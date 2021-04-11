Летний отдых в Испании: что надо знать россиянам для поездки
Исходя из нынешней ситуации с коронавирусом, испанские эксперты сомневаются, что границы их страны будут открыты этим летом для отдыхающих из России. Но не исключают и приятных сюрпризов.
В прошлом году знаменитые испанские пляжи остались полупустыми
Еще месяц назад на рынке туристических услуг Испании преобладал оптимизм, что позволило министру промышленности, торговли и туризма Рейес Марото спрогнозировать приезд в этом году на испанские пляжи до 40 миллионов иностранцев. Однако, отмеченный в последние недели рост заболеваемости COVID-19, задержки с прививками и ряд иных негативных факторов заставляют экспертов поставить под вопрос подобный сценарий.
По их мнению, не гарантирован въезд даже гражданам стран-членов Евросоюза, ближайшим соседям Испании. Что же касается туристов из других государств, включая Россию, то их шанс отдохнуть на испанских курортах крайне невелик, полагают эксперты.
Задержки с вакцинацией в Испании
По мнению представителя Ассоциации профессионалов туризма Хорхе Руиса Гонсалеса, "точку в оптимистических прогнозах" поставил председатель правительства Испании Педро Санчес. Он заявил 6 апреля, что вакцинацию 70 процентов населения, гарантирующую стране защиту от пандемии, планируется завершить лишь к сентябрю. Ранее премьер утверждал, что прививочная кампании закончится в конце мая - как раз к началу туристического сезона.
Вакцину AstraZeneca Испания закупила в больших количествах
Причина задержки, напомнил Руис Гонсалес в интервью DW, заключается в задержках с поставками вакцины, а также, как он выразился, в "неразберихе" с одной из них - AstraZeneca, закупленной Испанией в больших количествах. Противоречивые отклики международных экспертов о побочных воздействиях этого препарата и возрастные ограничения, наложенные на его применение Минздравом Испании, вызвали недоверие к этой вакцине и отказ многих испанцев от прививки.
Уровень заболеваемости не снижается
По данным действующей в сфере туризма консалтинговой компании Arcano Economic Research, залогом успеха предстоящего турсезона в Испании должны были стать, помимо вакцинации, снижение заболеваемости COVID-19, снятие карантинных мер и введение так называемых единых европейских "ковидных паспортов" со сведениями о прохождении их обладателями тестов и прививок.
Сейчас в Испании разрешена работа лишь ресторанов под открытым небом
Однако, отметил в беседе с DW представитель компании Антонио Росас Райа, "ни один из этих факторов пока не демонстрирует положительной динамики". Заболеваемость лишь растет, причем, именно на побережье - в районах пляжного отдыха. Ученые говорят даже о приближении очередной - четвертой для Испании - волны пандемии.
Карантинные меры не ослабевают. К примеру, сейчас разрешена работа лишь ресторанов под открытым небом, во многих регионах действует запрет на выезд за пределы постоянного места жительства, от иностранцев при въезде в страну требуют справки о пройденных тестах и так далее. Что же касается "ковидных паспортов", то они пока не введены.
Совет россиянам, желающим отдохнуть в Испании
Между тем, как считают оба эксперта, в вопросе с поездками в Испанию могут быть неожиданности. История нынешней пандемии ими изобилует. К примеру, летом 2020 года, сразу после первой волны коронавируса, Мадрид разрешил поездки на свои курорты гражданам из стран Евросоюза. И это произошло несмотря на предшествовавшие такому решению разговоры о долговременном закрытии границ.
Кстати, тогда возможность отдохнуть в Испании, напомнил Руис Гонсалес, стала неожиданностью для европейцев, а испанские власти "не потрудились толком проинформировать об изменившейся ситуации парнеров по ЕС". Так что в страну из-за опасений подхватить инфекцию приехало очень мало отдыхающих - пляжи оставались все лето полупустыми. При том, что никакой опасности заражения ковидом на них в то время не существовало.
В подобных обстоятельствах представители местной туристической отрасли рекомендуют россиянам, желающим отдохнуть летом в Испании, внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации в стране и не пропустить возможности поехать туда, если таковая представится. Кроме того, эксперты напоминают, что вопрос открытия границ Испании (как страны, входящей в Евросоюз) для граждан государств, не являющихся членом ЕС, решается не только в Мадриде, но и Брюсселе.
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Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов
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