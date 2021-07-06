 В ЕС будет доступна вторая по счету вакцина от COVID-19 для подростков | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 23.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Коронавирус

В ЕС будет доступна вторая по счету вакцина от COVID-19 для подростков

Зеленый свет дан препарату Moderna. Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило его применение для подростков в возрасте от 12 лет.

Дозы с вакцинами Moderna и Biontech Pfizer

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат Moderna для  вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет. Об этом регулятор заявил в пятницу, 23 июля, в Амстердаме.

Как утверждается в заявлении, преимущества  вакцины, которой до сих пор разрешалось прививать людей в возрасте от 18 лет, перевешивают связанные с ее применением риски. Окончательное решение о ее использовании должно быть теперь принято Европейской комиссией. Однако в данное случае последнее слово этого органа ЕС считается формальностью.

С конца мая 2021 года в ЕС для детей и подростков в возрасте от 12 лет разрешена к применению и вакцина Biontech & Pfizer. Однако Постоянная комиссия по  вакцинации Германии (Stiko) в настоящее время рекомендует ее только тем подросткам, которые страдают определенными хроническими заболеваниями.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:58

Проблема с обязательной вакцинации может привести к социальному взрыву в РФ? (15.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Обязательная вакцинация: власти Франции готовы на жесткий сценарий (12.07.2021)  

"Дельта"-вариант пришел в Израиль: в стране начинают прививать подростков (06.07.2021)  

Также по теме

Ein medizinischer Angestellter hält eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech. Über 600-Tausend Mitarbeiter des indonesischen Gesundheitswesens wurden mit dem geimpft. +++ dpa-Bildfunk +++

Пандемия COVID-19 может ускорить разработку лекарств от рака 06.07.2021

Крупные фармацевтические концерны много не заработали на пандемии коронавируса, но опыт разработки вакцин и лекарств от ковида в рекордно короткие сроки пойдет им на пользу.

(210515) -- HAVANA, May 15, 2021 (Xinhua) -- A medical worker displays a vial of Abdala, a homemade COVID-19 vaccine, at a vaccination site in Havana, Cuba, on May 14, 2021. Cuba on Wednesday began a mass vaccination campaign against COVID-19 in the country's capital of Havana as part of an intervention study of homemade vaccine candidates. At present, phase 3 clinical trials for Cuban COVID-19 vaccine candidates Soberana-02 and Abdala are underway, so are intervention studies involving frontline workers from across the country. (Photo by Joaquin Hernandez/Xinhua)

Составит ли кубинская вакцина Abdala конкуренцию BioNTech/Pfizer? 29.06.2021

На Кубе разработали собственную вакцину против Covid-19 под названием Abdala. Власти страны утверждают, что ее эффективность составляет более 92%. Так ли это на самом деле?

Russian President Vladimir Putin attends an annual televised phone-in with the country's citizens Direct Line with Vladimir Putin at the Moscow's World Trade Center studio in Moscow on June 30, 2021. (Photo by Sergei SAVOSTYANOV / SPUTNIK / AFP)

Путин назвал вакцину от коронавируса, которой привился 30.06.2021

Общаясь с гражданами в формате "прямой линии", Путин подчеркнул, что "вакцинация имеет смысл", но он - против принуждения к ней. Сам Путин сообщил, что привился "Спутником V".