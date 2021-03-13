Заболеваемость коронавирусом в Германии вновь растет

Показатель инфицированности населения в Германии увеличился за месяц примерно в четыре раза. Согласно информации Института имени Роберта Коха (RKI) в пятницу, 6 августа, он составлял 20,4 человека на 100 тыс. населения в течение семи дней, накануне этот индикатор был равен 19,4. А его минимальное значение (4,9) было зафиксировано 6 июля.

Как отмечают в RKI, показатель инфицированности растет быстрее, чем в конце лета 2020 года. "Несмотря на повышение уровня вакцинации", - сообщил институт в своем Twitter накануне.

За минувшие сутки органы здравоохранения Германии сообщили RKI о 3448 новых случаях заражения коронавирусом в течение одного дня. Неделю назад было 2454 случая инфицирования за 24 часа. При этом за сутки зафиксировано 24 летальных исхода COVID-19, что на шесть меньше, чем неделю назад.

С начала пандемии коронавирусной инфекции RKI насчитал в ФРГ 3 784 433 случаев заражения вирусом Sars-CoV-2. Выздоровело 3 662 700 человек. Всего от подтвержденного легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались 91 754 пациента.

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