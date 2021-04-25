Опрос: большинство немцев не боятся прививок от коронавируса

Подавляющее большинство жителей Германии не испытывают никаких или практически никаких страхов перед вакцинацией от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявили 83 процента участников опроса социологической службы Forsa по заказу страховой компании Techniker Krankenkasse. Результаты исследования обнародованы во вторник, 4 мая.

С высказыванием "я испытываю страх перед прививкой от коронавируса" в большой степени или полностью согласились лишь около 16 процентов респондентов.

Наиболее спокойно к уколу от ковида относятся пожилые люди: 90 процентов опрошенных в возрасте старше 60 лет указали, что они совсем или скорее не боятся вакцинации. Среди возрастной группы от 18 до 39 лет процент тех, кто без опасений смотрит на вакцинацию оказался несколько ниже - 76 процентов.

Репрезентативный опрос был проведен 9-13 марта по всей Германии, в нем приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 лет.

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