицательном ПЦР-тесте ("getestet").

Устроители рождественского рынка в Дортмунде могли бы, конечно, посадить человека за кассу у входа на огороженную рыночную территорию, чтобы он проверял у входящих наличие требуемых документов. Но с учетом многих тысяч посетителей организовать такой контроль было бы чрезвычайно трудно и затратно.

Больше повезло рождественским рынкам, которые в силу своего местоположения невозможно огородить забором. На таких рынках, по действующим в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия правилам, проверка документов "3G" будет проводиться выборочно. Получается, что не повезло тем организаторам, у которых рынки расположены на территории, которую можно оградить с целью контроля доступа.

В этом году проводится не будет - рождественский рынок у берлинского Шарлоттенбурга

Отменен и рождественский базар во дворце Шарлоттенбург в Берлине. "Политики - в очередной раз - не смогли вовремя обеспечить устроителям четкие и реализуемые условия", - заявил в прессе организатор этого берлинского рынка Томми Эрбе (Thommy Erbe). Проблема с рождественским рынком у знаменитого барочного дворца следующая. Действующие в Берлине антиковидные меры предусматривают запрет на распитие алкоголя на территориях с зелеными насаждениями. К таковым относится и рыночная площадь перед дворцом. Кроме того, устроителям рынка пришлось бы требовать от посетителей носить защитные маски и проверять на входе выполнение правила "3G" или "2G" (выздоровевшие и привитые). На устроителей рынка во дворце Шарлоттенбург, по их собственным данным, легли бы дополнительные расходы в размере 250 000 евро. Поэтому и этого рынка в этом году не будет.

И все же рождественские рынки в 2021 году будут

И все же во многих немецких городах в этом году в урочное время откроются рождественские рынки. На большинстве из них будут проводиться только выборочные проверки наличия одного из документов правила "3G". В Штутгарте посетителям будут выдавать браслеты, чтобы всем было видно, что человек привит, выздоровел или же успешно прошли тестирование.

Рождественский рынок в Брауншвейге выглядел так в 2017 году. В 2021 году он будет поменьше

Бавария, которая обычно принимает самые жесткие антиковидные меры, на этот решила все-таки не нарушать рождественских традиций и провести рождественские рынки. Правда, несколько небольших баварских городов уже заявили об отмене рождественских базаров. Крупные города пока сохраняют твердые намерения провести все по плану. Так нюрнбергский Кристкиндлесмаркт сократил число своих палаток с 140 до 100. Вместо традиционных восьми проходов между палатками теперь их будет пять. И шириной они будут шесть метров вместо прежних трех. Палатки с едой и глинтвейном разместят не в самом центре, как это было раньше, а на периферии и даже на других площадах города.

Так что, хорошая новость, несмотря на пандемию - в 2021 году в Германии предрождественская пора будет скрашена традиционными ароматами глинтвейна. Хотя напряженность и неуверенность все равно сохраняется, ведь число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти...

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