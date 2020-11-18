 В Германии унифицируют карантинные ограничения | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.04.2021

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Коронавирус

В Германии унифицируют карантинные ограничения

Одобренный правительством ФРГ законопроект предусматривает единые для всей страны ограничения при превышении допустимого порога прироста заболеваемости. Документ должен пройти через бундестаг и бундесрат.

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Правительство Германии во вторник, 13 апреля, одобрило поправки в Закон об эпидемиологической защите, регулирующие автоматическое ужесточение ограничительных мер в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Предполагается, в частности, введение запрета на выход из дома с 21.00 до 05.00, если показатель прироста заболеваемости в определенном населенном пункте или регионе превысит 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней, цитируют законопроект немецкие информагентства.

В этом случае также разрешенная численность встреч будет ограничена жителями одного домохозяйства и еще одним лицом, а магазины (кроме продуктовых и товаров первой необходимости), а также культурные и развлекательные учреждения должны будут закрыться. Документ также предусматривает переход школ на дистанционное обучение, если показатель прироста заболеваемости превысит 200 случаев за 7 дней.

Законопроект должен теперь получить поддержку бундестага (парламента) и бундесрата (представительство федеральных земель). Цель инициативы - унифицировать разные правила относительно ужесточения ограничений, которые сейчас действуют в 16 федеральных землях Германии.

Компании обяжут предлагать сотрудникам тесты на ковид

Кабинет министров ФРГ также дал зеленый свет распоряжению министерства труда, которое обяжет работодателей не реже одного раза в неделю предлагать тесты на COVID-19 сотрудникам, которые не могут работать дистанционно.

За последние сутки в Германии было выявлено 10 810 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 294 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено свыше 3 млн случаев заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 78 746. Выздоровели свыше 2,7 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране составил 140,9 случая на 100 тысяч жителей.

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    Автор: Максим Нелюбин


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