В Германии первой дозой от ковида привиты более миллиона детей старше 12 лет

В Германии продолжает набирать обороты вакцинация детей и подростков от коронавируса. Первую прививку получили уже более миллиона подростков в возрасте от 12 до 17 лет, написал во вторник, 10 августа, в Twitter министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn). По данным Института имени Роберта Коха (RKI), это соответствует доле в 22,5 процента всех жителей Германии этого возраста.

"У нас достаточно вакцины для всех возрастных групп", - вновь подчеркнул глава Минздрава

Правительство в Берлине и земельные власти объявили, что в новом учебном году, который в некоторых федеральных землях уже начался, возможности для вакцинации детей будут расширены - прививки можно будет сделать не только в клиниках, как до сих пор, но и в центрах вакцинации.

Рекомендуется вакцинировать детей с повышенном риском заболевания

Германская Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) рекомендовала делать прививки только детям с повышенным риском тяжелого протекания COVID-19, например из-за таких заболеваний, как диабет. Однако, с точки зрения экспертов комиссии, вакцинацию можно проводить при предоставлении медицинской информации и в случае личного выбора детей и их родителей в пользу прививки.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет два препарата - компаний Biontech/Pfizer и Moderna.

По данным Федерального министерства здравоохранения, в настоящее время в Германии полностью привиты 45,8 миллиона человек (55,1 процента всего населения). Как минимум одну дозу вакцины получили 52 миллиона человек (62,5 %).

Смотрите также: