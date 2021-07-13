 Прививка от коронавируса: ждет ли Европу обязательная вакцинация? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 16.07.2021

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Европа

Прививка от коронавируса: ждет ли Европу обязательная вакцинация?

Дебаты об обязательных прививках от коронавируса в разных странах Европы ведутся по-разному. Самые яркие примеры того, как проходит программа вакцинации в Евросоюзе, - у DW.

Прививочный паспорт жителя Германии с двумя наклейками о вакцинации против коронавируса

Прививочный паспорт жителя Германии с двумя наклейками о вакцинации против коронавируса

Власти целого ряда регионов России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса. Вынуждены будут сделать прививку от ковида и жители некоторых европейских государств. Как относятся к перспективе принудительной вакцинации власти разных стран Европы, и везде ли существует правовая база для этого требования? Детали - у DW.

Франция: Макрон призвал сограждан вакцинироваться

Президент Эмманюэль Макрон вечером 12 июля в своем телеобращении, которое собрало больше зрителей, чем финал чемпионата Европы по футболу, придал новый импульс кампании вакцинации в стране. Прежде всего предложенные им меры затрагивают медицинских работников: если сотрудники больниц и домов престарелых не будут вакцинированы до сентября, они рискуют потерять работу. Кроме того, президент перечислил вводимые ограничения для непривитых.

Прививочный центр во Франции

Французы отреагировали на объявление об обязательной вакцинации во Франции записью на прививки

Призывом к обязательной вакцинации французские власти реагируют на распространение чрезвычайно заразного дельта-варианта коронавируса. Более того, до сих пор полностью не вакцинированными остаются около 39 процентов жителей страны.

Во Франции пока нет критических высказываний по поводу обязательной вакцинации, а также дискуссий на этот счет. Напротив, сразу после выступления Макрона через интернет на прививку записались почти миллион французов. Как сообщил сайт бронирования Doctolib, это сделали в основном молодые люди в возрасте до 35 лет.

Германия: принудительной вакцинации не будет

Вскоре после сообщений об обязательной вакцинации в других странах власти Германии ясно дали понять, что занимают прямо противоположную позицию и не намерены вынуждать соотечественников прививаться против воли. 14 июля это решение озвучила Ангела Меркель  (Angela Merkel) - в непривычной для нее жесткой манере. "Мы не собираемся идти по пути, предложенному Францией. Мы уже заявили, что обязательной вакцинации не будет", - сказала канцлер ФРГ.

Заявление Меркель едва ли вызовет большой общественный резонанс - при всем желании властей провести в Германии всеобщую обязательную вакцинацию нереально. Право на физическую неприкосновенность граждан закреплено в конституции страны. Впрочем, исключения все же есть: например, при поступлении в детский сад или школу у детей должна быть прививка от кори. Вакцинироваться от кори необходимо и сотрудникам общественных и медицинских учреждений, в том числе воспитателям и учителям. Соискатели убежища и беженцы также обязаны сделать эту прививку не позднее, чем через месяц после заселения в общежитие.

Великобритания: карантинные ограничения полностью отменят к 19 июля

Выступление сборной Англии на чемпионате Европы по футболу восхитило сотни тысяч футбольных болельщиков. А вот толпы зрителей на стадионе "Уэмбли" без защитных масок и не соблюдающие даже минимальной социальной дистанции вызвали критику во всем мире. В самой Великобритании 85 процентов новых заражений вызваны чрезвычайно заразным дельта-вариантом коронавируса.

Сердечки на стене в Лондоне - память о жертвах коронавируса

Сердечки на стене в Лондоне - память о жертвах коронавируса

Премьер-министр страны Борис Джонсон призвал соотечественников к осторожности и осмотрительности. Несколько недель назад правительство объявило об обязательной вакцинации среди сотрудников домов престарелых. Это же правило распространяется на парикмахеров и других работников сферы услуг, а также на волонтеров в общественном секторе. В то же время британский премьер под давлением общественного мнения одно за другим смягчает карантинные ограничения. Планируется, что к 19 июля они будут полностью отменены.

Греция: число заражений растет

С помощью жестких заявлений и решений пытается взять под контроль пандемию в своей стране и глава греческого правительства. "Мы не собираемся снова закрывать всю страну  из-за отношения (к вакцинации. - Ред.) некоторых", - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в начале этой недели. В ближайшее время жителям страны будет разрешено находиться в закрытых помещениях ресторанов и культурных учреждении только при наличии прививки от коронавируса. Медицинские работники и сотрудники домов престарелых тоже должны быть привиты в обязательном порядке, иначе они рискуют быть отстраненными от работы.

Пожилые женщины на вакцинации в кабинете у врача

В Греции почти нет протестов против вакцинации - число заражений здесь снова значительно выросло

Греки не особенно возмущаются требованиями властей. Возможно, это связано с тем, что большинство считает их действительно необходимыми: на фоне существенного смягчения ограничений, введенных ранее для борьбы с пандемией, число новых заражений в стране за последние две недели резко возросло. Одной из основных причин этого эксперты называют возобновление клубной жизни и ночных тусовок молодежи. Учитывая нестабильное состояние греческой системы здравоохранения, неудивительно, что греческие власти забили тревогу.

Чехия: обязательная вакцинация - вопрос времени?

На сегодняшний день все дети в Чехии должны быть вакцинированы от девяти инфекционных заболеваний, в том числе дифтерии, столбняка, коклюша, гепатита В, кори, краснухи и паротита. Без этих прививок ребенка не примут ни в один детский сад или школу. Родителям, не привившим ребенка, грозят денежные штрафы.

Каких-либо общественных дебатов по этому поводу в стране не ведется. Возможно, это связано также с тем, что жесткую линию правительства Чехии весной этого года поддержал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В судебном постановлении сказано, что чешская политика в области здравоохранения "во всех смыслах" отвечает интересам детей.

Учитывая позицию чешских властей, вполне можно допустить, что прививка от коронавируса также станет частью программы обязательной вакцинации. По данным Института имени Роберта Коха, число жителей Чехии, полностью привитых от ковида, составляет всего 36 процентов. Это, в сравнении с другими странами Евросоюза, относительно низкий показатель.

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    Автор: Андрей Гурков


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