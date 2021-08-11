Коронавирус: Израиль фиксирует высокий уровень защиты после третьей дозы вакцины

Пациенты в возрасте от 60 лет, получившие третью дозу вакцины от коронавируса, значительно лучше защищены от заражения и серьезных осложнений при COVID-19, чем те, кто сделал две прививки. Такие выводы были опубликованы на сайте министерства здравоохранения Израиля в воскресенье, 22 августа. Ранее они прозвучали во время заседания группы экспертов по вакцинации.

Конкретно степень защиты от тяжелого протекания болезни увеличивается в 5-6 раз по прошествии десяти дней с момента третьего укола, выяснили израильские специалисты. Во столько же раз, соответственно, снижается риск госпитализации.

Аналогичные выводы содержит обнародованная несколькими днями ранее публикация израильской медицинской организации Maccabi.

Третью дозу вакцины от коронавируса гражданам в возрасте от 60 лет в Израиле вводят с 30 июля. 19 августа категорию пациентов, которым доступна эта услуга, расширили, включив в нее пациентов старше 40 лет, а также учителей, медработников и беременных.

Вакцинация от коронавируса в Израиле

На сегодня 1,5 млн человек в Израиле, население которого составляет около 9,3 млн человек, уже получили дополнительную дозу вакцины. Многие в стране надеются, что этот шаг поможет избежать четвертого локдауна.

Уровень вакцинации населения в возрасте от 12 лет является в Израиле одним из самых высоких в мире и достигает 60 процентов. Большая часть прививок в стране была сделана с использованием вакцины BioNTech/Pfizer. Тем не менее, как сообщил 16 августа журнал Science, ежедневный прирост заражений составляет сегодня в Израиле около 650 случаев на миллион жителей, причем более половины людей с положительными тестами - полностью вакцинированные пациенты.

"Это подчеркивает необычайную заразность дельта-варианта коронавируса и вселяет тревогу относительно того, что эффект от вакцинации может со временем ослабнуть", - указывает издание. При этом отмечается, что для вакцинированных пациентов риск госпитализации и осложнений при COVID-19 ниже, чем у невакцинированных.

Смотрите также: