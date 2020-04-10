 Вакцинация в Германии и ЕС: коренной перелом наступит в ближайшие 2 месяца | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 14.04.2021

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Германия

Вакцинация в Германии и ЕС: коренной перелом наступит в ближайшие 2 месяца

Дефицит вакцин от COVID-19 заканчивается, во 2-м квартале поставки в ЕС увеличатся в три раза. Благодаря росту производства в Европе прививочная кампания вступает в решающую фазу.

Очередь на прививку в центре вакцинации города Кельна

3 апреля 2021 года. Очередь на прививку в центре вакцинации города Кельна

В апреле-мае в Германии, как и в других странах Евросоюза, будут одновременно идти два процесса. С одной стороны, из-за распространения британской мутации коронавируса B.1.1.7 будет, по всей видимости, нарастать третья волна пандемии, про которую канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) 12 апреля сказала, что она "станет для нас, возможно, самой суровой". Поэтому весьма вероятны новые карантинные ограничения и локдауны.

Поставки вакцин в ЕС: что должно обеспечить рост в три раза

С другой стороны, в апреле-июне резко вырастут темпы прививочной кампании. Евросоюз с населением в 450 млн человек ожидает получить примерно в три раза больше доз, чем за январь-март: от 300 до 360 миллионов. Поэтому более чем вероятно, что уже к концу 2-го квартала многие страны ЕС вплотную приблизятся к цели сформировать у своего населения коллективный иммунитет от коронавируса. 

Столь значительное увеличение ожидаемых поставок объясняется, прежде всего, быстрым наращиванием производства на европейских предприятиях тех трех разработчиков вакцин, которые снабжали ЕС уже в 1-м квартале: это немецко-американский консорциум BioNTech/Pfizer, компания из США Moderna и британо-шведский концерн AstraZeneca (об этом чуть позже).

Инфографика Ожидаемые в ЕС во 2-м квартале поставки вакцин от коронавируса

К тому же теперь к ним может присоединиться четвертый разработчик: американская корпорация Johnson&Johnson, точнее - ее бельгийская дочерняя фирма Janssen. Ее вакцина была зарегистрирована в ЕС еще 11 марта, однако о начале поставок фармацевтический гигант объявил лишь 12 апреля. Но уже 13 апреля остановил их на неопределенное время из-за зарегистрированных в США случаях тромбоза. 

Вакцина Johnson&Johnson предполагает для иммунизации лишь одну прививку, а не две, как у остальных разработчиков. Так что если ее использование не будет сильно ограничено или даже остановлено, и корпорация к тому же выполнит свои обязательства на текущий квартал, то только благодаря этой векторной вакцине число полностью привитых в ЕС могло бы увеличиться до конца июня сразу на 50-55 миллионов человек.    

Лидеры вакцинации в Евросоюзе

К тому же вполне возможно, что в мае-июне в ЕС будут допущены к применению вакцины немецкой компании CureVac и американской корпорации Novavax, а также российская "Спутник V". Это даст дополнительный импульс прививочной кампании, но вряд ли сможет существенно повлиять на результаты 2-го квартала, хотя в 3-м квартале, несомненно, ускорит финальный этап массовой вакцинации в Евросоюзе.    

Прием желающих привиться от коронавируса в одном из центров вакцинации в Дании

Прием желающих привиться от коронавируса в одном из центров вакцинации в Дании

Среди лидеров ЕС по проценту привитых в ближайшие два месяца явно будет, к примеру, Дания. 12 апреля эта скандинавская страна с населением в 5,8 млн человек отрепетировала вакцинацию в условиях предстоящего бездефицитного снабжения - и за один день привила мРНК-вакцинами BioNTech/Pfizer и Moderna почти 105 тысяч желающих в более чем 60 центрах вакцинации.

Другим лидером станет Венгрия, которая в дополнение к вакцинам западных производителей, закупленным в централизованном порядке через ЕС, использует также китайскую Sinopharm и российскую "Спутник V".

В первых рядах непременно окажется и крупнейшая страна ЕС - Германия. Во-первых, потому, что ее жители проявляют очень высокую готовность прививаться от коронавируса. По свежим социологическим данным Института имени Роберта Коха (RKI), 67,8% опрошенных заявили в начале марта, что "непременно" будут вакцинироваться и лишь 4,1% ответили, что не сделают этого "ни в коем случае". Как только доз стало больше и к вакцинации привлекли небольшие врачебные кабинеты, ежедневное число прививок тут же подскочило: если в начале марта оно составляло 200-250 тысяч, то в первых числах апреля выросло до 670-720 тысяч в день, а 12 апреля составило 400 тысяч.    

