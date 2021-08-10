Британский ученый назвал невозможным коллективный иммунитет от COVID-19

Штамм коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета у населения. Такое заявление сделал во вторник, 10 августа, в Лондоне директор группы Оксфорда по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард британской парламентской группе по коронавирусу.

"Проблема состоит в том, что этот вирус - не вирус корь. Если привить от кори 95 процентов населения, вирус кори больше не может передаваться. Штамм "дельта" будет заражать и тех, кто привился", - цитирует ученого издание The Guardian.

Существующие вакцины лишь защищают от тяжелого течения болезни

Как указал Поллард, люди, которые не вакцинировались, рано или поздно встретят вирус, средства для полной остановки его передачи не существует. В то же время он отметил, что причин для паники в настоящий момент нет, поскольку существующие вакцины хотя и не спасают от заражения, являются весьма эффективными в вопросе от тяжелого течения COVID-19.

Даже в случае снижения уровня антител после вакцинации иммунная система человека, вероятно, будет помнить о прививке в течение десятилетий и обеспечит определенную степень защиты при встрече с вирусом, подчеркнул Эндрю Поллард.

Как напоминает The Guardian, недавнее исследование Имперского колледжа Лондона предполагает: полностью вакцинированным людям в возрасте 18 – 64 лет на 49 процентов меньше, чем невакцинированным, грозит опасность заражения коронавирусом .

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