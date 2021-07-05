 ЕС обеспечен вакцинами от ковида для 70 процентов населения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 10.07.2021

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Коронавирус

ЕС обеспечен вакцинами от ковида для 70 процентов населения

"ЕС сдержал свое слово", - заявила глава Еврокомиссии, рассказывая о том, что Брюссель выполнил цель по снабжению стран-членов вакцинами, достаточными для прививок 70 процентов населения.

Флаконы с различными вакцинами

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), Европейский Союз достиг своей цели - предоставить странам-членам достаточное количество вакцины от коронавируса для вакцинации 70 процентов взрослых жителей. "ЕС сдержал свое слово", - заявила она в субботу, 10 июля.

По данным фон дер Ляйен, около полумиллиарда доз будут распределены по всему ЕС к концу недели. На сегодняшний день в рамках общей программы закупок ЕС были поставлены 330 миллионов доз вакцины компаний Biontech/Pfizer, 100 млн - AstraZeneca, 50 млн - Moderna и 20 млн - Johnson&Johnson.

"Ковид-19 еще не побежден, - отметила председатель Еврокомиссии (ЕК). - Но мы готовы продолжать поставлять вакцины - в том числе и против новых вариантов". В то же время она призвала, чтобы члены ЕС делали со своей стороны все возможное, чтобы вакцинация продвигалась вперед - только в таком случае "все будут в безопасности".

Еврокомиссия отвечает за совместную программу закупок вакцин

ЕК отвечает за совместную программу закупок вакцин. Весной фон дер Ляйен заявила о цели вакцинировать к концу лета не менее 70 процентов из примерно 366 миллионов взрослых граждан ЕС. Однако ответственность за проведение кампаний по вакцинации лежит на правительствах 27 стран-участниц, и прогресс в этой области существенно различается в отдельных странах. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), доля полностью вакцинированных людей в возрасте 18 лет и старше составляет в ЕС и Европейском экономическом пространстве 44,1 процента.

По оценке экспертов, распространение особенно заразного "дельта"-варианта коронавируса теперь требует еще более высокого уровня вакцинации, чем предполагалось ранее. Согласно исследованиям Института имени Роберта Коха (RKI), для обеспечения коллективного иммунитета должны быть привиты 85 процентов людей в возрасте от 12 до 59 лет, а в возрасте 60 лет и старше - даже 90 процентов.

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    Вакцина BioNTech и Pfizer: германо-американская история успеха

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    Германия отблагодарила своих ученых высшей наградой страны - орденом Крест за заслуги. 19 марта 2021 его вручил Озлем Тюречи и Угуру Шахину президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. "Вы приняли решение быть учеными и предпринимателями, потому что хотели, чтобы результаты ваших научных исследований дошли до пациентов, - подчеркнул он. - Вы создали вакцину для всего человечества".

    Автор: Андрей Гурков


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