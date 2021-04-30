 Греция снова открывает двери отдыхающим: что нужно знать туристам | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.05.2021

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Европа

Греция снова открывает двери отдыхающим: что нужно знать туристам

Туристы с прививкой от коронавируса или негативным тестом с 15 мая смогут въезжать в Грецию без карантина. Как страна готовится к снятию локдауна и что нужно знать тем, кто собирается провести там отпуск, - у DW.

Вид на афинский Акрополь на восходе солнца

Вид на афинский Акрополь на восходе солнца

Локдаун в Греции продолжался полгода. Наконец премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая по телевидению 21 апреля, представил план постепенного снятия ограничений, подразумевающий три этапа. С третьего мая в Греции смогут возобновить работу рестораны и кафе, обслуживающие клиентов на улице, неделей позже, с 10 мая, откроются школы, а с 15 мая туристы, сделавшие обе прививки от коронавируса или имеющие при себе негативный тест на COVID-19, смогут снова въезжать в страну без необходимости соблюдения карантина.

Прохожие на улицах острова Санторин

Из-за пандемии улицы на острове Санторин малолюдны как никогда

По данным сайта Worldometer на 30 апреля, с начала пандемии в Греции, население которой составляет более 10,7 млн человек, коронавирусной инфекцией заразились около 343 тыс. жителей. За этот период в стране скончались около 10,3 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

О введении режима локдауна правительство Греции объявило в начале ноября 2020 года. Кроме прочего, жителям страны разрешалось покидать свои дома только по уважительной причине и с разрешения, полученного по SMS. Кроме того, в стране действовал комендантский час, возможности для поездок были серьезно ограничены, занятия в школах велись в режиме онлайн и соблюдался еще целый ряд карантинных ограничений. В этих условиях среднесуточный прирост пациентов с коронавирусом составлял около 2500 человек, а загруженность палат интенсивной терапии в больницах была вдвое меньше, чем перед локдауном.

Почему в Греции снимают режим локдауна?

И все-таки вопрос о том, почему режим локдауна решили отменить именно сейчас, в Греции не задает никто, даже оппозиция, которая не раз критиковала меры правительства по борьбе с пандемией. А все потому, что за месяцы на карантине терпение греков достигло предела, а экзистенциальные страхи усилились как никогда.

По словам Кириакоса Мицотакиса, на пути к возвращению к нормальной жизни грекам должны помочь прививки, самостоятельное тестирование граждан и… хорошая погода. Возобновление работы туристической отрасли очень важно для экономики страны, ведь доходы от нее составляют четверть ВВП Греции.

Греция без туристов

Судя по всему, тем, кто отправится в Грецию в середине мая, сразу после снятия локдауна, удастся познакомиться с ней в практически уникальных условиях, а именно без привычного наплыва туристов. Обычно в конце весны Акрополь в Афинах посещают около 15 тысяч человек в день. Однако в апреле 2021 года это число можно было смело уменьшить в 15 раз. То же касается городов Дельфы, Кносс, Олимпия и Эпидавр, традиционно являющихся магнитами для туристов.

Женщина и мужчина фотографируются на фоне панорамы острова Сирос

Летом 2021 года Грецию можно увидеть без привычного скопления туристов

Разрабатывая план открытия страны для отдыхающих из-за рубежа, представители туристической отрасти в Греции провели эксперимент. С 14 по 18 апреля 188 туристов из Нидерландов разместили в отеле на острове Родос. Они могли общаться между собой, но не поддерживали контакты с местными жителями. Результат эксперимента оказался обнадеживающим: вспышки заражений не произошло.

Важную роль в разработке стратегии по открытию страны для туристов сыграло и решение привить всех без исключения жителей островов с населением до 10 тысяч человек. Для этого там был отменен действующий в остальной части страны порядок приоритетной вакцинации. Целью кампании была возможность присвоить этим островам статус "свободных от ковида" (COVID-free Island). К слову сказать, правительство Италии, чья экономика также сильно зависит от туризма, уже объявило о намерении последовать примеру Греции в этой области.

Какие ограничения сохранятся в Греции

Однако тем, кто этим летом соберется в отпуск в Грецию, стоит учесть, что ночной жизнью насладиться там все же не получится. Начало комендантского часа после выхода из режима локдауна перенесут с 21 часа на 23 часа, однако о его полной отмене пока речи не идет.

Кроме того, у правительства до сих пор нет плана по открытию культурных и развлекательных учреждений, таких как театры, концертные и кинозалы и ночные клубы. Живые выступления музыкантов в тавернах тоже пока не разрешаются.

Православная Пасха в условиях локдауна

Православная Пасха приходится в этом году на 2 мая. Многие в Греции надеялись, что в этот день они смогут встретить праздник с родственниками, проживающими в других частях страны. Однако правительство отказалось от введения послаблений в плане поездок.

Утешением для верующих должно стать решение перенести начало пасхального богослужения с 23 часов на 21 час и проводить его во дворах церквей. Так что греки смогут посетить службу и по традиции обменяться после нее крашеными яйцами. От традиционных поцелуев в щеку, впрочем, им придется отказаться. Ведь ношение масок и соблюдение социальной дистанции будут обязательными даже в пасхальную ночь.

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