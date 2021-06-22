 Штайнмайер и Меркель призывают немцев прививаться от коронавируса | Новости из Германии о Германии | DW | 14.07.2021

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Германия

Штайнмайер и Меркель призывают немцев прививаться от коронавируса

В Германии замедляется кампания по вакцинации несмотря на то, что вакцины достаточно для всех желающих. Политики призывают немцев делать прививки, чтобы избежать новых ограничений.

Пациенту в Дюссельдорфе делают прививку от коронавируса

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) призвал немцев делать прививки от коронавируса. "Проявите ответственность по отношению к себе и другим. Делайте прививку", - сказал глава государства в видеообращении, опубликованном в среду, 14 июля. По его словам, вакцинация должна охватить все общество. "Только тогда новые мутации вируса, как нынешний дельта-вариант, не будут вынуждать нас вводить новые ограничения. Только тогда мы с большой долей уверенности будем защищены от тяжелых форм заболевания и смертельных случаев", - сказал Штайнмайер.

С призывом более активно прививаться от ковида 13 июля обратилась также канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel). "Прививка защищает не только вас, но и всегда близких вам людей, тех, кого вы любите", - сказала глава правительства ФРГ. Из-за того, что кампания по вакцинации замедляется, хотя недостатка в вакцинах нет, немецкие политики требуют более активной и широкой рекламной кампании, в том числе большего числа рекламных роликов на телевидении, чтобы убедить в необходимости сделать прививку тех, кто до сих пор не решился на это. По данным на момент публикации материала, в Германии полностью вакцинировано 43,7 процента населения, 58,9 процента получили как минимум одну прививку.

В Германии уже неделю растет показатель распространения коронавируса

В Германии продолжает расти средний показатель распространения коронавируса SARS-CoV-2. Он составил 7,1 случая на 100 тысяч жителей по данным утро среды, 14 июля, сообщил в Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI). Самый низкий показатель в последние месяцы был зафиксирован 6 июля, он составил 4,9 случая.

За прошедшие сутки в стране было выявлено 1548 новых случаев коронавирусной инфекции, 28 человек скончались. Неделю назад эти показатели составляли соответственно 985 и 48. Несмотря на повышение семидневного показателя, абсолютные цифры новых заражений и летальных исходов остаются на низком уровне. Всего с начала пандемии в ФРГ зарегистрировано более 3,7 млн заражений коронавирусом, свыше 91,2 тысячи пациентов умерли, выздоровели около 3,63 млн человек.

В связи с тем, что возможность привиться в ФРГ сейчас имеется практически у всех желающих, некоторые политики считают, что непривитые граждане должны платить за тесты на коронавирус. Об этом, в частности, в среду заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder). По его мнению, возникает вопрос, почему налогоплательщики должны нести высокие расходы на тестирование тех, кто не хочет вакцинироваться. Днем ранее глава Минздрава Йенс Шпан (Jens Spahn) также заявил, что в перспективе нужно подумать об изменении нынешней практики бесплатного тестирования населения на коронавирус. 

Infographic COVID-19 New Cases Per Capita – 2021-07-14 – Russia - Russian

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    Автор: Андрей Гурков


 

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