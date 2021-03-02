Министр экономики ФРГ: В Германии не будет нового локдауна

Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) не ожидает введения в Германии нового локдауна. "Учитывая все, что нам сегодня известно, мы сможем избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших", - заявил министр в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 22 августа.
По словам Альтмайера, это означает, что рестораны и магазины смогут оставаться открытыми и зимой. В то же время министр сказал, что понимает руководителей заведений, которые отказывали во входе людям без прививки, учитывая, что многие компании "пережили тяжелые месяцы" и не хотят новых заражений на своей территории.
Введение подобных правил на государственном уровне министр экономики комментировать не стал. "Решения о возможных дальнейших мерах будут принимать совместно федеральное правительство и правительства земель", - заявил он.
Возможный локдаун для непривитых
Ранее кандидат на пост канцлера от партии СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) исключили введение еще одного общего локдауна. Шпан предположил, что в качестве противодействия пандемии отели и рестораны скорее не будут пускать непривитых - даже с негативным тестом на коронавирус.
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