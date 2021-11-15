В Германии показатель распространения коронавируса впервые превысил 300

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с начала пандемии превысил 300 случаев на 100 тысяч населения. Как сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI), на утро понедельника, 15 ноября, он вырос до 303 случаев. Накануне этот показатель составлял 289 случаев.

Показатель распространения, который указывает на количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей за последние семь дней, обновляет максимумы уже восьмой день подряд. Неделю назад заражаемость ковидом в ФРГ еще составляла 201,1 случая, а месяц назад - 68,7 случая на 100 тысяч населения.

Общее число зараженных коронавирусом в Германии превысило 5 млн

По данным RKI, в течение последних суток было зафиксировано 23 607 новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 (неделей ранее - 15 513). В прошлый четверг, 11 ноября, по этому показателю был установлен абсолютный максимум за все время пандемии в Германии - 50 196 случаев. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 5 045 076 человек, излечились - 4 494 300.

За последние 24 часа от вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 и его последствий в ФРГ скончались 43 пациента (неделей ранее - 33). С начала пандемии в стране зафиксировано 97 715 летальных исходов, связанных с коронавирусом.

Семидневный коэффициент загруженности клиник в ФРГ - важнейший в стране критерий для введения антикоронавирусных ограничений - по данным на 12 ноября, вырос до 4,7 на сто тысяч населения (днем ранее - 4,65). В субботу и воскресенье эти данные не публикуются. Самый высокий до сих пор коэффициент загруженности клиник в Германии наблюдался в прошлогодний рождественский период - около 15,5 на сто тысяч населения.

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