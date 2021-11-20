Средний показатель распространения коронавируса в Германии продолжает расти. Как сообщили в Институте имени Роберта Коха в субботу, 20 ноября, он составил 362,2 случая на 100 тыс. населения за семь дней, что является наивысшим значением с начала пандемии. Днем ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 340,7, а неделю назад - 277,4 (месяц назад - 80,4).

За последние 24 часа в ФРГ положительными оказались 63 924 теста на коронавирус. Ровно неделю назад было зафиксировано 45 081 случая заражения. Всего с начала пандемии в Германии вирусом SARS-CoV-2 заразились 5 195 321 человек.

За прошедшие сутки от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались еще 248 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 98 987 случаев.

Продолжает расти и семидневный коэффициент загруженности клиник в Германии - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений. По данным на 20 ноября, он составил 5,34 на 100 тысяч населения (днем ранее - 5,30). При этом необходимо учитывать, что данные о госпитализациях передаются с некоторым запозданием. Максимальный показатель - около 15,5 на 100 тысяч населения - был зафиксирован в рождественский период 2020 года.

Немецкие политики против обязательной вакцинации

После того как накануне стало известно, что правительство Австрии с 1 февраля 2022 года вводит обязательную вакцинацию, против такой меры выступили немецкие политики, представляющие партии, ведущие переговоры о создании правительственной коалиции. В телевизионном интервью изданию Bild исполняющий обязанности министра иностранных дел ФРГ, социал-демократ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил, что в Германии "этого не будет". "Потому что мы не считаем это необходимым, потому что мы также считаем, что это трудно реализовать с точки зрения конституции страны", - отметил он.

Эксперт по вопросам здравоохранения Свободной демократической партии Кристине Ашенберг-Дугнус (Christine Aschenberg-Dugnus) раскритиковала премьер-министра Баварии Маркуса Зёдера (Markus Söder), открыто выступающего за обязательную вакцинацию всего населения. Угроза обязательной вакцинации никому не поможет, федеральным землям Германии следует расширять предложения по добровольной вакцинации и применять на практике уже принятые решения об ограничениях, уверена она.

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