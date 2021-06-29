 В России последние три дня фиксируется максимальная смертность от COVID-19 | Новости из Германии о России | DW | 01.07.2021

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Россия

В России последние три дня фиксируется максимальная смертность от COVID-19

За минувшие сутки в России от последствий коронавирусной инфекции скончались 672 человека, из них 115 в Санкт-Петербурге и 108 - в Москве, сообщил федеральный оперативный штаб.

Пассажиры московского метро

Пассажиры московского метро, конец июня 2021 года

В России третий день подряд фиксируются максимальные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от пневмонии COVID-19 в стране скончались 672 пациента, сообщил в четверг, 1 июля, федеральный оперативный штаб. Больше всего среди российских регионов летальных исходов в Санкт-Петербурге (115) и Москве (108). При этом с начала пандемии, по данным штаба, жертвами коронавируса в России стали 135 886 человек.

Одновременно за прошедшие 24 часа в РФ выявлено 23 543 случая заражения коронавирусом, из них в Москве - 7597, Московской области - 2663, Санкт-Петербурге – 1612. Число выявленных инфицированных в России – максимальное с 17 января. Общее число случаев заражения с начала распространения коронавируса возросло до 5 538 142. 

Рост показателей на фоне распространения "дельта"-варианта

Накануне сообщилось о 669 скончавшихся, днем ранее - о 652. Показатели заражений и смертей от коронавируса растут в России с начала июля, крупнейшими очагами при этом являются Москва и Санкт-Петербург. При этом число привитых от коронавируса составляет около 10 процентов. Все больше регионов РФ вводят обязательную вакцинацию для ряда групп населения.

По данным  директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, на долю "дельта"-варианта коронавируса приходится около 90 процентов всех выявленных в России случаев заражения.

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    Заразившиеся SARS-CoV-2 российские политики

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    Автор: Владимир Дорохов


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