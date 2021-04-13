Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

Походы по Германии

Путь Святого Иакова

(Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.