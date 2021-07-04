Коронавирус: Египет разрешил отелям принимать больше посетителей

Мир борется с новой волной пандемии COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации. По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена более чем у 184,5 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, свыше 168 млн человек выздоровели. DW следит за событиями понедельника, 5 июля (время московское).

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Израиль ведет переговоры с рядом стран о передаче им доз вакцины BioNTech/Pfizer, срок годности которых истечет к концу июля, сообщил премьер-министр Нафтали Беннет. Глава правительства не назвал конкретные государства, а также предполагаемое количество таких доз. Подобная сделка может состояться лишь при одобрении производителя лекарственного препарата, отметило министерство здравоохранения.

Минздрав Франции предупредил об угрозе четвертой волны

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран предупреждает о возможном приближении четвертой волны пандемии. Из-за дельта-варианта коронавируса количество новых инфекций в стране не уменьшалось в течение последних пяти дней. "Пример Великобритании показывает, что с конца июля возможна четвертая волна", - сказал глава французского Минздрава, подчеркнув, что срочно необходимо ускорить темпы вакцинации.

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Ксавье Беттель

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель помещен в больницу на обследование. Речь идет о мере предосторожности, глава правительства покинет медучреждение в ближайшие 24 часа, говорится в заявлении властей. Неделей ранее тест Беттеля на коронавирус, взятый после саммита ЕС в Брюсселе, показал положительный результат. Сам премьер заявил, что уже получил первую дозу прививки от коронавируса.

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Власти Египта продолжают ослаблять антикоронавирусные меры в свете снижения числа заражений. Теперь гостиницы, рестораны, театры и кинотеатры могут быть заполнены на 70 процентов вместо пятидесяти.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 июля >>>

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