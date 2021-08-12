 Глава агентства по труду: Германия не может позволить себе еще один локдаун | Новости политики из Германии | DW | 14.08.2021

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Политика

Глава агентства по труду: Германия не может позволить себе еще один локдаун

Гостиничный бизнес, розничная торговля и туризм вряд ли переживут новый карантин, считает глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле. Число новых случаев заражения SARS-CoV-2 растет.

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле

Глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле

Германия не может себе позволить еще один локдаун: прежде всего такие секторы  экономики, как гостиничный бизнес, розничная торговля и туризм, и так довольно поздно вышедшие из карантина, вряд ли сумеют его пережить вновь. Такое мнение высказал глава Федерального агентства по труду (BA) Детлеф Шеле (Detlef Scheele) в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 14 августа.

По его словам, в настоящее время немецкий рынок труда хорошо восстанавливается, и нового удара по нему из-за локдауна в связи с коронавирусом лучше избежать.

Случаев заражения коронавирусом в Германии становится все больше

Между тем Институт имени Роберта Коха (RKI) сообщает о 5 644 новых случаях  заражения коронавирусом  в Германии за последние сутки. Это на 2 438 случая больше, чем неделю назад, когда COVID-19 был выявлен у 3 206 человек. В настоящее время семидневный средний показатель прироста новых случаев заражений за сутки увеличился с 30,1 до 32,7 случая на 100 тысяч жителей.

Суточный прирост летальных исходов  составил 11 смертей от вируса. Таким образом количество скончавшихся от COVID-19 увеличилось в Германии до 91 864 человек. В общей сложности вирус выявлен в у 3,81 жителей ФРГ.

В то же время, по данным RKI, полностью привиты от коронавирусной инфекции 57 процентов населения Германии, что в абсолютных цифрах составляет около 47,7 млн человек. 52,5 млн жителей ФРГ (63,1 процент жителей страны) получили, как минимум, одну дозу вакцины. 

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    Автор: Марина Барановская


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