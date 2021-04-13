 Отдых в Турции. Туристов ждут с 1 июня, несмотря на коронавирус | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 07.05.2021

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Европа

Отдых в Турции. Туристов ждут с 1 июня, несмотря на коронавирус

Турбизнес Турции потерял из-за пандемии миллиарды евро. Жесткими ограничениями для местного населения и освобождением от них туристов власти пытаются спасти туристический сезон 2021 года.

Карантин в Турции не распространяется на туристов

Большинство карантинных ограничений в Турции не распространяется на туристов

Уже две недели подряд в Турции снижается уровень заражения коронавирусом. В середине апреля произошел резкий скачок заболеваемости SARS-CoV-2, суточный прирост 16 апреля превысил 60 тысяч случаев заражения коронавирусом. Но уже к 4 мая он сократился наполовину: в стране было зарегистрировано около 29 тысяч новых заражений. В тот же день турецкий Минздрав сообщил, что из "красной зоны", в которую входят провинции с высоким риском заражения коронавирусом, вышли курортные регионы Анталья и Мугла. 

Молодожены на пустой улице в центре Стамбула. В Турции действует жесткий локдаун

Улица в центре Стамбула. В Турции до 17 мая действует жесткий локдаун

С 29 апреля по 17 мая власти Турции ввели в стране жесткий локдаун. В этот период закрыты все рестораны и кафе, многие предприятия, действует комендантский час в ночное время и в выходные дни. Гражданам разрешено покидать дома только по уважительным причинам, поездки по стране возможны для местных жителей по специальным разрешениям. С 7 мая и предположительно до 17 мая правила еще раз ужесточаются: теперь в магазинах будет разрешено продавать только основные продукты питания и средства гигиены. 

Карантин не распространяется на иностранных туристов?

Однако на иностранных туристов большинство ограничений не распространяется, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой. По его словам, открыты музеи и памятники старины, и "посещать их сейчас еще приятнее, чем раньше". "В определенном смысле быть сейчас туристом в Турции - большое преимущество", - говорит министр. С 1 июня власти Турции намерены официально открыть основной туристический сезон в стране, заявил Эрсой 3 мая.

Правительство Турции надеется с помощью жестких мер спасти туристический сезон 2021 года. Для многих россиян и немцев, а также граждан других стран Турция является популярным местом отдыха. Туристы привозят в страну много денег и тем самым поддерживают экономику, переживающую не самые лучшие времена. Власти рассчитывают снизить до минимума уровень заражений коронавирусом к началу основного туристического сезона, чтобы не повторить провал прошлого года.

Пустой пляж в Анталье

Пустой пляж в Анталье

Тогда пандемия нанесла большой ущерб турбизнесу на побережье Средиземного и Эгейского морей. Из-за ограничений на поездки, действовавших во многих странах, многие люди остались дома. По данным турецкого статистического ведомства (TUIK), в прошлом году страну посетило на 15,9 миллиона туристов меньше по сравнению с 2019-м, падение составило около 70 процентов. Доходы туристической отрасли сократились на 65 процентов - примерно 8,3 миллиарда евро. Работы в туристической сфере лишились 320 тысяч человек.

В Турции особенно надеются на российских туристов 

Наиболее пострадал один из популярных курортов - Анталья. Всего 3 миллиона туристов приехали в прошлом году в регион вместо обычных 15-ти. В первые три месяца нынешнего года все выглядело совсем неплохо, говорит Кемаль Сахин, глава туристической компании, владеющей в Анталье сетью гостиниц. Однако в апреле стал расти уровень заболеваемости, и Россия резко ограничила авиасообщение с Турцией.

Пустующие гостиницы в Анталье

Пустующие гостиницы в Анталье

"Оживления не произойдет, поскольку из-за высоких показателей распространения SARS-CoV-2 туристических рейсов из России до 1 июня не будет", - сказал Сахин DW. По его словам, если в этом году российские туристы не приедут, грозит полный крах. На 12 мая запланирован визит в Москву главы турецкого МИД и министра здравоохранения. Как сообщается, одной из тем переговоров станет возобновление регулярного авиасообщения между Россией и Турцией

В начале весны полон оптимизма был и глава Эгейского объединения туристических компаний (ETIK) Мехмет Ислер. "В начале марта мы прогнозировали 30 миллионов туристов в этом году. Но потом в марте по всей стране прошли партийные съезды, чуть позже стала расти заболеваемость и в ответ на это были введены жесткие ограничительные меры", - говорит Ислер DW. - Наши ожидания и планы стали таять на глазах".

Спасет ли вакцинация туристический сезон?

В 2019 году около 7 миллионов россиян и 5 миллионов немцев провели отпуск в Турции. В прошлом году их число резко сократилось из-за пандемии. Кемаль Сахин опасается, что и нынешний год будет ненамного лучше прошлого, поскольку, как он считает, и в России, и в Германии возникли проблемы с вакцинацией. "Это рушит все наши планы на текущий год. Но мы надеемся, что в июне произойдет оживление в туристической отрасли и не будет новых проблем", - говорит он.

При этом немцы не спешат с покупкой туров в Турцию, хотя эта страна сейчас является третьей по популярности после Греции и Испании. По данным на начало мая, бронирование турпоездок из Германии в другие страны составило лишь 20-25 процентов от уровня 2019 года, сообщил Германский туристический союз (DRV). При этом большинство туров забронировано на конец лета или осень этого года, а также на начало 2022 года.

Турция опоздала с жестким карантином?  

Введенный президентом Эрдоганом локдаун на три недели парализовал внутренний туризм в стране. Несмотря на это, многие туристические компании поддержали эти меры. Они надеются, суточные показатели коронавирусной инфекции сильно сократятся, и отрасль снова сможет нормально работать. По мнению Кемаля Сахина, локдаун - правильная, но запоздалая мера. "Если бы его ввели раньше, можно было бы раньше открыть сезон", - говорит он. Сходного мнения придерживается и Мехмет Ислер: "Сейчас мы должны очень серьезно отнестись к антикоронавирусным мерам и показать туристам, что Турция - безопасная страна. Иначе мы не сможем достичь поставленных целей в 2021 году".

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    Автор: Максим Нелюбин


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