В ЕС будет доступна вторая по счету вакцина от COVID-19 для подростков

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило препарат Moderna для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет. Об этом регулятор заявил в пятницу, 23 июля, в Амстердаме.

Как утверждается в заявлении, преимущества вакцины, которой до сих пор разрешалось прививать людей в возрасте от 18 лет, перевешивают связанные с ее применением риски. Окончательное решение о ее использовании должно быть теперь принято Европейской комиссией. Однако в данное случае последнее слово этого органа ЕС считается формальностью.

С конца мая 2021 года в ЕС для детей и подростков в возрасте от 12 лет разрешена к применению и вакцина Biontech & Pfizer. Однако Постоянная комиссия по вакцинации Германии (Stiko) в настоящее время рекомендует ее только тем подросткам, которые страдают определенными хроническими заболеваниями.

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