 Министр экономики ФРГ: В Германии не будет нового локдауна | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 22.08.2021

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Коронавирус

Министр экономики ФРГ: В Германии не будет нового локдауна

Германии удастся избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших, подчеркнул Альтмайер. В то же время он с пониманием отнесся к заведениям, которые не пускают непривитых.

Мюнхен во время весеннего локдауна в Германии в 2021 году (фото из архива)

Несмотря на рост числа заразившихся коронавирусом, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier) не ожидает введения в Германии нового локдауна. "Учитывая все, что нам сегодня известно, мы сможем избежать нового локдауна для вакцинированных и переболевших", - заявил министр в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в воскресенье, 22 августа.

По словам Альтмайера, это означает, что рестораны и магазины смогут оставаться открытыми и зимой. В то же время министр сказал, что понимает руководителей заведений, которые отказывали во входе людям без прививки, учитывая, что многие компании "пережили тяжелые месяцы" и не хотят новых заражений на своей территории.

Введение подобных правил на государственном уровне министр экономики комментировать не стал. "Решения о возможных дальнейших мерах будут принимать совместно федеральное правительство и правительства земель", - заявил он.

Возможный локдаун для непривитых

Ранее кандидат на пост канцлера от партии СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), а также министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) исключили введение еще одного общего локдауна. Шпан предположил, что в качестве противодействия пандемии отели и рестораны скорее не будут пускать непривитых - даже с негативным тестом на коронавирус.

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