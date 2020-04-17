 Туризм 2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 13.02.2021

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Германия

Туризм 2021: где будут отдыхать немцы и куда они не поедут

Из-за пандемии жители ФРГ стали путешествовали как в 1970-е годы. Этим летом их вновь будет намного меньше на всех основных международных направлениях. Как это скажется на ценах?

Немецкие туристы с флагом ФРГ на пляже острова Майорка

Каждый опытный выездной турист знает: куда бы он ни приехал, особенно в Европе, он почти наверняка встретит там немало отпускников из Германии. Немцы долго входили в число самых активно путешествующих народов. Но в 2020 году из-за коронавируса все изменилось: почти две трети из них не совершили ни одной турпоездки продолжительностью более 5 дней, хотя карантинные ограничения и закрытия границ действовали далеко не все время. Иными словами: в условиях пандемии путешествовали лишь немногим более трети жителей ФРГ - всего 37%.   

А чего туриндустрии ждать в 2021 году? Где собираются отдыхать немцы? Или, если посмотреть на это с иной точки зрения: на какие направления спрос в Германии будет в предстоящем летнем сезоне, скорее всего, особенно низким? Ведь это, вероятно, будет способствовать в тех местах росту предложения и, быть может, даже снижению цен ради привлечения гостей из других стран.

В пандемию в отпуск не летают, а едут на своей машине

Опыт 2020 года показал, что из-за пандемии жители Германии радикально сократили поездки к туристическим целям, предполагающим авиационные перелеты, особенно дальние. В результате доля немецких выездных туристов, отправившихся, к примеру, на отдых в Египет или Тунис, сократилась по сравнению с 2019 годом на 80%, до минимума упал спрос как на Юго-Восточную Азию, так и на Центральную Америку и Карибское море.

Семья на прогулке в австрийских Альпах

Популярный вид летнего отдыха в Австрии - продолжительные прогулки в Альпах

Соответственно, на европейских направлениях (а подавляющее большинство немецких выездных туристов обычно путешествует все же в пределах или вблизи родного континента) резко упал спрос на Испанию, включая Балеарские и Канарские острова, и особенно на Турцию. Наоборот, весьма заметно возросла доля отпускников, отдыхавших в Австрии, ставшей впервые за полвека самым популярным направлением выездного туризма в ФРГ, в Бельгии, Нидерландах, Польше, Дании и других скандинавских странах, короче - там, куда можно было в течение дня добраться из Германии на собственном автомобиле.

Однако больше половины (56%) всех туристических поездок немцы совершили в 2020 году по самой Германии, чего в ФРГ не было с 1970-х годов, когда выездной туризм был еще весьма слабо развит. Причем средняя продолжительность основной поездки в прошлом году заметно сократилась, составив чуть меньше 10 дней.

Фонд БАТ по вопросам будущего развития исследует туризм в Германии

Одновременно вызванная коронавирусом переориентация на внутренний туризм привела к тому, что, к примеру, отдыхать в Саксонию, вовсе не входящую в число ведущих туристических регионов страны (ими являются Бавария с Альпами и Нижняя Саксония с Северным морем), поехали в два раза больше опрошенных, чем в Турцию, а Гамбург посетили примерно столько же немецких туристов, сколько всю Францию.   

Пляжи на острове Узедом на балтийском побережье Германии

В июле 2020 года пляжи на острове Узедом, как и на всем балтийском побережье Германии, были переполнены

Таковы результаты репрезентативного опроса, проведенного в декабре прошлого и январе нынешнего года среди 3 тысяч жителей Германии старше 18 лет. Полученные данные легли в основу 37-го по счету исследования туризма в Германии (Deutsche Tourismusanalyse), опубликованного 10 февраля. Его подготовил гамбургский Фонд БАТ по вопросам будущего развития (BAT-Stiftung für Zukunftsfragen), созданный по инициативе компании British American Tobacco.

Комментируя выводы исследования, научный руководитель Фонда БАТ профессор Ульрих Райнхардт (Ulrich Reinhard) отметил, что жители Германии "надеются на возвращение к нормальной жизни. Они мечтают о беззаботном отпуске на пляже или в горах и хотят наконец-то вновь путешествовать".

