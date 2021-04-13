Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.
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