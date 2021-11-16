Заболеть могут и те, кто привит. Новые данные в Германии

Многие, прошедшие полный курс вакцинации, по-прежнему верят, что полностью защищены от заражения коронавирусом. Но на самом деле не стоит обольщаться. Прививки хотя и хорошо защищают от инфекции, но тем не менее коронавирусом заражается все больше вакцинированных. И очень часто они болеют дольше и сильнее, чем предполагалось - в том числе речь идет и о молодых людях.

Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов около 23 процентов - люди младше 60 лет, получившие прививки. 45 процентов - вакцинированные старше 60 лет. 18 процентов ранее прошедших вакцинацию пациентов в возрасте младше 60 лет, а также 42 процента вакцинированных старше 60 лет умерли от ковида.

Прививка все еще эффективна?

С лета в Германии число пациентов, сделавших прививку и тем не менее заболевших ковидом, постоянно растет. Но это не означает, что вакцинация, в принципе, не эффективна. Эффективность прививки от коронавируса для людей старше 18 лет RKI оценивает в 72 процента.

Очередь желающих сделать прививку в специальном передвижном пункте вакцинации в Штутгарте

Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с ковидом, которые находятся в больницах. Если бы число привитых в Германии было ниже, система здравоохранения оказалась бы в коллапсе.

Самая главная задача сейчас - убедить в необходимости вакцинации, а также делать прививку, например в супермаркетах и на рабочих местах тем, кто до сих пор не получил первую дозу вакцины. Кроме того, необходимо предлагать бустерную дозу тем, кто уже сделал две прививки, причем не только людям старшего возраста и представителям ряда профессий.

18 млн человек в Германии не прошли вакцинацию

Согласно данным RKI, в Германии было сделано 113 млн 672 тыс. 633 прививки. Около 59 млн (69,8 процента) получили первую прививку. Около 56 млн (67,3 процента) полностью вакцинированы. Чуть более 3 млн (3,7 процента) сделали бустерную прививку.

Для более 9 млн детей младше 12 лет в ФРГ пока нет вакцины, которая была бы разрешена к применению. Кроме того, около 18 млн человек, живущих в Германии, не хотят делать прививку, хотя имеют такую возможность. На данный момент существуют результаты исследования Forsa, которые дают представление о том, кто эти люди. Согласно ему, 64 процента - те, кто категорически не хочет делать прививку от ковида, 29 процентов - медлят с вакцинацией, 7 процентов - в принципе согласны пройти иммунизацию.

Возраст, происхождение и уровень доходов играют решающую роль

Часто не хотят прививаться молодые люди. В самой большой возрастной группе: от 18 до 59 лет не привиты более 12 млн человек, 22 процента. Между тем в возрастной группе старше 60 лет привито около 85,5 процента. В Германии существует значительная разница между населением в разных частях Германии: на востоке население в меньшей степени готово проходить вакцинацию и меньше доверяет вакцине. Например, в то время как в Бремене, на севере Германии, около 81,5 населения прошли вакцинацию, в Саксонии, на востоке Германии, это лишь 59,4 процента.

Участник демонстрации в Берлине против правил, действующих в ФРГ во время пандемии. На майке надпись: "протестирован, привит, переболел, здоров"

К тому же часто не привиты от ковида люди с миграционным фоном. Согласно исследованию Forsa, для этой группы населения недостаточно понятного для нее информационного материла о вакцинации.

Существенная разница и среди групп населения с разным уровнем дохода. Согласно исследованию Института Макса Планка, в 27 странах ЕС и в Израиле 30 процентов населения старше 50 лет, имеющих невысокий доход, не хочет проходить вакцинацию или медлит с этим. Среди людей, имеющий высокий доход таковых лишь 7,8 процента. Кроме того, 28,5 процента опрошенных безработных в Европе отказываются прививаться.

Две трети непривитых - сторонники правопопулистских партий

Политические взгляды также играют роль в вопросе вакцинации. Согласно исследованию института Forsa, проводившемуся по заказу Федерального министерства здравоохранения и опубликованному несколько недель назад, 50 процентов не прошедших вакцинацию избирателей, проголосовали бы на прошедших выборах в бундестаг за правопопулистскую партию АдГ ("Альтерантива для Германии"). Кроме того, 15 процентов опрошенных противников прививки выступают за созданную во время пандемии партию "Die Basis", выступающую против вакцинации. Те, кто отказывается проходить вакцинацию, не поддерживают партии ХДС/ХСС, СДПГ и, прежде всего, партию "Союз-90"/"зеленые". За либералов проголосовали бы 10 процентов непривитых.

Минздрав опустил в своем отчете данные о партийных предпочтениях непривитых жителей Германии, поскольку они не были частью заказа. Forsa самостоятельно включил этот аспект в опрос, в котором участвовали 3048 человек. Он проводился с конца сентября до середины октября 2021 года.

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