Немецкие туристы в 2021 году: планы, опасения, предпочтения

Согласно опросу, 24% жителей ФРГ намереваются в 2021 году один раз съездить в отпуск, 15% настроились на две туристические поездки, а 6% - на три и более. Таким образом, путешествовать собирается почти половина опрошенных: 45%, в то время как 33% пребывают пока в нерешительности. Для сравнения: в 2019 году данные показатели составляли соответственно 65% и 21%. Иными словами, готовность к путешествиям резко снизилась, а число сомневающихся заметно возросло.

Научный руководитель Фонда БАТ профессор Ульрих Райнхардт

Научный руководитель Фонда БАТ по вопросам будущего развития профессор Ульрих Райнхардт

"Пока есть страх заразиться, заболеть и уж тем более оказаться в ситуации, когда в отпуске потребуется медицинская помощь, многие граждане Германии будут испытывать дискомфорт во время путешествий или просто предпочтут остаться дома", - пояснил профессор Райнхардт.

На вопрос, каким им видится туризм во время и после пандемии, 78% опрошенных ответили, что "чувство неуверенности пока еще останется", 77% указали, что "поездки в отпуск станут дороже", 66% подтвердили, что "предпочитают поездки на короткие расстояния дальним путешествиям" (можно было выбрать несколько вариантов ответа).

Дальние страны немецких туристов сейчас не привлекают

Поэтому неудивительно, что среди тех опрошенных, которые в ближайшие 12 месяцев твердо намерены совершить туристическую поездку, процент тех, кто останется в Германии, по сравнению с 2020 годом вырос, тогда как доли желающих попутешествовать по Европе и тем более по дальним странам существенно сократились.

Опустевшая из-за пандемии улица Каосан Роад в столице Таиланда Бангкоке

Улица Каосан Роад в столице Таиланда Бангкоке. До пандемии здесь днем и ночью кипела жизнь

При этом снизился интерес практически ко всем традиционным для немецких туристов европейским направлениям. Особенно сильно - к Испании и Италии, которые, тем не менее, продолжают возглавлять список приоритетных стран для отдыха. Затем идут государства Скандинавии, Греция, Австрия, Хорватия, Турция и Франция.

Таким образом, в 2021 году немецких туристов будет непривычно мало в Таиланде, Египте, Доминиканской республике и существенно меньше, чем раньше, в Испании, Италии, Турции. В то же время рост спроса на внутренний туризм приведет к удорожанию туристических услуг в Германии. Такие выводы следуют из исследования Фонда БАТ.

Туристический концерн TUI поднял цены на 20 процентов

На значительное снижение числа немецких туристов на важнейших мировых курортах указывают и данные немецкого туристического концерна TUI - мирового лидера отрасли. 9 февраля он сообщил, что на данный момент продал на предстоящий летний сезон 2,8 млн туров, что чуть больше половины того объема продаж, который был зафиксирован в это же самое время в благополучном докризисном 2019 году.

Один из самолетов концерна TUI припаркован и законсервирован в аэропорту Ганновера из-за спада в отрасли

В аэропорту Ганновера один из самолетов TUI припаркован и законсервирован до лучших времен

Правда, львиная доля этих туров, 1,5 млн, куплена британцами, где TUI начал предлагать их еще в конце прошлого года, тогда как в Германии удалось продать лишь 0,5 млн поездок. Так что пока на пляжах Средиземноморья и в некоторых других туристических центрах этим летом намечается преобладание скорее англичан, чем немцев.

Впрочем, до начала сезона еще многое может измениться. Огромную роль, в частности, сыграет ход вакцинации в Германии и других европейских странах. В любом случае принимать решения об основной летней поездке очень многие туристы будут в этом году намного позже, чем обычно.  

Данные TUI подтверждают и предположение участников опроса Фонда БАТ об удорожании туристических поездок. Концерн сообщил, что уже забронированные туры (несмотря на падение спроса или именно поэтому) стоят по сравнению с 2019 годом на 20% больше.

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    Автор: Максим Нелюбин


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