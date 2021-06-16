 Комментарий: Обязательная вакцинация в Москве - вина и бессилие властей | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.06.2021

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Мнения

Комментарий: Обязательная вакцинация в Москве - вина и бессилие властей

Российские власти ввели частичную обязательную вакцинацию в Москве и Московской области. Это признание в собственном бессилии, считает Александр Плющев.

Центр вакцинации в ГУМе

Центр вакцинации в ГУМе

Об обязательной вакцинации начали поговаривать еще до разработки самой вакцины. Тогда, правда, ситуация представлялась немного иначе: идет ужасный вирус, он будет выкашивать всех подряд, больницы будут переполнены, в таких условиях будет не до прав и свобод, нужно будет срочно, в считанные недели и месяцы вакцинировать всех. Подобное некоторое время назад наблюдалось в Индии, однако обязательная вакцинация не потребовалась: там и добровольно прививают по три с лишним миллиона людей в день. Совсем другое дело в России.

Коронавирус не ушел

Александр Плющев

Александр Плющев

В целом Россия вот уже год, выйдя после месячного карантина в Москве и еще нескольких регионах, жила совсем другой жизнью нежели Европа: все работает, масочный режим мало где носит строгий характер, из массовых мероприятий строго запрещены только политические, да и то, если в них не участвует Владимир Путин. Казалось, что Россия гораздо спокойнее пережила пандемию. Пусть и страшной ценой избыточной смертности, в конце концов, человеческая жизнь здесь не то чтобы когда-нибудь сильно ценилась.

Казалось, еще немножко и коронавирус совсем уйдет, если не из России, то из повестки. Еще неделю назад он был третьестепенной темой, хотя рост заболеваемости наблюдается с середины марта. Именно тогда, как говорят эксперты, сюда был завезен индийский штамм. При этом, власти, отменившие под предлогом эпидемиологической ситуации рейсы во многие страны, в том числе в популярную у россиян Турцию, авиасообщение с Индией перекрывать не стали.

Что привело к нынешнему всплеску: индийский ли штамм, фактическое отсутствие ограничительных мер, слабый коллективный иммунитет или все сразу - неизвестно, но очевидно, что ситуация не просто плохая, она очень быстро ухудшается. И если тенденции сохранятся, Москва в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой мест в стационарах. Вот на таком фоне принимается решение об обязательной вакцинации, пусть и касающейся лишь части жителей столичного региона.

Непопулярное решение

Большинство людей, судя по опросам, категорически не хотят прививаться, особенно имеющимися вакцинами. В конце мая от непопулярной меры публично дистанцировался Владимир Путин, о недопустимости обязательной вакцинации говорили и другие федеральные чиновники. С другой стороны, план вакцинации (60% привитых к осени, сейчас - чуть больше 13%) никто не отменял. Как и во времена локальных локдаунов, решение было спущено на региональный уровень, что как бы снимает с президента и правительства ответственность за него, перекладывая ее на плечи губернаторов, что немаловажно в преддверии выборов федерального уровня.

 Ну а выполнение решения в лучших традициях российского госуправления переложено на бизнес. Он не только будет нести основную ответственность, ему предстоит придумать и способы мягкого принуждения своих сотрудников к вакцинации, поскольку увольнять за отсутствие прививки запрещает закон. То есть буквально, как в советские времена: крутись как хочешь, а план обеспечь, но людей при этом сильно не обижай. У начальства всегда есть инструменты давления, но ресурс все равно ограничен: если увольнять сначала за поддержку Навального, потом за отсутствие прививки, так и без сотрудников недолго остаться.

Вина государства

Власть расписалась в собственной неспособности убедить людей привиться отечественной вакциной. Формально начав вакцинацию первой в мире, наша страна сейчас находится в конце первой сотни по проценту привитых от коронавируса. Та же Индия, несмотря на громадное население, обошла нашу страну и, при сохранении нынешних темпов, вакцинирует половину всех граждан через полгода. России потребуется больше года. А план, напомним, 60% уже к осени.

Оказалось, что недостаточно просто создать условия: разработать и произвести вакцину, развезти ее по стране, открыть необходимое количество прививочных пунктов и укомплектовать их оборудованием и персоналом. Первой в мире зарегистрированной вакцине, а также продвигающему его государству доверяет не так уж много людей.

Можно обвинять их в непросвещенности и беспечности, но в случившемся есть и большая, а точнее сказать, большая вина государства: это оно ставило во главу угла первенство в "гонке вакцин", а не тщательность испытаний, это оно манипулировало статистикой, это оно через своих пропагандистов пыталось дискредитировать иностранные вакцины, а дискредитировало вакцинацию как таковую. Это Владимир Путин довольно долго не прививался и это он ни разу за все время эпидемии не появлялся в публичных местах в медицинской маске.

Любимый ресурс

Обязательная вакцинация - крайне рискованный шаг не только в смысле политическом. О нем объявлено на следующий день после выхода громкого материала издания Baza о черном рынке продажи сертификатов вакцинации с занесением данных в государственную базу, что отражается в личном кабинете пользователя в Госуслугах.

И без расследования было известно, что такой рынок, существовал еще до введения обязательной вакцинации, поскольку, судя по тому, что пишут в соцсетях, на некоторых предприятиях прививаться негласно требуют уже не первый месяц. Но теперь этой сфере придан новый громадный импульс. В результате будет еще больше смазана и без того сомнительная статистика по вакцинации, но самое главное: мы обманем сами себя, непривитые люди со свежими сертификатами будут исправно ходить на работу, заражаться и заражать других.

Государство включило свой любимый ресурс, к которому оно прибегает всегда, когда что-либо не получается сделать цивилизованно. Этот ресурс - административный. Власть не может без принуждения получить на выборах голоса за своих выдвиженцев, не может она и убедить население сделать прививку. Поэтому делает единственное, что умеет - заставляет силой. Но если в деле удержания власти такая тактика может быть до какого-то момента эффективна, то в борьбе с пандемией успех ее не кажется предрешенным.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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