Бустерная вакцинация от коронавируса: "Третья прививка спасла Израиль"

Люди терпеливо стоят в очереди во вновь открывшемся центре вакцинации в одном из зданий в Западном Иерусалиме. "Я здесь затем, чтобы сделать третью прививку, - это очень важно и нужно для того, чтобы Израиль снова мог открыться, - говорит Лия Пауэлл, студентка, приехавшая из США. - В некоторых местах по-прежнему требуют носить защитные маски, но чувствуется, что нормальная жизнь постепенно возвращается".

Еще летом ситуация выглядела не столь оптимистично: в стране начал распространяться дельта-вариант коронавируса, в начале июля число заражений стало резко расти, а к середине сентября оно достигло самого высокого уровня с начала пандемии. Больницы наполнялись людьми с тяжелыми симптомами ковида: как вакцинированными, так и теми, кто не был привит, - в основном, молодежью.

Главное оружие Израиля в борьбе с пандемией

"Главное оружие, которое есть у нас в Израиле и во многих других местах, - это вакцина, - говорит в беседе с DW Салман Царка, глава национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом. - С началом очередной волны пандемии, вызванной дельта-вариантом, мы поняли, что люди, получившие две дозы вакцины, больше не защищены. И нам пришлось быстро принять решение".

Основой для решения стали научные исследования, показавшие, что иммунитет ослабевает через шесть месяцев после вакцинации, и люди снова рискуют заразиться коронавирусом. В особенности это касалось пожилых жителей Израиля, которых начали прививать одними из первых в мире: еще в декабре 2020 года.

После начала пандемии Израиль в максимально быстрые сроки заключил соглашение о поставках вакцины с компаниями BioNTech/Pfizer. На фоне массовой вакцинации и выдачи в марте "зеленых паспортов" тем, кто сделал прививку, уровень заболеваемости стал резко снижаться. К началу лета, когда во многих странах Европы кампании по вакцинации только начали набирать ход, Израиль отменил большинство связанных с коронавирусом ограничений, в том числе, обязательное ношение масок в помещениях. Казалось, что жизнь вернулась в нормальное русло.

Однако уже к середине июня, несмотря на высокий уровень вакцинации в стране, дельта-вариант стал прорывать иммунную защиту и быстро распространяться. В августе правительство заговорило о возможности третьей прививки от BioNTech/Pfizer, и постепенно развернуло кампанию по вакцинации всех жителей страны старше 12 лет.

"Страну спасла третья доза вакцины"

"Нет никаких сомнений в том, что третья доза вакцины спасла Израиль, - говорит Габриэль Барбаш, профессор эпидемиологии в Научно-исследовательском институте имени Вейцмана и один из ведущих израильских экспертов в области здравоохранения. - Я думаю, что мы возвращаемся к нормальной жизни, но это будет новая нормальная жизнь. Мы не собираемся отказываться от масок. Они будут необходимы в любом закрытом помещении".

Израильская стратегия "жить в мире, в котором есть ковид", до сих пор работает. Занятия в школах в основном не прекращаются, экономика не поставлена на паузу. Уровень инфекций по стране резко снизился, а вместе с ним - и число тяжелобольных пациентов в больницах.

Одновременно с массовой ревакцинацией правительство Израиля вновь ввело правило обязательного ношения масок в помещениях и ужесточило систему "зеленых паспортов", которые выдают людям, прошедшим полную вакцинацию или переболевших ковидом.

"Зеленый паспорт" только после ревакцинации

Широко улыбаясь, Офер Леви, менеджер спортивного комплекса с бассейном на одном из пляжей Тель-Авива, приветствует посетителей. В ноябре в городе не по-осеннему тепло, и клуб заполнен до отказа. "У нас здесь своего рода безопасная зона", - кивает Леви в сторону огромного бассейна с морской водой.

Чтобы войти на территорию комплекса, нужно предъявить "зеленый паспорт" с идентификационным номером и QR-кодом. "Если кто-то хочет пойти в бассейн или тренажерный зал, мы проверяем сертификаты вакцинации - сейчас они у всех на телефоне в виде приложений. Может, не всем это нравится, но люди понимают и не возмущаются", - говорит Леви.

В октябре израильские власти аннулировали "зеленые паспорта" тем, кто прошел полную вакцинацию двумя дозами более полугода назад. Теперь этот документ выдают только после третьей бустерной дозы. Альтернативой "зеленым паспортам", необходимым для посещения массовых мероприятий и увеселительных заведений, может стать 24-часовой "зеленый пропуск" - его можно получить после негативного результата теста на антиген или экспресс-теста.

Противников вакцинации мало, но они очень активны

Противники вакцинации, недовольные введением "зеленого паспорта", регулярно шлют оскорбления и угрозы физической расправы главе департамента общественного здравоохранения при Минздраве Шарон Эльрой-Прайс - в конце октября ее муж обратился в Twitter к полиции, призвав их отреагировать, "пока не стало слишком поздно". После этого полиция начала предварительную проверку по факту угроз, а к Эльрой-Прайс была приставлена круглосуточная охрана.

Помимо "зеленого паспорта", на сегодняшний день наиболее эмоционально обсуждаемый в стране вопрос - это предстоящая вакцинация детей от пяти до 11 лет. 10 ноября экспертная комиссия при Минздраве рекомендовала делать прививки от коронавируса детям, дав тем самым зеленый свет национальной кампании по вакцинации. С 15 ноября в стране ожидают прибытия партий вакцин в специальной детской дозировке.

Первоначальные дебаты экспертной комиссии были публичными, однако вскоре дискуссию перенесли за закрытые двери - как сообщили израильские СМИ, по причине "бурных обсуждений".

Принципиальных идеологических противников вакцинации в Израиле не так много - социологический опрос показал, что доля тех, кто считает вакцинацию "результатом политических или экономических интересов определенных групп", всего восемь процентов. Однако эта группа очень активна: они регулярно публикуют разоблачающие посты в соцсетях и организуют шумные демонстрации. Большинство израильтян, как следует из результатов того же соцопроса, поддерживает не только вакцинацию, но и введение дополнительных ограничений против ее противников.

В начале ноября Израиль вновь открыл границу для иностранных туристов - впервые с марта 2020 года, когда страна в связи со вспышкой пандемии была практически закрыта на замок. Открытие аэропорта имени Бен Гуриона, главных воздушных ворот Израиля, для рейсов из-за границы в стране восприняли как важное достижение в борьбе с коронавирусом. Впрочем, въезжать в Израиль могут только вакцинированные туристы, для которых, кроме того, существует дополнительный ряд условий.

"Пока что рано праздновать окончание пандемии, - говорит глава национальной целевой группы по борьбе с коронавирусом Салман Царка. - Наша главная задача - не допустить прихода в Израиль пятой волны и появления здесь нового варианта коронавируса".

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