 Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.04.2021

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Россия

Авиасообщение с Турцией приостановлено: отпуск отменяется?

Россия приостановила полеты в Турцию на полтора месяца. Из-за этого "сгорят" туры более полумиллиона россиян. Но не только их планы оказались нарушены, считает Сергей Елкин.

Эрдоган переживает из-за отмены его отпуска в Сочи после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией - карикатура Сергея Елкина

Смотрите также:

  • Саксонская Швейцария

    Походы по Германии

    Тропа художников

    (Malerweg) ••• Этот 110-километровый пешеходный маршрут проходит вдоль Эльбы по Саксонской Швейцарии. Первые "туристы" начали осваивать здешние места еще в XVIII веке. Ими были многочисленные художники, восхищенные здешними ландшафтами.

  • Альгой

    Походы по Германии

    Европейский маршрут E5

    (Europäischer Fernwanderweg E5) ••• Европейский дальний пешеходный маршрут E5 проложен от Атлантического побережья Франции до итальянской Вероны. В Германии популярностью пользуется 50-километровый отрезок, проходящий по баварскому альпийскому региону Альгой.

  • Чертова стена (Teufelsmauer) в Гарце

    Походы по Германии

    Путь Святого Иакова

    (Jakobsweg) ••• Путь Святого Иакова - паломническая дорога, вернее - сеть маршрутов по всей Европе, ведущих к могиле этого апостола в испанский город Сантьяго-де-Компостела. В Германии насчитывается около трех десятков путей Святого Иакова. Один из них проходит мимо "Чертовой стены" в Гарце.

  • Люнебургская пустошь

    Походы по Германии

    Овечий маршрут

    (Heidschnuckenweg) ••• Хайдшнуке - порода неприхотливых овец, которых в Германии разводят в Люнебургской пустоши. 220-километровый маршрут Хайдшнукенвег проложен между Гамбургом и Целле. Самое красивое время в этих местах - в конце лета, когда в пустоши цветет вереск.

  • Замок Пфальцграфенштайн в Каубе

    Походы по Германии

    Рейнская тропа

    (Rheinsteig) ••• Этот 320-километровый маршрут вдоль Рейна от Бонна до Висбадена богат подъемами на горные слоны и спусками к живописным деревушкам на берегах главной немецкой реки. На фотографии - замок Пфальцграфенштайн в Каубе.

  • Развалины замка Вазигенштайн во французском Эльзасе

    Походы по Германии

    Германско-французская дорога замков

    (Deutsch-Französischer Burgenweg) ••• Следующий 33-километровый маршрут проложен по немецкому региону Пфальц и французскому Эльзасу и включен в список особых рекомендаций Немецкого общества пешего туризма (Deutscher Wanderverband). Он проходит по территории биосферного резервата ЮНЕСКО.

  • Вершина горы Броккен

    Походы по Германии

    Кольцевой маршрут вокруг Броккена

    (Brocken-Rundwanderweg) ••• Горный массив Гарц - популярный немецкий туристический регион. Здесь находится гора Броккен, на которую поднимался еще сам Гёте, позже описавший эти места в своем "Фаусте". На вершину необязательно идти пешком. Из Вернигероде сюда ходит горная узкоколейка Брокенбан.

  • Ренштайг

    Походы по Германии

    Ренштайг

    (Rennsteig) ••• 170-километровая пешая тропа Ренштайг проходит по Тюрингенскому лесу и Франконскому лесу. Для туристических походов этот путь стали использовать в XIX веке, а первое его письменное упоминание датировано еще XIII столетием.

  • Тюрингия

    Походы по Германии

    Зеленый пояс

    (Grünes Band) ••• Почти четыре десятилетия Европу разделял "железный занавес". В Германии после воссоединения страны бывшую 1393-километровую пограничную полосу между ГДР и ФРГ превратили в туристический маршрут, напоминающий о временах раздела страны.

  • Шлезвиг-Гольштейн

    Походы по Германии

    Ваттовое море

    (Wattwanderung) ••• Завершим обзор не каким-то отдельным маршрутом, а необычным видом прогулок - во время отливов по дну Ваттового мелководья на Северном море. Ваттовое море имеет статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. Совершать эти экскурсии рекомендуется в сопровождении гидов, знающих особенности побережья, приливов и отливов.

    Автор: Анн Термеш, Максим Нелюбин


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