Германия сделала ставку на вакцины BioNTech/Pfizer и CureVac

Во-вторых, потому, что ФРГ получит в пропорциональном отношении больше вакцин, чем целый ряд других партнеров по Евросоюзу. "Германии пошло на пользу то, что летом 2020 года она скупила те дозы, которые другие страны ЕС на захотели брать", - поясняет экономическая газета Handelsblatt. Аналогично, по данным издания, поступила и Мальта, которая теперь тоже в европейских лидерах по темпам вакцинации.

В-третьих, потому, что ФРГ, по данным сайта федерального правительства, в индивидуальном порядке забронировала у двух немецких разработчиков мРНК-вакцин BioNTech и CureVac, с которыми договорился и ЕС, дополнительные партии в размере соответственно 30 и 20 млн доз.  

Завод компании BioNTech в Марбурге

Завод компании BioNTech в Марбурге мощностью 750 млн доз в год

Так что во 2-м квартале Германия с населением в 83 млн человек может рассчитывать примерно на 69 млн доз - после 19,7 млн в 1-м квартале. При этом подавляющее большинство из них, 40 млн доз, вновь обеспечит консорциум BioNTech/Pfizer. С января по март на него пришлись почти две трети полученных ФРГ объемов.

Сомнений в том, что компания из Майнца BioNTech, разработчик той самой вакцины, которую в русскоязычном пространстве обычно называют "пфайзеровской", и ее американский партнер Pfizer справятся с выполнением заказа, нет.

Компания BioNTech: мощный собственный завод и сеть партнеров

Ведь еще в феврале BioNTech завершила реконструкцию купленного в городе Марбурге фармацевтического завода и теперь выводит его на проектную мощность 750 млн доз в год. К концу июня руководство компании обещало выпустить порядка 250 млн доз. Их основным получателем станет Евросоюз. Параллельно ЕС будет снабжать сопоставимый по мощности завод корпорации Pfizer в бельгийском Пуурсе, тоже реконструированный в начале года. 

Однако компания BioNTech обзавелась в последние месяцы не только очень крупной собственной производственной площадкой, но и организовала, прежде всего в Германии, целую сеть из поставщиков компонентов и предприятий-партнеров, обеспечивающих по ее заказу такой весьма сложный технологический процесс, как разлив вакцин.

Инфографика Производство вакцин от COVID-19 в Германии

Так, вот уже несколько недель вакцину BioNTech/Pfizer производит в городе Халле в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия немецкое дочернее предприятие американской фармацевтической корпорации Baxter, объявила 12 апреля пресс-служба BioNTech. В ближайшее время к разливу вакцины может приступить также завод Novartis в швейцарском городе Штайне, производственная линия уже готова, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу концерна. В мае разлив вакцин намерен начать также завод Allergopharma в Райнбеке под Гамбургом.

Компания CureVac: заводы в разных странах ждут регистрации вакцины

В то же время, скажем, немецкая компания Rentschler Biopharma из Лаупхайма уже с конца 2020 года выполняет некоторые технологические процессы для BioNTech и одновременно готовиться начать широкомасштабное производство вакцины CureVac сразу после ее регистрации в ЕС. Ее же собираются выпускать швейцарская компания Celonic на своем заводе в немецком Гейдельберге, швейцарская Novartis в австрийском Кундле и немецкая Wacker в нидерландском Амстердаме. 

Производство вакцин на заводе компании IDT Biologika в Дессау

Производство вакцин на заводе компании IDT Biologika в Дессау

Так что даже если возникнут дальнейшие проблемы с вакцинами AstraZeneca и Johnson&Johnson, на производстве которых решила сосредоточиться, к примеру, компания IDT Biologika из Дессау - в Германии и в целом в Евросоюзе уже созданы или вот-вот будут созданы многочисленные производственные мощности для выпуска других препаратов. 

Эти мощности явно способны во 2-м квартале обеспечить коренной перелом в прививочной кампании и самое позднее в 3-м квартале предоставить вакцины всем желающим в ЕС, после чего снабжать ими весь мир. И при необходимости, думается, оперативно осваивать выпуск новых вариантов этих вакцин в ответ на новые мутации вируса.

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    Автор: Андрей Гурков


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