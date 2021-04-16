 Немцы не хотят делать прививку от коронавируса? Правда ли это | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.08.2021

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Германия

Немцы не хотят делать прививку от коронавируса? Правда ли это

В Германии вакцина от коронавируса сейчас доступна всем, число привитых растет. Но несмотря на это, делать прививку хотят не все. Сколько же немцев на самом деле прошли вакцинацию?

Человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, получает паспорт вакцинации в клинике Штутгарта

Человек, прошедший вакцинацию от коронавируса, получает паспорт вакцинации в клинике Штутгарта

Политики и СМИ в Германии дискутируют о том, как мотивировать тех, кто до сих пор не привит от коронавируса, все-таки это сделать. Может быть, их побудит недавнее решение об отмене бесплатных экспресс-тестов на ковид? На этом фоне складывается впечатление, что в Германии очень много тех, кто не желает проходить иммунизацию. Но так ли это на самом деле?

Немцы уклоняются от вакцинации?  

Цифры указывают на то, что стакан, на самом деле, не просто наполовину полон, а наполняется еще больше, причем постоянно. До 12 августа, согласно данным Института имени Роберта Коха (IRK), больше чем 52,2 млн человек (62,8 процента всего населения Германии) получили хотя бы одну прививку против коронавируса. Полностью прошли иммунизацию, то есть были дважды вакцинированы, 46,6 млн человек. Это 56,1 процента всего населения. А тот, кто сейчас привился в первый раз, через 6 недель, скорее всего, будет полностью вакцинирован.

На первый взгляд, это число кажется не таким большим. Ведь оно только чуть больше, чем половина населения. А это, по оценке RKI, слишком мало для формирования коллективного иммунитета, для чего требуется 80 процентов привитого населения. Но для того, чтобы понять, правда ли, что ли значительная часть немецкого общества не хочет делать прививки, нужно учитывать количество прошедших вакцинацию по возрастным группам. 

Население какого возраста уже привито?  

Согласно данным RKI, среди людей старше 60 лет 81,7 процента полностью вакцинированы, а 85,6 была сделана первая прививка. Среди людей в возрасте от 18 до 59 лет 58,3 процента прошли полный курс вакцинации. А число тех, кому была сделана первая прививка, составляет 63,4 процента.

Детский врач в Берлине готовится сделать прививку от коронавируса своему пациенту

Детский врач в Берлине готовится сделать прививку от коронавируса своему пациенту

Только среди детей и подростков от 12 до 17 лет число вакцинированных значительно ниже: 23,1 процента привиты один раз, а 13,7 процентам были сделаны две прививки. Но, смотря на эти цифры, не стоит забывать, что вакцина от коронавируса стала доступна в Германии всему населению трудоспособного возраста, а не приоритетным группам, лишь пару месяцев назад. Только с конца мая 2021 года все люди, не относящиеся в силу своей профессии или состояния здоровья к группе риска, получили возможность пройти иммунизацию.

Детям и подросткам прививка от коронавируса на территории ЕС тоже разрешена с мая этого года, хотя в Германии Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) до сих пор рекомендует прививку только тем детям и подросткам, у кого есть хронические заболевания. Поэтому врачи вели себя осторожно в этом вопросе. И только в августе, получив поддержку и со стороны политиков, кампания по вакцинации детей и подростков в преддверии нового учебного года  набирает обороты.

Сколько человек в Германии уже привиты

Несмотря на то, что число вакцинированных в ФРГ продолжает расти, пик иммунизации в Германии уже прошел. В мае и июне были дни, когда врачи использовали более чем 1,4 млн доз вакцины. Но и сейчас готовность вакцинироваться среди жителей Германии довольно высокая. Так, в период времени с 11 июля по 11 августа не было ни одного дня, когда было использовано менее 100 000 доз вакцины против коронавируса. Часто это число было выше. Например, только 10 августа были привиты 412 527 человек, а на следующий день - 511 428 человек. В общей сложности почти миллион человек в течение двух дней.

Один из центров вакцинации от коронавируса в Гамбурге

Один из центров вакцинации от коронавируса в Гамбурге

Согласно расчетам, в середине октября все желающие, которые хотят привиться от коронавируса и сейчас запишутся на вакцинацию, смогут это сделать. Для этого заказано достаточное количество вакцины. Исходя из имеющихся сейчас данных, до конца октября 2021 года 80 процентов населения ФРГ будут привиты, и тем самым станет возможным формирование коллективного иммунитета.

Кроме того, вполне вероятно, что существует достаточно большое число людей, уже имеющих иммунитет, но не попавших в официальную немецкую статистику. С одной стороны, к ним относятся те, кто сделал прививку за границей. С другой стороны, это люди уже переболевшие ковидом, и поэтому получившие только одну прививку. А значит, ошибочно в официальной статистике относящиеся к тем, кто не полностью вакцинирован. К тому же не все врачи, которые делают прививки от ковида (чаще всего речь идет о врачах на предприятиях), сообщают о количестве вакцинированных в RKI.

Когда появится коллективный иммунитет 

10 августа RKI опубликовал результаты репрезентативного опроса, проведенного среди 1005 взрослых. Среди опрошенных  84,5 процента уже были привиты от коронавируса один раз. 59 процентов были полностью вакцинированы. Среди людей в возрасте старше 60 лет, участвовавших в опросе, даже 94,3 процента сказали, что им была сделана первая прививка.

Мужчине делают прививку

Многие немцы уже сделали хотя бы одну прививку от коронавируса

Таким образом фактические цифры привитых от коронавируса жителей Германии могут быть на 5 процентов выше, чем в официальной статистике. При этом 91,6 процента опрошенных сказали, что готовы привиться от коронавируса либо уже получили первую прививку. Исходя из этого, можно сделать вывод, что число тех, кто в ФРГ не хочет прививаться от ковида, на самом деле меньше, чем считается, и, вероятно, не превышает 10 процентов.  

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    Автор: Андрей Гурков


 

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