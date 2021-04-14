Ученые призывают власти ФРГ не вводить комендантский час для борьбы с пандемией

Запрет на выход из дома не является эффективной мерой борьбы с пандемией COVID-19, считает физик Герхард Шойх (Gerhard Scheuch), ранее возглавлявший международное Общество аэрозольных исследований (GAeF). В интервью немецкой радиостанции WDR 5 в среду, 14 апреля, Шойх подверг критике планы правительства Германии вводить комендантский час с 21.00 до 05.00 в случае сильного роста заболеваемости коронавирусом.

"Если мы введем запрет на выход из дома, то это станет сигналом для жителей: Внимание! На улице опасно. Но это совсем не так", - заявил исследователь аэрозолей. Он назвал такую меру "абсурдной", отметив, что коронавирус распространяется в закрытых помещениях гораздо быстрее, чем на свежем воздухе. Проводить встречи в закрытых помещениях следует только при необходимости, и они не должны длиться слишком долго, так как "каждый лишний час несет большую опасность", предостерег Шойх.

Ранее ведущие исследователи аэрозолей обратились к федеральному и земельным правительствам с открытым письмом, призвав не прибегать к таким мерам, как комендантский час, и мотивировать жителей больше времени проводить на свежем воздухе.

Берлин унифицирует карантинные ограничения

Накануне правительство ФРГ одобрило поправки в Закон об эпидемиологической защите, предусматривающие, в частности, введение запрета на выход из дома с 21.00 до 05.00, если показатель прироста заболеваемости в определенном населенном пункте или регионе превысит 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней. Цель законопроекта - унифицировать разные правила относительно ужесточения ограничений, которые сейчас действуют в 16 федеральных землях Германии. Документ теперь должен получить поддержку бундестага и бундесрата (представительство федеральных земель).

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